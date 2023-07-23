"صقور الأردن" يختتم معسكره بمواجهة متجددة مع ليتوانيا تأهبا للمونديال

خالد تيسير العميري

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يختتم المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، معسكره التدريبي في مقاطعة آليتوس بجمهورية ليتوانيا، بخوضه مواجهة ودية متجددة مع مضيفه المنتخب الليتواني عند الساعة 7:30 من مساء اليوم، على أن يتم بث اللقاء عبر الحساب الرسمي لاتحاد كرة السلة على “فيسبوك”.ويأتي هذا اللقاء في إطار تحضيرات المنتخبين لخوض نهائيات النسخة التاسعة عشرة من بطولة كأس العالم لكرة السلة 2023، التي تقام في الفلبين واليابان وأندونيسيا “استضافة مشتركة” في الفترة من 25 آب (أغسطس) إلى 10 أيلول (سبتمبر) المقبلين.وكان المنتخب الوطني قد التقى المنتخب الليتواني -المصنف الثامن على العالم- في مباراتين وديتين وخسرهما بنتيجتي (69-107) و(75-93)؛ حيث يتواجد المنتخب الليتواني في المجموعة الرابعة بكأس العالم إلى جانب منتخبات، مصر والمكسيك ومونتينيغرو.وعلمت “الغد” من مصادر موثوقة، أن المحترف الأميركي شاباز محمد، لا يدخل ضمن اهتمامات الجهاز الفني لـ”صقور الأردن” من أجل تجنسيه، وفقا لما يشاع مؤخرا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث سيتم الإفصاح عن هوية اللاعب المجنس بعد استكمال أوراقه خلال اليومين المقبلين.ويشهد معسكر المنتخب الوطني في ليتوانيا، مشاركة صانع الألعاب أمير عيد، للوقوف على مستواه وبحث إمكانية الاستفادة من خدماته للمرحلة المقبلة؛ حيث تضم قائمة “صقور الأردن” اللاعبين: هاشم عباس ومحمد شاهر وأحمد الدويري وزيد عباس وفريدي إبراهيم ومالك كنعان ويوسف أبو وزنة وأحمد الحموري ومحمود الهزايمة وفادي قرمش وأحمد حمارشة وأشرف الهندي وسامي بزيع وأمين أبو حواس.وأظهرت المباراة الأخيرة للمنتخب الوطني أمام ليتوانيا، مؤشرات حقيقية حول تصاعد مستوى الأداء، مع الإقرار بوجود أخطاء يتوقع أن يكون الجهاز الفني، بقيادة وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة، قد عمد إلى تدوينها للإسراع في معالجتها، وبما يضمن ظهور “صقور الأردن” بصورة تلبي طموحات الشارع الرياضي في المونديال.وبلغة الأرقام، قام المنتخب الوطني بإجمالي 34 متابعة هجومية ودفاعية مقابل 51 لعمالقة المنتخب الليتواني في اللقاء الأخير، و19 تمريرة حاسمة مقابل 22، و4 سرقات للكرة مقابل 6، و3 بلوك شوت مقابل 2، مع ارتكاب لاعبي المنتخب الوطني 11 “تيرن أوفر” مقابل 13 لليتوانيا.وتساوت كفة الفريقين في نسب التسجيل من داخل القوس بنسبة نجاح بلغت 51 % (19 من 37) للمنتخب الوطني مقابل (16 من 31) لليتوانيا، التي تفوقت في نسبة نجاح التسجيل من خارج القوس 38 % (15 من 39) مقابل 25 % للمنتخب الوطني (6 من 24)، كما بلغت نسبة نجاح المنتخب الوطني في التسجيل من خط الرميات الحرة 59 % (19 من 32) مقابل 66 % لليتوانيا (16 من 24).وسجل لاعبو المنتخب الوطني 11 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 14 نقطة للاعبي ليتوانيا، و8 نقاط من الفرصة الثانية مقابل 17، و10 نقاط من الفاست بريك مقابل 23، فيما ظهرت فاعلية دكة بدلاء ليتوانيا بمساهمتهم في تسجيل 43 نقطة مقابل 20 نقطة لـ”بنش” المنتخب الوطني.وكان لاعب الارتكاز أحمد الدويري، اللاعب الأبرز من جانب المنتخب الوطني بتحقيقه “الدبل دبل” مع تسجيله 17 نقطة و10 متابعات و6 تمريرات حاسمة وسرقة للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية (-21)، يليه زيد عباس بتسجيله 15 نقطة و8 متابعات وتمريرتين وبلوك شوت بفاعلية (-9).وشهد اللقاء مشاركة اللاعبين كافة، باستثناء محمد شاهر وأشرف الهندي، حيث خاض اللاعبون الشباب محمود الهزايمة وأمير عيد وفادي قرمش وأحمد الحموري نحو 24 دقيقة لعب، في إطار رؤية الجهاز التدريبي بالتدرج في إشراكهم بالمباريات القوية لإكسابهم الخبرات وتعزيز ثقتهم.ويفتتح المنتخب الوطني مشواره في كأس العالم بـ”مانيلا” يوم السبت 26 آب (أغسطس) المقبل بمواجهة المنتخب اليوناني عند الساعة 11:45 ظهرا بتوقيت الأردن، ثم يلتقي نيوزيلندا يوم الاثنين 28 منه بالتوقيت نفسه، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة المنتخب الأميركي يوم الأربعاء 30 من الشهر ذاته عند الساعة 11:40 ظهرا.ومع ختام معسكره في ليتوانيا، سيغادر “صقور الأردن” إلى مدينة فيانا دو كاستيلو شمالي البرتغال للمشاركة ببطولة كأس البرتغال في الفترة من 26 إلى 30 تموز (يوليو) الحالي، بمشاركة منتخبات: جمهورية التشيك والكوت ديفوار والبرتغال، ثم سيعود المنتخب الوطني إلى عمّان لخوض النسخة الحادية عشرة من بطولة كأس الملك عبدالله الثاني الدولية بالفترة من 1 إلى 10 آب (أغسطس) المقبل، بمشاركة منتخبات البرتغال وأنغولا والمكسيك.