الثلاثاء 07 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

شلباية يواجه الفرنسي جاستون في بطولة متز للتنس اليوم

شلباية يواجه الفرنسي جاستون في بطولة متز للتنس اليوم
شلباية يواجه الفرنسي جاستون في بطولة متز للتنس اليوم
يلتقي لاعب التنس الأرضي عبد الله شلباية اليوم، اللاعب الفرنسي هوجو جاستون (المصنف 83 عالميا)، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة متز الفرنسية (الدوري العالمي للتنس ذات الـ250 نقطة)، والتي تقام أحداثها حتى 11 من الشهر الحالي على ملاعب صلبة.اضافة اعلان
ويتطلع اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما، إلى تحقيق ثاني فوز له في مسيرته الاحترافية، على لاعب يحتل أحد المراكز المائة الأولى بتصنيف رابطة اللاعبين المحترفين، بعد أن سجل فوزه الأول خلال بطولة وزارة الداخلية في البحرين، على اللاعب الأسترالي جيسون كوبلر، والذي كان وقتها يحتل المركز 79 عالميا.
وتراجع شلباية 6 مراكز في التصنيف الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين أمس، ليصبح في المركز 215 عالميا، مع بقائه في المركز الأول على صعيد اللاعبين العرب المتواجدين في التصنيف.
وكان شلباية، بدأ مشاركته ببطولة متز من الأدوار التصنيفية، حيث تمكن في الدور التأهيلي الأول من تخطي اللاعب الفرنسي دان أديد (المصنف 293 عالميا) بمجموعتين دون رد وبواقع 6-4 و6-3، فيما بلغ الدور الرئيسي للبطولة عقب تجاوزه اللاعب الهولندي جيجس بروير (المصنف 163 عالميا) بمجموعتين لواحدة وبواقع 6-4 و6-7 و6-3.
ويشارك في البطولة عدد من اللاعبين أصحاب المراكز المتقدمة على الصعيد العالمي، ومنهم الأسترالي أليكس دي مينور (المصنف 12 عالميا)، الروسي كاران خاشانوف (المصنف 15 عالميا)، الفرنسي أوجو هامبرت (المصنف 23 عالميا)، الكازخي ألكسندر بوبليك (المصنف 32 عالميا)، الإيطالي لورينزو سونيجو (المصنف 49 عالميا)، الألماني يانيك هانفمان (المصنف 50 عالميا)، الهولندي بوتيك فان دي زاندشلوب (المصنف 51 عالميا)، السويسري ستان فافرينكا (المصنف 53 عالميا)، الألماني دانييل التامير (المصنف 54 عالميا)، الأميركي ماركوس غيرون (المصنف 59 عالميا)، الروسي ألكسندر شيفشينكو (المصنف 63 عالميا)، الفرنسي لوكا فان أش (المصنف 70 عالميا)، البرازيلي تياجو سيبوت وايلد (المصنف 74 عالميا)، الياباني يوسوكي واتانوكي (المصنف 79 عالميا)، الإسباني برنابي زاباتا ميراليس (المصنف 81 عالميا)، الفرنسي جريجوري بارير (المصنف 85 عالميا)، الفرنسي كونستانت ليستيان (المصنف 90 عالميا)، والنمساوي دومينيك ثيم (المصنف 95 عالميا).
وفي حال تمكن شلباية من تخطي جاستون اليوم، فإنه سيلاقي في الدور ثمن النهائي الفائز من مواجهة الأميركي ماركوس غيرون والإيطالي لورينزو سونيغو.
وتبلغ إجمالي الجوائز المالية في البطولة 481270 دولارا، حيث يحصل البطل على 85605 دولارات و250 نقطة، وينال المتأهل لدور الـ16، 20 نقطة و9980 دولارا.
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