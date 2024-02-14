شلباية يقصي الإيطالي فونيني من بطولة المنامة للتنس

مهند جويلس

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أنهى لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية مشوار منافسه الإيطالي فابيو فونيني، في بطولة "المنامة تشالنجر" ذات الـ 125 نقطة أمس، بعد الفوز عليه بمجموعتين لواحدة، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة التي تقام على الملاعب الصلبة.وتمكن فونيني (المصنف 103 عالميا) من تجيير المجموعة الأولى لصالحه بدون عناء بنتيجة 6-3، قبل أن يواجه صعوبة في المجموعة الثانية عقب صحوة شلباية، الذي عادل الكفة بالفوز بنتيجة 7-6 في المجموعة الثانية، قبل أن يقلب عبد الله الطاولة ويكسب المجموعة الثالثة بنتيجة 6-0.وكان شلباية قد تغلب على السلوفاكي جوزيف كوفاليك (المصنف 232 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من البطولة وبمجموعتين دون رد بواقع 7-6 و6-3، على أن يلتقي اليوم منافسه الكازخي ميخائيل كوكوشكين (المصنف 231 عالميا)، ضمن الدور ربع النهائي.واكتفى عبد الله (المصنف 187 عالميا) بحصوله على 8 نقاط بالبطولة، بعد تحقيقه الفوز الوحيد، علما بأنه سيخوض مواجهة زوجي مع زميله الإسباني دانيال رينكون بثمن النهائي لبطولة المنامة، أمام اللاعبين دامير دزومهور ونيرمان فاتيش من البوسنة والهرسك.وكان شلباية قد شارك مطلع الشهر الحالي في بطولة "نوتنجهام تشالنجر" البريطانية ذات الـ 75 نقطة، وودع البطولة من دور ربع النهائي على يد البلجيكي أليكسندر بلوكس (المصنف 312 عالميا) بمجوعتين دون مقابل، علما بأنه بدأ مشواره بالفوز على البريطاني هينري سيارل (المصنف 874 عالميا) في دور الـ 32 بمجموعتين لواحدة، قبل أن يتخطى الفرنسي تريستان لاماساين (المصنف 280 عالميا) بثمن النهائي بمجموعتين مقابل واحدة.وبدأ شلباية العام الحالي بالمشاركة في بطولة "كانبيرا تشالنجير" ذات الـ 125 لمنافسات الزوجي، برفقة زميله الإسباني دانيال رينكون وتوج بلقبها، فيما ودع البطولة ذاتها في منافسات الفردي، بعدما عجز عن بلوغ الجدول الرئيسي بخسارته في الأدوار التأهيلية، وودع بطولة "تشالنجر أوتيني لوفن نوفا" البلجيكية ذات الـ 125 نقطة من ربع النهائي.كما شارك شلباية في تصفيات بطولة أستراليا المفتوحة ذات الـ 2000 نقطة، حيث خسر المواجهة الحاسمة أمام الأسترالي عمر جاسيكا، ليفقد فرصة بلوغ الجدول الرئيسي في أول مشاركة تاريخية له بواحدة من بطولات (الجراند سلام)، فيما ودع بطولة تينيريفي تشالنجر الإسبانية ذات الـ 100 نقطة من دور الـ 32 على يد الفنلندي أوتو فيرتانين.