الإثنين 28 آب 2023
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صفاء العنيزات تحقق ميدالية برونزية للتايكواندو في بطولة العالم للأشبال ‏

لاعبة المنتخب الوطني لاشبال التايكواندو صفاء العنيزات .-(من المصدر)
لاعبة المنتخب الوطني لاشبال التايكواندو صفاء العنيزات .-(من المصدر)
أيمن وجيه الخطيب
عمان - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني لأشبال التايكواندو صفاء العنيزات بأول ميدالية برونزية لفئة طول تحت 144 سم اليوم في بطولة العالم المقامة في سراييفو .   اضافة اعلان
وخرج لاعبو المنتخب الوطني للأشبال من البطولة اليوم وهم همام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول تحت 144 سم) ، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم).
وتشكل بطولة العالم نقلة نوعية لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين ‏‏يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل ‏مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏
صورة جماعية للمنتخبين الأردني والكندي للتايكواندو -(من المصدر)

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