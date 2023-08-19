"صقور الأردن" يختبر جاهزيته لـ"مونديال السلة" بمواجهة فنزويلا اليوم

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يخوض المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، البروفة قبل الأخيرة في إطار تحضيراته لكأس العالم، وذلك عندما يلتقي المنتخب الفنزويلي وديا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم في العاصمة الصينية بكين.وتأتي هذه المباراة في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات النسخة 19 من مونديال السلة، والذي يقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا في الفترة من 25 آب (أغسطس) الحالي إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبل.ويتواجد “صقور الأردن” في المجموعة الثالثة بكأس العالم إلى جانب منتخبات، اليونان والولايات المتحدة ونيوزيلندا، فيما تأتي فنزويلا – التي تحتل المركز 17 عالميا والخامس في الأميركتين برصيد 523 نقطة – في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات سلوفينيا وجمهورية الرأس الأخضر وجورجيا.وسيختتم المنتخب الوطني مشواره التحضيري بمواجهة منتخب جنوب السودان بعد غد الثلاثاء، على أن يصل مانيلا يوم الأربعاء 23 آب (أغسطس) الحالي عند الساعة 12 ظهرا بتوقيت الأردن (الساعة الخامسة مساء بتوقيت الفلبين).وتضم القائمة النهائية للمنتخب الوطني، المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، ومسؤول الإحصائيات والفيديو أغناسيو رودريغيز، والمعالجين حسن برهومة وسينا دي لوس أنجيلوس، ومدرب اللياقة أحمد سمير والإداري فراس أبو زهرة، ومدير المنتخبات الوطنية محمد الدباس، إلى جانب 12 لاعبا، وهم: زيد عباس وأحمد الدويري وأحمد الحمارشة ومحمد شاهر وفريدي إبراهيم وأمين أبو حواس وسامي بزيع ومالك كنعان وزين النجداوي وهاشم عباس وأحمد حموري والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون.ويستهل “صقور الأردن” مشواره في المونديال يوم السبت 26 آب (أغسطس) الحالي بمواجهة اليونان عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة الولايات المتحدة يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا، علما بأنه سيخوض مبارياته كافة في صالة “مول أوف آسيا أرينا” بالفلبين.سحب قرعة "الأسياد"من ناحية ثانية، أسفرت قرعة دورة الألعاب الآسيوية عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، البحرين وتايلند والفلبين، والتي ستقام في مدينة هانغجو الصينية بالفترة من 23 أيلول (سبتمبر) إلى 8 تشرين الأول (اكتوبر) المقبلين.وتضم المجموعة الأولى منتخبات، الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وتضم المجموعة الثانية منتخبات، لبنان والصين وتايوان ومنغوليا، فيما تضم المجموعة الرابعة منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربعة مع بعضهما “كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.ويغيب المنتخب الوطني للسيدات عن المشاركة في “الأسياد”، حيث أسفرت قرعة السيدات عن وقوع منتخبات الصين والهند وأندونيسيا ومنغوليا بالمجموعة الأولى، وتضم المجموعة الثانية منتخبات اليابان وكازاخستان وهونغ كونغ والفلبين، فيما تضم المجموعة الثالثة منتخبات كوريا الجنوبية وتايوان وكوريا الشمالية وتايلند.