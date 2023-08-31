"صقور الأردن" يفقد فرصة المنافسة على البطاقة التأهيلية المباشرة إلى الأولمبياد

خالد تيسير العميري موفد اتحاد الإعلام الرياضي

فقد المنتخب الوطني الأول لكرة السلة فرصة المنافسة على بطاقة التأهل الأولمبي المباشرة بخسارته أمام المنتخب المصري بنتيجة 69-85 (النصف الأول 36-40)، في لقاء جمعهما أمس (الخميس) بصالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة الفلبينية مانيلا، لحساب مباريات الدور الترتيبي بنهائيات كأس العالم 2023، والتي تستمر حتى 10 أيلول "سبتمبر" الحالي.

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ويجري المنتخب الوطني تدريبا خفيفا في صالة "نينوي أكينو" التدريبية بالفلبين عصر اليوم (الجمعة)، تأهبا لخوض مواجهة المنتخب المكسيكي عند الساعة 3:30 من مساء يوم غد (السبت)، في ختام مبارياته بالدور الترتيبي لنهائيات المونديال.



وتنطلق اليوم (الجمعة) مباريات الدور الثاني (دور الـ 16) من المونديال، حيث تلتقي صربيا مع إيطاليا عند الساعة 11 صباحا، وجمهورية الدومينيكان مع بورتوريكو الساعة 3 مساء في صالة "سمارت أرانيتا كوليسيوم" بالفلبين، فيما تحتضن صالة "أندونسيا أرينا" بالعاصمة جاكرتا مباراتي إسبانيا ولاتفيا الساعة 12:45 مساء، وكندا مع البرازيل الساعة 4:30 مساء.



وتستقبل صالة "مول أوف آسيا أرينا" بالعاصمة مانيلا، مباراتي أميركا مع مونتينيغرو الساعة 11:40 صباحا، وليتوانيا واليونان الساعة 3:40 مساء، كما ستكون صالة "أوكيناوا أرينا" بالعاصمة اليابانية طوكيو مسرحا لمواجهتي ألمانيا وجورجيا الساعة 11:30 صباحا، وسلوفينيا مع استراليا الساعة 3:10 مساء.





مصر 85 الأردن 69



اعتمد مدرب المنتخب الوطني وسام الصوص على الخماسي، فريدي إبراهيم وسامي بزيع وأمين أبو حواس والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون وأحمد الدويري مع غياب محمد شاهر عن اللقاء بسبب معاناته من آلام أسفل الظهر إلى جانب الوعكة الصحية، فيما بدأ الكندي روي رانا مدرب المنتخب المصري اللقاء معتمدا على الخماسي، إيهاب أمين وعمرو زهران وعاصم مرعي وباتريك يوسف وآدم موسى.



وجاءت بداية المباراة سريعة من جانب لاعبي المنتخب المصري بعدما تقدموا (8-2)، قبل أن يدخل المنتخب الوطني الأجواء ويعادل الكفة (8-8) بفضل سلتين للدويري وواحدة لفريدي من اختراق هجومي، ثم ساهمت السلات الدقيقة لإيهاب أمين وأنس أسامة وعمر حسين من داخل وخارج القوس، بمنح التفوق للمنتخب المصري في نتيجة الفترة الأولى (22-14).



وافتتح النجداوي التسجيل للمنتخب الوطني في الفترة الثانية بسلة من المسافة المتوسطة، قبل أن يرد عمر عرابي وأنس أسامة بسلتين، ليبدأ "الفراعنة" بتوسيع الفارق من خلال آدم موسى وايهاب أمين وعاصم مرعي، قبل أن تعيد ثلاث سلات لمالك كنعان وواحدة لبزيع لاعبي المنتخب الوطني إلى أجواء المباراة، مقلصا الفارق في النصف الأول إلى 4 نقاط (36-40) بعدما حسم الصقور الفترة الثانية (22-18).



وسدد بزيع تصويبتين ثلاثيتين تهادت في سلة مصر، ثم أضاف فريدي سلة من اختراق هجومي، فيما كان الجندي وزهران وايهاب أمين يواصلون التسجيل للمنتخب المصري، ليعود بزيع ويسجل من المسافة البعيدة مع نقطتين لفريدي من رميتين حرتين، ثم أضاف الجندي سلة ثلاثية مع نقطة من رمية اضافية، ليرد الدويري وبزيع بسلتين من من داخل وخارج القوس، فيما كان أنس أسامة يسجل لمصر سلة من اختراق هجومي، حافظ معها على تقدمه (59-56) رغم خسارته الفترة (19-20).



وارتفع مستوى الإثارة في الفترة الرابعة، التي استهلتها مصر بتسجيل 6 نقاط من خط الرميات الحرة، فيما كان فريدي وبزيع والدويري يسجلون من المحاور كافة، ومع تواصل فصول الإثارة، عادل فريدي الكفة (66-66) بتسجيله سلة ثلاثية دقيقة، ليضيف ايهاب أمين نقطة من رمية حرة مع سلة لعمرو زهران (69-66) قبل أن يغادر مالك كنعان اللقاء بالأخطاء الشخصية الخمسة، ثم عزز ايهاب أمين تقدم مصر بنقطتين من رميتين حرتين مع سلة من "تيرن أوفر" على فريدي، ولم تكن ثلاثية نجداوي كافية لمنع الجندي وزهران مع إعادة تقدم مصر، لتفوز في النتيجة النهائية للمباراة (85-69)، بعدما حسمت الفترة الرابعة والأخيرة (26-13).



واختير المصري عاصم مرعي اللاعب الأفضل في المباراة، بتسجيله 20 نقطة مع 14 متابعة "الدبل دبل" وتمريرة حاسمة و2 ستيل و2 بلوك شوت بفاعلية 32، فيما كان أحمد الدويري اللاعب الأفضل من جانب المنتخب الوطني بـ "الدبل دبل" مع تسجيله 17 نقطة و11 متابعة وتمريرتين وستيل و3 بلوك شوت بفاعلية 22.



وبلغت نسبة نجاح التسجيل العام للمنتخب الوطني 42 % (26 من 62) مقابل 47 % للمنتخب المصري (31 من 66)، وقام الصقور بـ 31 متابعة (23 دفاعية و8 هجومية) مقابل 46 للفراعنة (29 دفاعية و17 هجومية)، كما سجل المنتخب الوطني 20 نقطة من استثمار حالات "التيرن أوفر" مقابل 21 لمصر، و4 نقاط مقابل 13 من الفاست بريك و10 نقاط مقابل 21 من الفرصة الثانية، كما سجلت دكة بدلاء المنتخب الوطني 14 نقطة مقابل 28 لـ"بنش" المنتخب المصري.





الصوص: المونديال شرف لكل لاعب



وقال المدير الفني للمنتخب الوطني الأول لكرة السلة، وسام الصوص في حديثه على هامش المؤتمر الصحفي: "كانت مباراة في المتناول مع المنتخب المصري المتطور، ولآخر دقيقتين كنا ندا قويا للمنتخب المصري، لكن الأخطاء الكثيرة كلفتنا المباراة".



وأضاف: "لعبنا اليوم بدون شاهر للإصابة وخسرنا زيد عباس لظرف طارئ وتحامل جيفرسون على إصابته، لكننا لا نريد تقديم الأعذار ونلعب كل مباراة بتفاصيلها"، لافتا أن التواجد في كأس العالم شرف وحلم لأي لاعب.



واستطرد: "الدوري المحلي ليس قويا لتحضير اللاعبين بالشكل المطلوب لكأس العالم، قاتلنا في الكثير من الدقائق، وكانت المباراة بدنية، ولم نفز في النهاية".





كنعان: نأمل مواصلة الدعم

وأشار صانع ألعاب المنتخب الوطني مالك كنعان على هامش تواجده في المؤتمر الصحفي: "أنا سعيد بالشكل الذي ظهرت عليه اليوم، كانت مهمتي الدفاع ومساعدة الفريق، لكننا لم نلتزم بتعليمات المدرب بالشكل الصحيح، الأخطاء الصغيرة كلفتنا خسارة المباراة أمام مصر، التي قاتلت بدورها من أجل تعزيز حظوظها للأولمبياد"، معربا عن شكره لكل من يدعم مسيرة الصقور بغض النظر عن النتائج المتحققة.





نتائج مباريات اليوم



حققت فينلندا فوزا عريضا على منتخب الرأس الأخضر بنتيجة (100-77)، فيما فازت الصين على أنغولا (83-76) والمكسيك على نيوزيلندا (108-100) ولبنان على ساحل العاج (94-84)، واليابان على فنزويلا (86-77) وجنوب السودان على الفلبين (87-68).

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