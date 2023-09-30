"صقور الأردن".. انتصار مبهر يعزز فرصه في ميدالية تاريخية

خالد تيسير العميري

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بلغ المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، بفوزه على المنتخب الفلبيني بنتيجة 87-62 (النصف الأول 42-29) في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات.وتصدر “صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات على تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62)، يليه المنتخب الفلبيني ثانيا برصيد 5 نقاط، فيما احتلت البحرين المركز الثالث بفوزها على تايلند (76-62)، والأخيرة ودعت البطولة من دورها الأول.وتنطلق تصفيات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي يوم غد، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم بعد غد الثلاثاء.وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الفلبين كوني تيموثي على الخماسي، سكوتي تومسون وفاجاردو جونيمار وأوفتانا كالفين وأجيلار جابيث وبراونلي جاستن.وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأولى التي تقارب فيها شكل الأداء، ليتقدم المنتخب الوطني (16-13)، قبل أن ينوع من خياراته في التسجيل ويعزز تقدمه في النصف الأول (42-29) بعدما حسم الفترة الثانية (26-16).وحاولت الفلبين العودة في نتيجة المباراة بحسمها الفترة الثالثة (23-17)، لكن “صقور الأردن” ردوا بقوة في الفترة الرابعة (28-10)، ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 25 نقطة (87-62).وبرز رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 25 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 17 نقطة مع 3 متابعات ناجحة و5 تمريرات حاسمة، فيما كان براونلي جاستن المسجل الأبرز من جانب الفلبين بـ 24 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات.وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 52 % (32 من 61) مقابل 33 % للفلبين (24 من 72)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل لاعبي الصقور من داخل القوس 65 % (24 من 37) مقابل 42 % للفلبين (20 من 48)، و33 % من خارج القوس (8 من 24) مقابل 17 % (4 من 24)، و71 % من خط الرميات الحرة (15 من 21) مقابل 83 % للفلبين (10 من 12).وقام المنتخب اللوطني بـ 43 متابعة (34 دفاعية و9 هجومية) مقابل 41 للفلبين (26 دفاعية و15 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 6 للفلبين، التي سجلت 19 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 12 نقطة للاعبي المنتخب الوطني، الذين سجلوا 10 نقاط من الفاست بريك مقابل نقطتين للفلبين، والأخيرة سجلت دكة بدلائها 11 نقطة مقابل 14 نقطة جاءت من “بنش” المنتخب الوطني.لاعب المنتخب الوطني رونديه جيفرسون خلال المباراة أمام الفلبين -(من المصدر)