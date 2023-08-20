"صقور الأردن" يختبر جاهزيته لـ"مونديال السلة" بفوز مثير على فنزويلا

خالد تيسير العميري

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حقق المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، فوزا مثيرا على المنتخب الفنزويلي بنتيجة 89-87 (النصف الأول 34-37)، بعد التمديد لشوطين إضافيين، في لقاء ودي جمعهما أمس بصالة “جينجيانغ أرينا” في مدينة “غوانجو” الصينية، ضمن إطار تحضيرات “صقور الأردن” لخوض نهائيات كأس العالم 2023 في الفلبين واليابان وأندونيسا بالفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.ويختتم المنتخب الوطني مشواره التحضيري بمواجهة منتخب جنوب السودان عند الساعة 3 من مساء يوم غد في صالة “جينجيانغ أرينا”.وتصل بعثة “صقور الأردن” إلى مقر إقامتها في العاصمة الفلبينية “مانيلا” عند الساعة 12 من ظهر يوم بعد غد الأربعاء (5 مساء بتوقيت الفلبين)، وذلك مع ختام مرحلة التحضير لمونديال السلة.وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني، 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفادي إبراهيم “فريدي” وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.ويستهل “صقور الأردن” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة الأميركية يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما أنه سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالعاصمة الفلبينية “مانيلا”.الأردن 89 فنزويلا 87تأخر المنتخب الوطني في نتيجة الفترة الأولى (13-17) مع اعتماد المدير الفني وسام الصوص على مبدأ المداورة ومنح اللاعبين، أمين أبو حواس وزين النجداوي ومالك كنعان ومحمد شاهر وهاشم عباس، فرصة خوض أكبر عدد ممكن من دقائق اللعب في النصف الأول، الذي حسمه المنتخب الفنزويلي (37-34) رغم تقدم المنتخب الوطني في الفترة الثانية (21-20) بعد ثلاثيات دقيقة من فريدي وبزيع وسلات متنوعة للدويري وأبو حواس.ونوع “صقور الأردن” من خياراته الهجومية في الفترة الثالثة، التي اعتمد فيها على خبرات فريدي وبزيع وزيد عباس وجيفرسون والدويري، بالمداورة مع أبو حواس والنجداوي، لكن أسلوب اللعب السريع ونجاعة سلاح التصويبات الثلاثية منحا فنزويلا أفضلية مواصلة التقدم في النتيجة الإجمالية (52-48) بعد حسمها الفترة الثالثة (15-14).وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي تصاعد فيها مستوى أداء لاعبي المنتخب الوطني، لتظهر خبرات الدويري وفريدي وجيفرسون بالأوقات الحاسمة، ليتم التمديد لوقت اضافي بعد التعادل (74-74)، ومعه سجل فريدي سلة ثلاثية مع نقطتين لجيفرسون ومثلهما لفريدي مقابل ثلاثيتين من لاعبي فنزويلا ونقطة من رمية حرة فرضت التعادل مجددا (81-81)، ليتم التمديد لوقت إضافي ثاني، حسمته ثلاث سلات للدويري وفريدي وجيفرسون مع نقطة من رمية حرة للأخير، ليفوز المنتخب الوطني في النتيجة النهائية للمباراة (89-87).