"صقور الأردن" ينقضون على تايلند في مستهل مشوارهم بـ"الألعاب الآسيوية"

خالد تيسير العميري

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حقق المنتخب الوطني الأول للرجال بكرة السلة، فوزا كبيرا على نظيره المنتخب التايلندي بنتيجة 97-63 (النصف الأول 42-27)، في لقاء جمعهما، أمس، بصالة الألعاب الرياضية في مركز هانغتشو الأولمبي، ضمن مستهل مشوار الفريقين عن المجموعة الثالثة، بالنسخة التاسعة عشرة من دورة الألعاب الآسيوية، التي تحتضنها مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ولحساب مباريات المجموعة ذاتها، تغلبت الفلبين على البحرين (89-61)، ليتصدر المنتخب الوطني جدول ترتيب فرق مجموعته برصيد نقطتين، ومتقدما بأفضلية فارق النقاط عن المنتخب الفلبيني، الذي يأتي ثانيا بالرصيد النقطي نفسه، فيما تأتي البحرين وتايلند في المركزين الثالث والرابع تواليا برصيد نقطة لكل فريق.ويلتقي “صقور الأردن” مع شقيقه المنتخب البحريني عند الساعة السادسة من صباح يوم غد في صالة مركز هانغتشو الرياضي الأولمبي، لحساب مباريات الجولة الثانية، فيما تلتقي تايلند مع الفلبين بالتوقيت نفسه.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا “كروس” في الدور التأهيلي للدور ذاته.الأردن 97 تايلند 63بدأ المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، وسام الصوص، اللقاء معتمدا على حيوية فريدي إبراهيم في صناعة الألعاب، بإسناد من سامي بزيع والمجنس الأميركي رونديه جيفرسون حول القوس، مع تولي المجنس جون بوهانون وأحمد الدويري مهمة اللم والتسجيل تحت السلتين، فيما اعتمد مدرب المنتخب التايلندي إدوارد جيرباو على الخماسي؛ تايلر لامب وفريدريك ليش وجاكموني مورغان وناراتيب بونسيرم وتشاناثيب تشاكاوان.واستهل جيفرسون التسجيل للمنتخب الوطني من رميتين حرتين، ليرد تشاكاوان بنقطة من رمية حرة، ثم أشهر لاعبو الفريقين سلاح التصويبات الثلاثية، فسجل بزيع وفريدي وجيفرسون أربع سلات للمنتخب الوطني من المسافة البعيدة، فيما كان فريدريك ولامب وبونسيرم يردون من المسافة ذاتها، ثم أضاف جيفرسون وبزيع ست نقاط من خط الرميات الحرة، ليعود جيفرسون ويسجل أولى نقاط المنتخب الوطني من المسافة المتوسطة، تبعه شاهر بنقطة من سلة عكسية، ليحسم الصقور الفترة الأولى (28-18).وتبادل شاهر وتشاكاوان التسجيل من داخل القوس في الدقائق الأربع الأولى من الفترة الثانية، التي دخلها المنتخب الوطني بالخماسي؛ مالك كنعان وأحمد الحموري وهاشم عباس وأحمد حمارشة ومحمد شاهر، قبل أن يسحب الصوص صانع الألعاب مالك كنعان بعد ارتكابه “تيرن أوفر” دفعه للشد العصبي مع زميله بوهانون وإعادة مفاتيحه الأساسية، ليتبادل لامب والدويري التسجيل من خط الرميات الحرة، ثم سجل بوهانون سلتين من اختراق ومتابعة هجومية مع سلة ثلاثية لبزيع، ليرد كلاهان بسلة ثلاثية، ثم أكد فريدي تفوق المنتخب الوطني في الربع الثاني (14-9) بإضافته سلة ثلاثية على “البازر” ليحسم “الصقور” النصف الأول (42-27).وكشر “صقور الأردن” عن أنيابهم في الفترة الثالثة، التي افتتحها بزيع بسلة ثلاثية أنيقة، ليرد بونسيرم من المسافة نفسها، ثم بدأ وقت العرض الفني من جانب لاعبي المنتخب الوطني بنقطتين للدويري من رميتين حرتين مع “دنك عنيف”، ليضيف بزيع وفريدي سلتين من داخل وخارج القوس، ثم جاء الدور على جيفرسون، الذي سجل “دنك ساحق”، مع سلات متنوعة لبزيع وبوهانون، مكنت المنتخب الوطني من حسم الفترة الثالثة (31-17) وتعزيز تقدمه في النتيجة الإجمالية (73-44).ولم تتبدل الصورة كثيرا في الفترة الرابعة، التي حافظ فيها المنتخب الوطني على عنفوانه في التسجيل، ليفوز في النتيجة النهائية للمباراة بفارق 34 نقطة (97-63) بعدما حسم الفترة الأخيرة (24-19) على إيقاع سلة ثلاثية للحموري.وبرز المجنس الأميركي رونديه جيفرسون في اللقاء من جانب لاعبي المنتخب الوطني بتسجيله 20 نقطة مع 7 متابعات وتمريرتين بفاعلية 33، يليه سامي بزيع بتسجيله 26 نقطة مع 4 متابعات و3 تمريرات بفاعلية 26، ثم المجنس جون بوهانون بـ”الدبل دبل” مع تسجيله 12 نقطة و11 متابعة و5 تمريرات بفاعلية 22، وأحمد الدويري بـ15 نقطة و11 متابعة “الدبل دبل” مع 3 متابعات بفاعلية 22.وبلغت نسبة التسجيل العام للمنتخب الوطني 44 % (30 من 68) مقابل 29 % لتايلند (22 من 76)، كما بلغت نسبة نجاح تسجيل “الصقور” من داخل القوس 47 % (17 من 36) مقابل 26 % (9 من 34)، و41 % من خارج القوس (13 من 32) مقابل 31 % لتايلند (13 من 42)، و57 % للمنتخب الوطني من خط الرميات الحرة (24 من 42) مقابل 38 % (6 من 16).وقام المنتخب الوطني بإجمالي 75 متابعة (43 دفاعية و32 هجومية) مقابل 43 لتايلند (23 دفاعية و20 هجومية)، وسجل المنتخب الوطني 20 نقطة من استثمار حالات التيرن أوفر مقابل 19 نقطة لتايلند، التي تفوقت في تسجيل 17 نقطة من الفرصة الثانية مقابل 16 نقطة للمنتخب الوطني، والذي تساوت كفته مع تايلند في التسجيل من الفاست بريك بـ18 نقطة لكل فريق، وظهرت فاعلية دكة بدلاء تايلند بإضافة 21 نقطة مقابل 15 نقطة سجلت من دكة بدلاء المنتخب الوطني.