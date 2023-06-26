الإثنين 26 حزيران 2023
النسخة المطبوعة

شلباية يودع منافسات "مايوركا" على يد الروسي سافيولين

اللاعب عبد الله شلباية خلال مشاركته ببطولة مايوركا المفتوحة للتنس - (من المصدر)
اللاعب عبد الله شلباية خلال مشاركته ببطولة مايوركا المفتوحة للتنس - (من المصدر)
 ودع اللاعب عبد الله شلباية منافسات بطولة مايوركا المفتوحة للتنس ذات الـ250 نقطة، والتي تقام في إسبانيا على الملاعب العشبية، بعد خسارته أمس من الروسي رومان سافيولين، في دور الـ32 من البطولة بجدولها الرئيسي.اضافة اعلان
وحاول شلباية مجاراة اللاعب الذي يحتل المركز 94 عالميا، إلا أن خبرة الروسي البالغ من العمر 25 عاما حسمت الموقف، بعد فوزه بمجموعتين نظيفتين بواقع (6-1 و6-4).
وكان شلباية، تخطى منافسه الفرنسي آرثر ريندركنيش دانيال المصنف 83 عالميا من التصفيات بالفوز عليه بمجموعتين لواحدة بواقع (4-6) (7-6) (6-4)، علما بأنه تجاوز الإسباني دانيال رينكون بمجموعتين دون مقابل وبواقع (6-3 و6-2)، في الدور الأول من التصفيات.
ومن المتوقع أن يتحسن تصنيف اللاعب الأردني البالغ من العمر 19 عاما في التصنيف المقبل، إذ يحتل المركز 240، بحسب التصنيف الأخير الصادر عن رابطة اللاعبين المحترفين ATP.
واكتفى شلباية بالحصول على مبلغ 9820 يورو و12 نقطة في البطولة التي تبلغ فيها مجموع الجوائز المالية 915630 يورو، ويحصل البطل على ما قيمته 139270 يورو إلى جانب 250 نقطة.
ويشارك في الجدول الرئيسي بالبطولة عدد من اللاعبين المميزين، منهم: حامل لقب النسخة السابقة اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس (المصنف 5 عالميا)، الهولندي تالون جريكسبور (المصنف 29 عالميا)، الأسترالي نيك كيريوس (المصنف 31 عالميا)، الإسباني أليخاندرو دافيدوفيتش فوكينا (المصنف 33 عالميا)، الأميركي بين شيلتون (المصنف 35 عالميا)، الفرنسي أوغو هامبرت (المصنف 37 عالميا)، الفرنسي ريتشارد جاسكيه (المصنف 49 عالميا)، الإسباني برنابي زاباتا ميراليس (المصنف 50 عالميا)، الألماني يانيك هانفمان (المصنف 53 عالميا)، الأميركي ماركوس جيرون (المصنف 57 عالميا)، الأسترالي ماكس بورسيل (المصنف 64 عالميا)، الأرجنتيني بيدرو كاشين (المصنف 68 عالميا)، الأسترالي جوردان ثومبسون (المصنف 76 عالميا)، ومن الجدير بالذكر، أن شلباية ورينكون قد حققا خلال شهر نيسان (أبريل) الماضي بمنافسات الزوجي لقب بطولة تشالنجر مورسيا الإسبانية، مثلما شارك شلباية بالعديد من البطولات المهمة مؤخرا، أبرزها مدريد للماسترز ذات الـ1000 نقطة من الجدول الرئيسي، وتصفيات بطولتي ميامي المفتوحة وقطر المفتوحة، وحصل على وصافة بطولة وزارة الداخلية في البحرين. 
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