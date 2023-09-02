الأحد 03 أيلول 2023
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صدارة أردنية للترتيب العام في ختام "كراتيه غرب آسيا"

لاعبتان في حالة استعداد لخوض نزالهما في بطولة غرب آسيا -(من المصدر)
لاعبتان في حالة استعداد لخوض نزالهما في بطولة غرب آسيا -(من المصدر)
 تصدر الأردن الترتيب العام يوم أمس في اليوم الختامي لبطولة غرب آسيا للكراتيه، التي أقيمت منافساتها في الصالة ‏الرياضية بجامعة البترا، بمشاركة دول هي الأردن وفلسطين والعراق واليمن والسعودية والكويت والإمارات وسورية.اضافة اعلان
وبلغت حصيلة المنتخبات الوطنية في البطولة، 23 ذهبية و18 فضية و11 برونزية، وجاءت السعودية في المركز الثاني، والكويت في المركز الثالث، وفلسطين في المركز الرابع، وحلت الإمارات في ‏المركز الخامس، والعراق في المركز السادس، وسورية في المركز السابع، وجاءت اليمن في المركز الثامن.‏
وحل المنتخب الوطني للكاتا للرجال والسيدات في المركز الثاني في الترتيب العام.‏
وحضر الحفل الختامي للبطولة رئيس الاتحادين العربي والآسيوي د. إبراهيم القناص، ورئيس الاتحاد الأردني مازن قطب ‏ورؤساء اتحادات الكراتيه للدول المشاركة في البطولة.
وجمع الأردن غلة وفيرة من الميداليات في اليوم الختامي للبطولة حيث حقق الميداليات الذهبية كل من عبد الرحمن حيمور وعلي  الفرعاوي وإبراهيم كنعان ويزيد الرفاعي وعمر شقرة وأحمد شديد وبلسم السعايدة ولين حرقوس ويارا ناصر ولين منصور ونور ‏ناصر وجود الضروس، ونال الميداليات الفضية كل من ياسمين بدوية وريان العموري وعبد الرحمن الخوالدة ودينا الجراح وفرح ‏الصباغ وفريق الكاتا الجماعي  للرجال والسيدات ومنى الديري، ونال الميداليات البرونزية كل من فارس العوايشة ونتالي النجار ونور ‏العوايشة.
فيما يلي النتائج الفنية لليوم الختامي للبطولة: 
الكاتا
- فئة الشباب، الأول: عمر صالح (الكويت) ، الثاني: فرج العجمي (السعودية) الثالث: فارس العوايشة (الأردن).‏
‏- فئة تحت 21 عاما، الأول: حسين طواعنة (العراق)، الثاني: عبدالله المالكي (السعودية)، الثالث: محمد عبد الغني (الإمارات).‏
‏- فئة الكبار - الذكور ، الأول: عمر صالح (الكويت)، فضل الغمام (السعودية)، الثالث: حسين طواعنة (العراق).‏
‏- فئة الشابات، الأولى: راما ارشيد (فلسيطن)، الثاني: ياسمين بدوية (الأردن).‏
‏- فئة الكبار – الإناث، الأولى: منال الزايد (السعودية)، سجى فراج (فلسطين)، هديل أبو رسلان (فلسطين)، نتالي النجار (الأردن).‏
الكاتا للفرق لفئة الذكور ‏
الأول: العراق، الثاني: الأردن (فارس العواشية، صلاح فتيان، أنس فيلفل، محمد نواف).‏
الكاتا للفرق لفئة الاناث، الأول: السعودية الثاني: الأردن (سالي الحمزاوي، ياسمين بدوية، نتالي النجار).‏
فئة القتال – الشباب ‏
- وزن تحت 55 كغم ، عبد الرحمن حيمور (الأردن) الثاني: ريان العموري (الأردن)، الثالث: مصطفى امشوقة (سورية).‏
‏ - وزن تحت 61 كغم، الأول:علي الفرعاوي (الأردن)، الثاني: عبدالرحمن الخوالدة  (الأردن)، الثالث: عبد العزيز أبو ليفة  ‏‏(فلسطين).‏
‏- وزن تحت 68 كغم، الأول: موسى المطيري (الكويت)، الثاني: أحمد ضيف الله  (فلسطين)، الثالث: عبد العزيز السيف (السعودية).‏
وزن تحت 76 كغم: الأول: إبراهيم كنعان (الأردن)، الثاني : حسن الماجدي (الكويت) الثالث: بشار ذويب (فلسطين).‏
‏- وزن فوق 76 كغم، الأول: يزيد الرفاعي (الأردن)، الثاني: تركي السبيتي (السعودية)، الثالث: عبد الله العامري (الإمارات).‏
القتال - فئة الكبار - الذكور ‏
‏- وزن تحت 55 كغم: عمر شقرة (الأردن)، الثاني: سالم العجمي (الكويت)، الثالث: حازم جوبي (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 67 كغم : صلاح الفيومي (الأردن)، الثاني:  محمد ضيف الله (فلسطين)، الثالث: فهد العجمي (الكويت).‏
‏- وزن تحت 75 كغم، الأول : أحمد شديد (الأردن)، الثاني: حمزة حمى (سورية)، أحمد الظفيري (الكويت).‏
فئة القتال – الشابات ‏
‏-  وزن تحت 53 كغم، الأولى: بلسم السعايدة (الأردن)، الثانية: ملاك موسى الشيخ (سورية)، الثالثة: نور العوايشة (الأردن).‏
‏-  وزن فوق 59 كغم، الأولى: لين حرقوس (الأردن)، الثانية: دينا الجراح (الأردن)، ليلان أبو شنب (فلسطين).‏
‏-  وزن فوق 66 كغم، الأولى: يارا ناصر (الأردن)، الثانية: ليليان جودي (فلسطين)، رناد مهيوب (سورية).‏
القتال - فئة الكبار - الاناث
‏- وزن تحت 50 كغم، الأولى: نوره الراشد (السعودية)، الثانية: فرح الصباغ (الأردن)، الثالثة: إباء سلام (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 61 كغم، الأولى: لين منصور (الأردن)، الثانية: منى الديري (الأردن)، الثالثة: سجى فراج (فلسطين).‏
‏- وزن تحت 68 كغم، الأولى: نور ناصر (الأردن)، الثانية: حلا القاضي (فلسطين)، الثالثة: نظمية البيك (سورية).‏
‏- وزن فوق 68 كغم، الأولى: جود الضروس (الأردن).‏
فرحة لاعبات فريق الاتحاد بلقب البطولة -(من المصدر)

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