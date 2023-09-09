الأحد 10 أيلول 2023
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شلباية يفقد فرصة المنافسة على لقب "اف 40 فيوتشرز" للتنس

لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية - (من المصدر)
 فقد لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية (المصنف 253 عالميا)، فرصة المنافسة على لقب دورة "آي تي اف تونس اف 40 فيوتشرز"، والتي تقام في مدينة المنستير التونسية على الملاعب الصلبة.اضافة اعلان
وخسر اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما أمس على يد منافسه الروسي إيليا سيماكين (المصنف 713 عالميا)، في الدور نصف النهائي من البطولة، وفاز عليه بمجموعتين لواحدة وبواقع (6-2) (6-7) (2-5).
ويواجه سيماكين في المباراة النهائية اليوم اللاعب الأميركي ريان سيغرمان (1193 عالميا)، بعد أن تجاوز أمس أيضا نظيره كريس فان ويك (431 عالميا) بمجموعتين دون مقابل بواقع (7-5) (6-4).
وبدأ شلباية مشواره في البطولة من دور الـ 32، بالفوز على الأسترالي تيموثي غراي (2004 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع (6-2) (6-2)، قبل أن يتخطى اللاعب ديفين بادينهورست (1286 عالميا) من جنوب إفريقيا بدور الـ 16 بمجموعتين نظيفتين وبواقع (6-2) (6-2)، فيما تخطى الفرنسي ألكسندر أوبريوت (746 عالميا) بمجموعتن دون مقابل وبواقع (6-4) (6-2).
وكان شلباية قد شارك في بطولتين الشهر الماضي، حيث خسر من أمام الفرنسي أرثر كازو (119 عالميا) بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) (6-0)، ضمن منافسات دور الـ 32 من بطولة "كاري تشالنجر" الأميركية.
كما ودع شلباية من الدور ذاته ببطولة "مايوركا تشالنجر" على يد اللاعب الفرنسي الآخر لوران لوكولي (222 عالميا)، بمجموعتين نظيفتين أيضا بواقع (6-4) (7-5)، بالبطولة التي توج بلقبها الصربي حمد ميدجدوفيتش.
ويواصل اللاعب الشاب مسيرته الاحترافية في التنس الأرضي من خلال المشاركة بالعديد من البطولات في مختلف قارات العالم، أملا بتحسين تصنيفه لدى رابطة اللاعبين المحترفينATP  من جهة، ومحاولة الوصول لأدوار متقدمة بالبطولات الدولية المختلفة.
ومن أبرز مشاركات شلباية في العام الحالي، هي بطولة مدريد للماسترز ذات الـ 1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات بطولة ميامي المفتوحة، وبطولة قطر المفتوحة، إلى جانب حصوله على وصافة بطولة وزارة الداخلية في البحرين، بينما توج بلقب وحيد هذا العام جاءت على صعيد منافسات الزوجي، مع زميله الإسباني دانيال رينكون ببطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية. 
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