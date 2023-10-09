صفوف "النشامى" تكتمل استعدادا للقاء إيران في "الرباعية"

يحيى قطيشات

اضافة اعلان

يشهد تدريب المنتخب الوطني لكرة القدم اليوم، اكتمال الصفوف بعد التحاق نجم فريق مونبلييه الفرنسي موسى التعمري، الذي وصل أمس قادما من العاصمة الفرنسية.ويواصل منتخب "النشامى" تحضيراته لمواجهة المنتخب الإيراني عند الساعة التاسعة من مساء يوم الجمعة المقبل، في مستهل مشوار المنتخبين بمنافسات البطولة الدولية الرباعية بنسختها الثانية، والتي تقام خلال الفترة من الثالث عشر ولغاية السادس عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) الحالي، ضمن أيام "الفيفا" المعتمدة.ويعول المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة على قدرات اللاعبين المحترفين بالخارج في تطبيق نهجه وأفكاره، إضافة لكوكبة اللاعبين المحليين، ويملك المنتخب حاليا جيلا مميزا قادرا على تحقيق طموح وأماني الأردنيين في الظهور للمرة الأولى بالمونديال وتقديم مستويات فنية متطورة في نهائيات كأس آسيا المقبلة بقطر.ويشتمل التدريب على الجانبين الفني والبدني، ومعالجة الأخطاء التي ظهرت في المعسكر الأول للنشامى تحت قيادة عموتة، ومراجعة أسباب الخسارتين أمام منتخبي النرويج وأذربيجان.وشهدت قائمة "النشامى" استدعاء28 لاعبا وهم: زيد أبو ليلى، مالك شلبية، أحمد الجعيدي، محمد أبو حشيش، سعد الروسان، عبدالله نصيب، إحسان حداد، مهند خيرالله، دانيال عفانة، هادي الحوراني، فراس شلباية، مصطفى عيد، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، نزار الرشدان، صالح راتب، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، يوسف أبو جلبوش، أحمد عرسان، مهند أبو طه، أمين الشناينة، موسى التعمري، أنس العوضات، محمد أبو زريق، محمود مرضي، علي علوان، يزن النعيمات.وسمح الجهاز الفني لثنائي المنتخب الأولمبي امين الشناينة ومهند أبو طه، مغادرة التدريبات لمشاركة المنتخب مباراته الودية مع نظيره المنتخب المصري يوم بعد غد الخميس في القاهرة، والعودة بعد ذلك للنشامى.ويبحث النشامى من الناحية المعنوية عن الاحتفاظ بلقب البطولة، بعد حصد لقب البطولة الأولى العام الماضي بالفوز في المشهد النهائي على المنتخب العماني بهدف من دون رد.وتعد البطولة الرباعية آخر محطات المنتخب للمشاركة بمباريات المجموعة السابعة من التصفيات الآسيوية، المزدوجة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا، حيث يفتتح مشواره بمواجهة منتخب طاجكستان، يوم السادس عشر من الشهر المقبل.وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن اكتمال التجهيزات الفنية والإدارية للبطولة، ومن ضمنها المؤتمر الصحفي الخاص بها، حيث سيقام ظهر يوم بعد غد الخميس في فندق اللاند مارك بعمان، بحضور جميع المدراء الفنيين للمنتخبات المشاركة.وكان المنتخب العراقي باشر أمس تدريباته على ملعب الكرامة، تحضيرا لمواجهة المنتخب القطري في المباراة الأولى من منافسات البطولة الرباعية، وينتظر ان تصل بعثة المنتخب القطري اليوم، فيما تصل بعثة المنتخب الإيراني مساء غد.