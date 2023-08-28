صفاء العنيزات تحقق ميدالية برونزية للتايكواندو في بطولة العالم للأشبال ‏

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أيمن وجيه الخطيبعمان - ظفرت لاعبة المنتخب الوطني لأشبال التايكواندو صفاء العنيزات بأول ميدالية برونزية لفئة طول تحت 144 سم اليوم في بطولة العالم المقامة في سراييفو .وخرج لاعبو المنتخب الوطني للأشبال من البطولة اليوم وهم همام العدوان (فئة طول تحت 152 سم) ويزيد عمرو (فئة طول تحت 144 سم) ، وسلينا الوريكات (فئة طول تحت 156 سم).وتشكل بطولة العالم نقلة نوعية لأشبال التايكواندو من أجل اكتساب الخبرات وصقل مهاراتهم، حيث يضم المنتخب لاعبين واعدين ‏‏يتمتعون بفنيات عالية، ويبشرون بمستقبل ‏مشرق في البطولات العربية والآسيوية والعالمية.‏