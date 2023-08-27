الإثنين 28 آب 2023
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"الغد" تستعرض أبرز مشاهد الجولة الرابعة من دوري المحترفين

صدارة "حسينية" بامتياز.. و"الكلاسيكو" ينعش الوحدات.. و40 ألف مشجع في 24 مباراة

لاعب الوحدات أنس العوضات يحاول المرور من لاعب الفيصلي نزار الرشدان - (تصوير: أمجد الطويل)
لاعب الوحدات أنس العوضات يحاول المرور من لاعب الفيصلي نزار الرشدان - (تصوير: أمجد الطويل)

 تصدر فريق الحسين إربد جدول ترتيب دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024 للمرة الأولى هذا الموسم من دون شريك له، بعد سقوط منافسه المباشر الفيصلي أمام الوحدات في "ديربي عمان"، ضمن منافسات الجولة الرابعة من البطولة التي تقام بنسختها الحادية والسبعين.
وأسفرت نتائج الجولة الرابعة، عن تغلب الرمثا على شباب الأردن (3-0)، وتخطي الحسين إربد مستضيفه معان (1-0)، وفوز مغير السرحان على شباب العقبة (4-2)، وتجاوز الوحدات نظيره الفيصلي (3-2)، وخسارة الجليل من الأهلي (0-1)، وانتصار السلط على سحاب (2-0).
وتتوقف عجلة دوري المحترفين الأسابيع المقبلة، لإتاحة المجال أمام المنتخب الوطني لخوض مباراتين وديتين أمام النرويج وأذربيجان ضمن فترة التوقف الدولية، على أن تصدر دائرة المسابقات في اتحاد الكرة جدول بقية مرحلة الذهاب خلال الفترة المقبلة، مع مراعاة مشاركتي الفيصلي والوحدات ببطولتي دوري أبطال آسيا وكأس الاتحاد الآسيوي.
وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي، أبرز مشاهد الجولة الرابعة من البطولة، والتي تعد أكثر الجولات تسجيلا للأهداف منذ انطلاقة البطولة بواقع 18 هدفا، ليصل عدد الأهداف المسجلة في البطولة إلى 63 هدفا في 24 مباراة بمعدل 2.6 هدف لكل مباراة.
كلاسيكو مشتعل 
للمرة الأولى منذ سنوات طويلة، تحظى مواجهة القمة التقليدية في الدوري المحلي بمتابعة واهتمام العديد من جماهير الشارع الرياضي، بعد أن كانت المباراة مثيرة في أحداثها وتقلباتها، لتصب في النهاية لصاحب الأرض والجمهور، بفوز مكنه من التقدم للمركز الثاني وإعادة منافسه للمركز الثالث.
ونجح المدرب المؤقت رأفت العلامي، في تحقيق الأهم بالمباراة وخطف النقاط الثلاث رغم صعوبة المهمة، بعد أن تقدم فريقه بهدفين في الشوط الأول، لكن تبديلات المدرب التونسي غازي الغرايري على الطرف الآخر، كانت فاعلة بتعديل الكفة سريعا في الشوط الثاني، لتكون رأسية المهاجم العاجي سيدريك هنري الفاصلة في أقوى مواجهات الدوري حتى الآن.
الوحدات الذي عانى من مشاكل عديدة فنية وإدارية وجماهيرية في الآونة الماضية، أعاد إليه الفوز على منافسه التقليدي الروح، وتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام الفيصلي خلال فترة قصيرة.
صدارة لـ "الأصفر"
على الرغم من المعاناة والصعوبة التي واجهها متصدر الترتيب فريق الحسين في مواجهته معان، إلا أنه استطاع في نهاية المطاف تسجيل هدف متأخر مكنه من مواصلة الصدارة، بحثا عن تحقيق اللقب الأول والتاريخي في مسيرة النادي.
ويدين "غزاة الشمال" بالفضل للاعب النيجيري عبد الجليل أجاغون الذي كان أحد أبرز اللاعبين مع فريقه منذ وصوله لكتيبة الحسين، والتي لم تتأثر بما يحدث داخل أسوار النادي من استقالات فنية وإدارية،
وغيرها من الأمور التي قد تهدد الاستقرار في الجهاز الفني للفريق.
شذرات وكواليس 
- يواصل الحسين صدارته بأرقام قياسية تاريخية له، إذ يعد الأفضل هجوما بتسجيله 10 أهداف، والأقوى دفاعا بعدم استقباله أي هدف، وفوزه في جميع المواجهات، مع عدم تعرضه للتعادل أو الخسارة في أي مباراة.
- نال مدرب شباب الأردن محمود الحديد للبطاقة الحمراء، ليصبح المدرب الثاني الذي يحصل على هذه البطاقة في الدوري بعد مدرب الرمثا وسيم البزور.
- شهدت مباراة الوحدات والفيصلي حضور أكبر عدد من الجماهير منذ انطلاقة البطولة بمتابعة اللقاء من قبل 10299 مشجعا، فيما بلغ عدد الحضور بالجولة بشكل عام 11655 مشجعا، ليصل عدد المتابعين للدوري 39946 مشجعا، بعد مضي 24 مباراة.
- لأول مرة منذ 3 مواسم بدوري المحترفين، يقود لقاء الوحدات والفيصلي بدوري المحترفين طاقم تحكيم محلي بإدارة الحكم محمد عرفة، والذي لم تسجل عليه ملاحظات عديدة وحاسمة.
- هدف شرعي لم يحتسب لفريق الجليل أمام الأهلي، بعد أن سدد اللاعب عبيدة النمارنة كرة من داخل منطقة الجزاء، ارتطمت بالعارضة قبل أن تتعدى خط المرمى بأكمله، من دون أن يحرك المساعد الأول أحمد الرويلي ساكنا، وذلك عند الدقيقة السادسة من زمن المباراة.
- استغربت جماهير الفيصلي من تصرف رئيس النادي نضال الحديد، بعد مغادرته المنصة الرئيسية فور تسجيل الوحدات الهدف الثاني.
- 11 بطاقة صفراء في مواجهة الكلاسيكو كأكثر مباراة شهدت حضور الإنذارات بها، ليصل عدد البطاقات الصفراء في الدوري حتى الآن، إلى 108 بطاقات، بعد حصول اللاعبين على 33 بطاقة بالجولة الحالية.
- حظي مهاجم السلط عدي القرا، بإعجاب المتابعين خلال الجولة الحالية، بعد أن سدد الكرة خارج الملعب لرمية تماس رغم انفراده بمدافع وحارس من فريق سحاب، بسبب تعرض لاعب من الفريق المنافس لإصابة ووقوعه على الأرض في منتصف الملعب. 
- سجل فريقا السلط والأهلي الفوز الأول لهما بالبطولة، كما تعرضت فرق الفيصلي وسحاب وشباب العقبة والجليل للخسارة للمرة الأولى.
- قامت جماهير الفيصلي، بلفتة طيبة تجاه مشجع الفريق الراحل علي بني صخر، من خلال رسم "تيفو" يمثله، بعد أن كان مؤازرا دائما لـ "الأزرق" أينما حل وارتحل، ورفع لافتة: "العائلة أهم شيء في الحياة".
صدارة الهدافين 
تشارك لاعبا سحاب أحمد أبو كبير والأهلي خالد الدردور، صدارة الهدافين بعد تسجيلهما 3 أهداف، فيما احتل الوصافة أكثر من لاعب برصيد هدفين وهم: حمزة الدردور، مصعب اللحام ومحمود مرضي (الحسين)، سيدريك هنري ومهند أبو طه (الوحدات)، أمين الشناينة وخالد زكريا (الفيصلي)، محمد وائل الزعبي (الرمثا) محمد الرازم (سحاب)، سامر خانكان (مغير السرحان)، خالد الدردور (الأهلي)، مقابل هدف لكل من: عبد الجليل أجاغون، سيف درويش، منذر أبو عمارة وسعد الروسان (الحسين)، مجد الزعبي، الهادي سالم وأحمد السلمان (الرمثا)، عارف الحاج، نزار الرشدان، مهند خير الله، رزق بني هاني ومحمد العكش (الفيصلي)، أنس العوضات ومحمد عبد المطلب "بوغبا" (الوحدات)، قصي دواهدة، أحمد أبو حلاوة، كريستيان فارجاس، فرج عيد، عمر سريوة وغيث المدادحة (شباب العقبة)، أحمد العيساوي (سحاب)، أمية المعايطة، عبد المالك مفتاحي وإبراهيم الرواد (معان)، محمد العدوان ونبيل خرشاش (الجليل)، قصي طنوس، سائد الخزاعلة وصهيب أبو هشهش (مغير السرحان)، البشير سيدي وفيفيان كوا آسي (الأهلي)، عبد الله ذيب ومحمد الزعيرات (السلط)، فضل هيكل (شباب الأردن)، وهدفا ذاتيا عبر لاعب الفيصلي نزار الرشدان وآخرا من زميله سالم العجالين، ولاعب الوحدات يوسف أبو
الجزر.

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