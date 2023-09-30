السبت 30 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"صقور الأردن".. انتصار مبهر يعزز فرصه في ميدالية تاريخية

لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة الفلبين أمس -(من المصدر)
لاعب المنتخب الوطني أحمد الدويري في طريقه للتسجيل بسلة الفلبين أمس -(من المصدر)
 بلغ المنتخب الوطني الأول للرجال لكرة السلة، الدور ربع النهائي من دورة الألعاب الآسيوية، بفوزه على المنتخب الفلبيني بنتيجة 87-62 (النصف الأول 42-29) في لقاء جمعهما أمس بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي، ضمن الجولة الثالثة من ختام دور المجموعات.اضافة اعلان
وتصدر “صقور الأردن” جدول ترتيب فرق مجموعته الثالثة برصيد 6 نقاط من ثلاث انتصارات على تايلند (97-63) والبحرين (84-60) والفلبين (87-62)، يليه المنتخب الفلبيني ثانيا برصيد 5 نقاط، فيما احتلت البحرين المركز الثالث بفوزها على تايلند (76-62)، والأخيرة ودعت البطولة من دورها الأول.
وتنطلق تصفيات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي يوم غد، فيما تقام مباريات الدور ربع النهائي يوم بعد غد الثلاثاء.
وبدأ المدير الفني للمنتخب الوطني وسام الصوص اللقاء معتمدا على فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب الفلبين كوني تيموثي على الخماسي، سكوتي تومسون وفاجاردو جونيمار وأوفتانا كالفين وأجيلار جابيث وبراونلي جاستن.
وتبادل الفريقان التسجيل في الفترة الأولى التي تقارب فيها شكل الأداء، ليتقدم المنتخب الوطني (16-13)، قبل أن ينوع من خياراته في التسجيل ويعزز تقدمه في النصف الأول (42-29) بعدما حسم الفترة الثانية (26-16).
وحاولت الفلبين العودة في نتيجة المباراة بحسمها الفترة الثالثة (23-17)، لكن “صقور الأردن” ردوا بقوة في الفترة الرابعة (28-10)، ليفوزوا في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 25 نقطة (87-62).
وبرز رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 25 نقطة مع 6 متابعات و9 تمريرات، يليه فريدي إبراهيم بتسجيله 17 نقطة مع 3 متابعات ناجحة و5 تمريرات حاسمة، فيما كان براونلي جاستن المسجل الأبرز من جانب الفلبين بـ 24 نقطة مع متابعتين و3 تمريرات.
وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 52 % (32 من 61) مقابل 33 % للفلبين (24 من 72)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل لاعبي الصقور من داخل القوس 65 % (24 من 37) مقابل 42 % للفلبين (20 من 48)، و33 % من خارج القوس (8 من 24) مقابل 17 % (4 من 24)، و71 % من خط الرميات الحرة (15 من 21) مقابل 83 % للفلبين (10 من 12).
وقام المنتخب اللوطني بـ 43 متابعة (34 دفاعية و9 هجومية) مقابل 41 للفلبين (26 دفاعية و15 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 13 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 6 للفلبين، التي سجلت 19 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 12 نقطة للاعبي المنتخب الوطني، الذين سجلوا 10 نقاط من الفاست بريك مقابل نقطتين للفلبين، والأخيرة سجلت دكة بدلائها 11 نقطة مقابل 14 نقطة جاءت من “بنش” المنتخب الوطني. 


لاعب المنتخب الوطني رونديه جيفرسون خلال المباراة أمام الفلبين -(من المصدر)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو فريق الفيصلي خلال جرعة تدريبية بالشارقة- ( من المصدر)

الفيصلي يضع اللمسات الأخيرة على تشكيلته استعدادا "للشارقة"

منذ2 ساعة
فرحة لاعبي فريق الأهلي في التتويج بلقب الدوري الموسم الماضي - (تصوير: أمجد الطويل)

الأهلي بدون فريق قبل 26 يوما من انطلاقته في "سلة وصل"

منذ2 ساعة
البطل محمد البداوي بعد تتويجه بلقب بطل أبطال محترفي الفيزيك في مستر يونيفيرس بالأردن -(الغد)

البداوي يتطلع للمنافسة على لقب "مستر وورلد" في الفجيرة

منذ2 ساعة
عدد من اللاعبات خلال منافسات بطولة اختراق الضاحية التي أقيمت في نادي البشارات العام 2019 -(أرشيفية)

"مؤقتة القوى" تفاضل بين موقعين لاستضافة اختراق الضاحية العربية

منذ2 ساعة
لاعب الوحدات مهند ابو طه يسجل في مرمى جرش- ( من المصدر)

لا مفاجآت ببطولة كأس الأردن ومواجهات قوية في ثمن النهائي

منذ2 ساعة
كرة السلة - تعبيرية

الإنجليزية والأهلي يبحثان عن فوزهما الأول بـ"سلة الناشئات"

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

هل علينا الخوف من الزلازل؟

خولة كامل الكردي |اليوم
مكرم أحمد الطراونة

مكرم أحمد الطراونة يكتب: الخصاونة يفوز ويخسر الوطن!

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

تعليقا على منطوق بشار الأسد

ماهر أبو طير |اليوم

معظم المترجمين جنود مجهولون..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

أنا مع التطبيع!

موفق ملكاوي |اليوم
سلامة الدرعاوي

أرقام استثمار إيجابية

سلامة الدرعاوي |اليوم
ترجمات
Untitled-1

ليبيا: بعد الدمار الذي جلبه "الناتو" جاءت العاصفة دانيال

ترجمات | منذ3 ساعة
0101

"صفقة الرهائن" الإيرانية

ترجمات | منذ3 ساعة
1695906138029915100

مكسيم رودنسون.. عندما تضيء الماركسية تاريخ الإسلام

ترجمات |29 أيلول 2023
1695812093968258900

لماذا تريد الجزائر منع الحرب في النيجر؟ ‏

ترجمات |27 أيلول 2023
Untitled-1

نتائج استطلاع جديد للرأي حول اتفاقات أوسلو

ترجمات |27 أيلول 2023
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
 