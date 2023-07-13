صراع مشتعل على الوصافة.. لاعبو الحسين يمررون للحكم .. والدردور في صفوف الرمثا

مهند جويلس

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اشتد الصراع على مركز الوصافة بين 3 فرق قبل نهاية أولى بطولات الموسم الكروي المحلي 2023-2024، إذ انحصرت المنافسة على المركز الثاني ببطولة درع اتحاد الكرة "المئوية"، بين فرق الوحدات والرمثا ومغير السرحان، وذلك بعد خسارة الحسين إربد أول من أمس.وشهدت الجولة العاشرة فوز سحاب على معان (1-0)، وتغلب الفيصلي على شباب الأردن (3-0)، واكتساح الجليل نظيره السلط (4-1)، وتخطي الوحدات نظيره شباب العقبة (1-0)، وتجاوز مغير السرحان منافسه الأهلي (2-1)، وحسم الرمثا لـ"ديربي الشمال"، بالتغلب على الحسين إربد (2-1).وتستعرض "الغد" في سياق التقرير الآتي أبرز مشاهد الجولة قبل الأخيرة من البطولة التنشيطية، والتي شهدت تسجيل 16 هدفا، ليبلغ عدد الأهداف المسجلة في البطولة 127 هدفا، فيما حضر 810 مشجعين لمباريات الجولة الماضية، ليصل عدد الحضور الجماهيري في 60 مباراة إلى 25835 مشجعا.وقبل انطلاقة الجولة الأخيرة اليوم، بقي الفيصلي بصدارة الترتيب برصيد 30 نقطة، الوحدات ثانيا برصيد 21 نقطة، الرمثا 20 نقطة، مغير السرحان 19 نقطة، الحسين إربد 16 نقطة، سحاب 14 نقطة، شباب العقبة 10 نقاط، الجليل وشباب الأردن 8 نقاط، الأهلي 7 نقاط، معان 6 نقاط، والسلط أخيرا برصيده 5 نقاط.منافسة متواصلةبعد أن حسم الفيصلي مبكرا لقب بطولة الدرع وبلوغه النقطة 30 في الجولة الماضية، اشتد الصراع خلال الأسابيع الأخيرة على مركز الوصافة، حيث تأمل الفرق الأخرى بأن تخطف المركز الثاني أملا في دفعة معنوية قبل الانطلاقة الرسمية لبطولة الدوري مطلع الشهر المقبل.وحققت الفرق التي تتنافس على الوصافة بالفوز مؤخرا، ما أبقى على الفارق النقطي ذاته بينهم بانتظار جولة الحسم، إذ يأمل الوحدات بالحفاظ على مركزه بتحقيقه الفوز على السلط دون النظر لبقية النتائج، فيما ينتظر الرمثا بشبابه، تعثر الوحدات وتسجيل الفوز على منافسه سحاب، سعيا إلى تحقيق الوصافة للمرة الثانية على التوالي، بينما تعد مهمة مغير السرحان الأصعب بضرورة الفوز على الحسين وتعثر الوحدات بالخسارة، والرمثا بالتعادل أو الخسارة.الجليل.. تقدم ملحوظيعد الجليل أحد أكثر الفرق استفادة من الجولة الأخيرة، بعد أن قفز من المركز الأخير للمركز الثامن، عقب تحقيقه فوزا عريضا وصل لأربعة أهداف مقابل هدف، ليسجل الفريق الانتصار الثاني له على التوالي.وبرزت بفريق الجليل عدد من الأسماء التي تستحق المتابعة في الموسم الحالي، ومنهم المهاجم يحيى بخيت والشاب عبيدة النمارنة، علما بأن هدف الفريق هو الثبات بين الكبار لموسم آخر، في سابقة إن حدثت ستكون المرة الأولى في تاريخ النادي."الكوبرا" يحن للرمثاأصر قائد فريق الحسين إربد حمزة الدردور والملقب بـ "الكوبرا"، على التقاط صورة جماعية مع زملائه بفريقه السابق الرمثا، في واحدة من أكثر اللقطات التي أثارت ردود فعل متباينة، رغم أن غالبية الردود جاءت ايجابية ومشيدة بهذه الحركة.ويعد الدردور أحد أبرز المهاجمين الذين قادوا الرمثا خلال السنوات الطويلة الماضية، وتوج معهم بلقب الدوري التاريخي قبل موسمين، ليرحل مع بداية الموسم الحالي إلى الحسين، دون أن ينسى اللحظات الجميلة مع ناديه الأم.وبعيدا عن الدردور، فقد شهدت المباراة ذاتها حالة غريبة من حيث اللباس، إذ ارتدى فريق الحسين اللون الأصفر الرسمي له، فيما ارتدى طاقم التحكيم لون فسفوري، وهو أحد الألوان القريبة من الأصفر، حيث أخطأ أكثر من لاعب بفريق "الغزاة" في تمرير الكرة للحكم محمد عرفة، نظرا لتقارب الألوان بين الحكم واللاعبين."الحمراء" تظهر مرتينظهرت البطاقة الحمراء في الجولة العاشرة مرتين، وذلك بوجه مدافع السلط محمد مصطفى، ومهاجم الأهلي سند جعارة، ليرتفع عدد البطاقات الحمراء في البطولة إلى 9 بطاقات. كما أشهر الحكام البطاقة الصفراء 23 مرة، ليصل عددها الإجمالي في البطولة إلى 192 بطاقة.