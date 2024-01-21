الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تقرير إخباري

صعوبات تواجه "الطاولة" في مشاركتها ببطولتي الأندية العربية وغرب آسيا

لاعبان يتنافسان في إحدى البطولات لكرة الطاولة -(من المصدر)
لاعبان يتنافسان في إحدى البطولات لكرة الطاولة -(من المصدر)
 في ظل التكلفة المالية العالية، التي تترتب على الأندية الأردنية، التي ترغب بالمشاركة في بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا، واللتان تقامان في مدينة جدة السعودية خلال شهر آذار (مارس) المقبل، وربما تدفعها للاعتذار عن التواجد في هاتين البطولتين، فإن العديد من الخيارات متاحة أمام مجلس إدارة الاتحاد الأردني، وذلك في مساعيه لضمان المشاركة الأردنية في هاتين البطولتين، خصوصا وأن إقامة البطولتين تتزامنان مع دخول المنتخب الوطني للرجال والسيدات في البرنامج الفني المكثف، والذي يأتي ضمن تحضيراتهما للمشاركة في تصفيات غرب آسيا، التي تقام خلال الفترة من 9 ولغاية 11 من أيار (مايو) المقبل، وهي التصفيات المؤهلة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.اضافة اعلان
ومن المفترض أن تشهد بطولة الأندية العربية وبطولة غرب آسيا في شقيها (الرجال والسيدات) مشاركة أندية الأرثوذكسي بصفته بطلا لدوري أندية الدرجة الأولى، ووصيفه مدينة الحسين للشباب، وحمادة بطل دوري أندية السيدات، والأرثوذكسي صاحب المركز الثاني، بيد أن الصعوبات المالية التي تتطلب تواجد هذه الأندية في البطولتين ربما تحول دون مشاركتهم، الأمر الذي قد يدفع الاتحاد إلى إيجاد البدائل لتأمين تواجد "الطاولة الأردنية"، خصوصا وأن لاعبي ولاعبات المنتخب الوطني من الضروري أن يشاركوا ويستفيدوا من هذه المشاركة، خصوصا وأن البطولتين تشهدان مشاركة أغلب اللاعبين واللاعبات، الذين سيشاركون في التصفيات الأولمبية التأهيلية.
رئيس الاتحاد الأردني طارق الزعبي أكد، أن الاتحاد سيدرس الخيارات كافة، التي تضمن مشاركة لاعبي المنتخب الوطني في هذين الاستحقاقين، وذلك بعد التنسيق مع الأندية المعنية بهذه المشاركة، لافتا إلى أن البرنامج التحضيري للمنتخبات الوطنية يشتمل على ضرورة مشاركة اللاعبين في البطولات القوية، ومن بينها بطولتي الأندية العربية وغرب آسيا، وأن الموعد المحدد لهما يتناسب مع برنامج الإعداد.
ويذكر أن بطولة الأندية العربية تعتبر من أقوى البطولات التي يقيمها الاتحاد العربي، وتشهد عادة مشاركة اللاعبين المميزين في الدول العربية، إضافة إلى استقدام الأندية للاعبين المحترفين أصحاب المستويات الفنية العالية، ما يرفع من المستوى العام للبطولة، والحال ينطبق على بطولة أندية غرب آسيا.
وكانت الجمعية العمومية لاتحاد غرب آسيا، والتي عقدت اجتماعها السنوي برئاسة الأردني طارق الزعبي في العاصمة القطرية مؤخرا، أكدت دعمها المطلق للأردن في استضافة المقر الرئيسي للاتحاد، وثقته في مواصلة الزعبي رئاسته للاتحاد، مثلما أقرت العديد من المواضيع، التي تخص البطولات المقبلة، وخصوصا التصفيات الأولمبية، والتي تقام في مدينة السليمانية العراقية، والتي ينتظر أن تشهد مشاركة الاتحادات المنضوية تحت لواء اتحاد غرب آسيا، حيث يحق لكل دولة تسمية لاعبين ولاعبتين، للمنافسة في هذه التصفيات، حيث تنص التعليمات على تأهل لاعب ولاعبة عن منطقة غرب آسيا إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.
وكانت العاصمة عمان، شهدت النسخة الماضية من التصفيات الأولمبية، والتي أقيمت في العام 2020 في صالة الأمير حمزة بمدينة الحسين للشباب، وشهدت وقتها تأهل اللاعب السعودي علي الخضراوي، واللاعبة السورية هند ظاظا.
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