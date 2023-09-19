الأربعاء 20 أيلول 2023
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صراع ثلاثي بين اتحاد عمان والأرثوذكسي والإنجليزية على صدارة "سلة الناشئين"

لاعب اتحاد عمان روحي الكيلاني يمر بالكرة أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الإنجليزية - (من المصدر)
لاعب اتحاد عمان روحي الكيلاني يمر بالكرة أمام متابعة مزدوجة من لاعبي الإنجليزية - (من المصدر)
 تنطلق اليوم منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من ذهاب المرحلة الأولى لدوري الناشئين تحت 18 سنة لكرة السلة، بإقامة أربع مواجهات، حيث يستقبل فريق الأرثوذكسي نظيره شباب بشرى عند الساعة 6:30 مساء في صالة الأمير حمزة، فيما يحل فريق الجليل ضيفا ثقيلا على الإنجليزية عند الساعة 8 مساء بالمكان نفسه، وهما اللقاءان اللذان سيتم بثهما عبر المنصات الرقمية لـ"الغد". اضافة اعلان
وتحتضن صالة الحسن للشباب في مدينة إربد، مواجهة فريقا بيت ايدس والأشرفية عند الساعة 4:30 مساء، وكلاهما يبحثان عن تحقيق أول انتصاراتهما ببطولة الدوري، فيما يحل فريق اتحاد عمان ضيفا ثقيلا على كفريوبا الساعة 6 مساء.
وألحق اتحاد عمان بفريق الإنجليزية خسارته الأولى (70-56) أول من أمس، في لقاء برز خلاله روحي الكيلاني من جانب اتحاد عمان بتسجيله 13 نقطة مع 9 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقتين للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 22، فيما كان سعيد خوالدة اللاعب الأبرز من جانب الإنجليزية بـ"الدبل دبل" مع تسجيله 14 نقطة و11 متابعة وتمريرة وسرقتين للكرة وبلوك شوت بفاعلية 20.
وواصل فريق الأرثوذكسي عروضه القوية محققا فوزا سهلا على كفريوبا (71-39)، في لقاء برز فيه اللاعب مايكل أبو نفاع من جانب الأرثوذكسي بتسجيله 6 نقاط مع 9 متابعات و11 تمريرة حاسمة و5 ستيل بفاعلية 22، فيما أثقل فريق شباب بشرى سلة جاره الأشرفية (87-39)، في لقاء برز خلاله لاعبه عبدالله شتات بتسجيله 30 نقطة مع 9 متابعات و5 تمريرات و7 ستيل بفاعلية 34.
وحقق فريق الجليل فوزه الثالث في بطولة الدوري من بوابة فريق بيت ايدس (70-52)، في لقاء برز خلاله لاعبه عبدالرحمن عبسي بتسجيله 12 نقطة و13 متابعة "الدبل دبل" و4 تمريرات و5 ستيل بفاعلية 21، فيما كان هاشم مقدادي المسجل الأبرز من صفوف فريق بيت ايدس بـ29 نقطة مع 9 متابعات وتمريرتين و4 سرقات للكرة بفاعلية 16.
ويتصدر اتحاد عمان جدول الترتيب برصيد 9 نقاط، بأفضلية فارق النقاط عن فريقي الأرثوذكسي والإنجليزية، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث على الترتيب بالرصيد النقطي نفسه، فيما حل فريق الجليل رابعا برصيد 8 نقاط ومتقدما بأفضلية فارق النقاط أيضا عن فريق شباب بشرى، الذي حل خامسا وبالرصيد نفسه، كما استقر كفريوبا سادسا برصيد 7 نقاط، وجاء فريقا بيت ايدس والأشرفية في المركزين السابع والثامن برصيد 5 نقاط لكل فريق. 
مواجهتان بدوري الناشئات اليوم
وتستأنف اليوم مباريات دوري الناشئات تحت 16 سنة بإقامة مباراتين، حيث يسعى فريق الأرثوذكسي إلى تعزيز صدارته عندما يلاقي نظيره الأهلي في تمام الساعة 5 مساء بصالة الأمير حمزة "المدينة الرياضية"، في لقاء سيتم بثه عبر المنصات الرقمية للغد، فيما ستحتضن صالة الفحيص مواجهة فريقا نجوم الفحيص والفحيص عند الساعة السادسة مساء.
ويتصدر الأرثوذكسي جدول الترتيب برصيد نقطتين، متقدما بأفضلية فارق النقاط على فريقي الفحيص ونجوم الأرثوذكسي، اللذان حلا في المركزين الثاني والثالث تواليا بالرصيد النقطي نفسه، فيما تأتي فرق، نجوم الفحيص والأهلي والإنجليزية في المراكز الرابع والخامس والسادس على الترتيب برصيد نقطة لكل فريق.
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