"صقور الأردن" يتقدم مركزا في التصنيف العالمي الجديد

خالد تيسير العميري

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تقدم المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، مركزا واحدا في التصنيف العالمي الجديد الصادر عن الاتحاد الدولي لكرة السلة “فيبا”، ليحل في المركز 32 عالميا والسابع آسيويا والثاني عربيا برصيد 374.6 نقطة.ويأتي هذا التقدم في التصنيف، بعد ختام مشاركة “صقور الأردن” في نهائيات كأس العالم، التي اختتمت مؤخرا في الفلبين واليابان واندونيسيا “استضافة مشتركة”، حيث حل المنتخب الوطني بالمركز 32 والأخير في الترتيب العام.ويتواجد المنتخب الوطني في الصين، لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية، حيث وضعته القرعة في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين والفلبين وتايلند، ليفتتح المنتخب الوطني مشواره بمواجهة تايلند عند الساعة 8:30 من صباح الثلاثاء 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويلتقي مع البحرين عند الساعة 6:30 من صباح الخميس 28 منه، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفلبين عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت 30 من الشهر ذاته.وخاض “صقور الأردن” مباراتين وديتين في إطار تحضيراته للألعاب الآسيوية مع فريق غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني، وتبادل الفوز بخسارته اللقاء الأول (77-86)، قبل أن يحقق الفوز باللقاء الثاني (69-60).وتصدرت الولايات المتحدة التصنيف العالمي برصيد 786.6 نقطة، فيما تراجعت اسبانيا للمركز الثاني برصيد 778.2 نقطة، وقفزت (حاملة اللقب) ألمانيا للمركز الثالث برصيد 759.7 نقطة، وتراجعت استراليا للمركز الرابع برصيد 755.8 نقطة.وتقدمت صربيا للمركز الخامس برصيد 755.6 نقطة، فيما قفزت كندا (صاحبة الميدالية البرونزية) 9 مراكز دفعة واحدة لتحل في المركز السادس برصيد 745.5 نقطة، وتراجعت الارجنتين للمركز السابع برصيد 743.8 نقطة، كما تقدمت لاتفيا 22 مركزا دفعة واحدة لتحل بالمركز الثامن عالميا برصيد 743.7 نقطة، وتراجعت فرنسا للمركز التاسع برصيد 736.3 نقطة، وكذلك ليتوانيا، التي حلت بالمركز العاشر برصيد 715.5 نقطة.آسيويا، حافظت استراليا على موقعها في صدارة الترتيب الآسيوي برصيد 755.8 نقطة، تليها نيوزيلندا ثانية برصيد 507.2 نقطة، واليابان ثالثة برصيد 432.2 نقطة، وإيران رابعة برصيد 427.8 نقطة، ولبنان خامسة برصيد 423.3 نقطة، والصين سادسة برصيد 420.4 نقطة، والأردن سابعة برصيد 374.6 نقطة، والفلبين ثامنة برصيد 340.6 نقطة، وكوريا الجنوبية تاسعة برصيد 243.5 نقطة، والسعودية عاشرة برصيد 160.6 نقطة.وخطفت جنوب السودان صدارة ترتيب المنتخبات الأفريقية برصيد 375.5 نقطة، تليها ساحل العاج ثانية برصيد 369.9 نقطة، وجاءت أنغولا ثالثة برصيد 364.6 نقطة، فيما تراجعت تونس للمركز الرابع برصيد 356.4 نقطة، وحلت نيجيريا في المركز الخامس برصيد 344.9 نقطة.وجاءت مصر في المركز السادس أفريقيا بعد تقدمها 14 مركزا في التصنيف العالمي لتحتل المركز 41 عالميا برصيد 323.5 نقطة، فيما حلت الرأس الأخضر في المركز السابع برصيد 262.0 نقطة، وتراجعت السنغال للمركز الثامن برصيد 256.0 نقطة، وحافظت الكاميرون على موقعها في المركز التاسع برصيد 156.7 نقطة، وجاءت جمهورية الكونغو الديمقراطية عاشرة برصيد 129.8 نقطة.