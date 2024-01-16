شلبية يفرغ طاقته بـ"المصارعة" ويشيد بعلاقته الكروية مع الرمثا

خالد تيسير العميري

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يحرص حارس المنتخب الوطني وفريق نادي الرمثا لكرة القدم، مالك شلبية، على خوض التدريب مع اللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني للمصارعة صالح الزريقات، سعيا منه إلى رفع جاهزيته البدنية وتكريسا لموهبته وشغفه في لعب "المصارعة الرومانية".ويقول مالك شلبية (34 عاما) - والذي يحمل درجة البكالوريوس تخصص إدارة الأعمال – في بداية حديثه لـ(الغد): "أتدرب على المصارعة الرومانية من باب الهواية وليس الاحتراف، فأنا أجد نفسي في حراسة المرمى بكرة القدم، التي عشقتها منذ نعومة أظفاري، لكن الظروف السابقة التي فرضتها جائحة "كورونا" بتوقف الأنشطة الرياضية، تركت أمامي أوقات فراغ طويلة، فكانت البداية بالتدرب على المصارعة".ويتابع: "رياضة المصارعة من أقوى الرياضات التي تتطلب حملا بدنيا عاليا وجسدا قويا، وخاصة المصارعة الرومانية التي تساهم في البناء العضلي السليم والنفس الطويل، شريطة الإعداد الصحيح لممارسها لتجنب تعرضه للإصابات المزعجة في وقت مبكر"، مشيدا في الوقت ذاته، بالمدرب الوطني صالح زريقات، الذي لم يبخل في تعليمه أساسيات اللعبة ومشاركته جزءا من خبراته المتراكمة، وفقا لحد قوله.من جانبه، يقول رئيس اللجنة الفنية في الاتحاد العربي للمصارعة واللاعب والمدرب الأسبق للمنتخب الوطني صالح الزريقات: "لمست في شلبية إصرارا وشغفا على فهم أساسيات اللعبة، رغم أنه جاء ليمارس المصارعة من أجل تفريغ طاقاته وتحقيق أقصى درجات الاستفادة البدنية، هذا النوع من الرياضات الصعبة مهم للاعبي الرياضات الأخرى لمساعدتهم على التطور البدني وزيادة التركيز الذهني".وتطرق شلبية للحديث عن مسيرته الكروية مع نادي الرمثا، بقوله: "أعيش اليوم فترة ذهبية مع الرمثا، فاللعب باسم المدينة وجماهيرها المتعطشة للفوز بالألقاب يشكل حالة خاصة بالنسبة لي، هناك علاقة دافئة مع الجماهير، التي تهتف باسمي مطولا خلال المباريات وفي أزقة مدينة الرمثا"، مشددا على أن "غزلان الشمال" يقدمون عرضا فنيا مشوقا رغم التحديات الصعبة التي فرضها قرار حرمانهم من إبرام الصفقات منذ نحو موسمين، إلى جانب الأزمة المالية الخانقة التي يمر بها النادي، أسوة بباقي أندية المحترفين.واختلطت مشاعر حارس المرمى مالك شلبية لدى حديثه عن أبرز اللحظات الصعبة التي واجهها في مسيرته الكروية حتى الآن، مشيرا في هذا الصدد: "واجهت صعوبات وتحديات كبيرة في مسيرتي الرياضية، لعل أبرزها وفاة والدتي، التي تأثرت كثيرا برحيلها بشكل ترك انطباعات نفسية وذهنية صعبة علي خلال خوض المباريات، لكنني تجاوزت هذه المرحلة بوفاة والدتي، رحمها الله".ويطمح شلبية إلى إكمال بطولة دوري المحترفين للموسم الحالي مع فريق الرمثا، والذي يتواجد بين الأربعة الكبار في الترتيب بحلوله رابعا برصيد 16 نقطة، خلف فرق الحسين إربد والوحدات والفيصلي، لافتا: "لن أترك فريق الرمثا في الفترة الحالية، لقد تلقيت عروضا للعب من أندية العاصمة وعروضا للاحتراف مع فرق من الدوري السعودي، لكنها لم تكن مشجعة على الجانب المادي".مؤكدا أن تركيزه الحالي ينصب على الخروج بموسم جيد مع الرمثا وتجاوز الصعوبات كافة، ومتمنيا أن يكون جزءا من قائمة لاعبي المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة والمساهمة بتحقيق حلم التأهل للنسخة المقبلة من بطولة كأس العالم، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك "استضافة مشتركة" بالفترة من 11 حزيران (يونيو) إلى 19 تموز (يوليو) من العام 2026.ولم يخف حارس المرمى – الذي خاض تجربة احترافية سابقة مع فريق الخلود السعودي في العام 2022 – امتلاكه موهبة القراءة ومتابعة مباريات دوري المحترفين الأميركي لكرة السلة "إن بي إيه" إلى جانب ممارسة لعبة المصارعة واحترافه كرة القدم، مشددا على أن "المنسف" يعد الطبق الرئيسي المفضل لديه.ويحظى مالك شلبية بمسيرة حافلة من الإنجازات الفردية والجماعية، أبرزها تحقيقه الرباعية التاريخية (كأس الكؤوس ودرع الاتحاد والدوري وكأس الأردن) مع فريق الوحدات العام 2009، وسبقها بحصوله على جائزة "السوسنة السوداء" لأفضل لاعب ناشئ العام 2007، إلى جانب تحقيقه لقب دوري المحترفين مع الرمثا في العام 2021، في إنجاز تحقق بعد انتظار طويل استمر 39 عاما.