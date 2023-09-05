الأربعاء 06 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

"صقور الناشئين" إلى جانب البحرين وكوريا ونيوزيلندا بـ"سلة آسيا"

بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
بعثة المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة لكرة السلة - (من المصدر)
 أسفرت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بصالتي الغرافة والريان في الفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.اضافة اعلان
وضمت المجموعة الأولى، منتخبات أستراليا والهند ولبنان وسريلانكا، كما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران واليابان وقطر والسعودية، فيما جاءت منتخبات الفلبين والصين وماليزيا وكازاخستان في المجموعة الرابعة والأخيرة.
ويفتتح "الصقور" مشوارهم في البطولة الآسيوية يوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويلتقي نيوزيلندا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية الساعة 2:30 مساء الثلاثاء 19 من الشهر الحالي.
وأقام المنتخب الوطني معسكران في صربيا وتركيا، وتخللهما خوض مباريات ودية، في إطار سعي اتحاد السلة لتحضير "الناشئين" لخوض البطولة الآسيوية والظهور بأفضل صورة ممكنة رغم صعوبة المهمة، حيث تضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، اللاعبون: محمد آدم وفيصل شوا وسند غزال وعمر حجازي وسيف فانوس وحمزة شعبان وعمر بشير وعبدالمجيد شديفات وليث ساحلية والطيب قاسم ومحمود ذياب وكريم جعيبات. 
وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.
ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا، وذلك بعدما حجزت منتخبات، مصر وغينيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو إلى جانب "الدولة المضيفة" تركيا، مقاعدها في مونديال الناشئين.
ويعود المنتخب الوطني للواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013 والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك.
وجاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د.إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات الصين والهند وميانمار، وذلك في أعقاب انسحاب السعودية وإجراء تعديل على القرعة بإضافة منتخب ميانمار آنذاك.
واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، واستضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي حمل لقبها المنتخب الصيني.
وتوجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، كما فازت استراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين بالعام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، وحافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.
مدربو منتخبات المجموعة الأولى بالتصفيات الآسيوية خلال المؤتمر الصحفي أمس - (من المصدر)

"الأولمبي" يلتقي بروناي الليلة.. وأبو زمع يأمل بدعم جماهيري منذ5 ساعة

بوستر سباق الدفع الرباعي الثالث -(من المصدر)

42 سائقا من الأردن وفلسطين في آخر جولات "الدفع الرباعي" منذ5 ساعة

لاعبة من حرثا تسدد على مرمى عمان في لقاء سابق - (الغد)

دوري "سيدات اليد" ينطلق الجمعة بمشاركة 5 فرق منذ5 ساعة

نجم المنتخب الوطني وشباب الحسين لكرة الطائرة خالد أبومشرف - (الغد)

خالد أبو مشرف: "الطائرة" خطفتني من كرة القدم.. وشباب الحسين يسعى لإنجاز خارجي منذ5 ساعة

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم حسين عموتة - ( من المصدر)

قبل الاختبار الأول لعموتة.. كيف كانت انطلاقة المدربين مع "النشامى"؟

منذ5 ساعة
المنتخب الوطني للمبارزة لحظة تتويجه بالميدالية الذهبية أمس - (من المصدر)

"المبارزة" تتوج مشاركتها بغرب آسيا بميداليتين ذهبيتين

منذ5 ساعة
جانب من توقيع الاتفاقية بين اتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم (من المصدر)

معلمو التربية الرياضية: مشروع "كرة القدم المدرسية" سيعود بالفائدة على الكرة الأردنية

منذ5 ساعة
4 لاعبين أردنيين ينافسون على جائزة الافضل في العالم بلعبة الكراتيه - (من المصدر)

4 لاعبين أردنيين بالكراتيه ينافسون على جائزة "الأفضل في العالم"

منذ5 ساعة
من مباراة الرمثا والحسين إربد بالموسم الكروي الحالي - (من المصدر)

إصدار جدول مباريات دوري المحترفين ودور الـ32 بالكأس

منذ5 ساعة
جانب من فعاليات بطولة صيفية سابقة للسباحة - (من المصدر)

"السباحة" يصدر تعليمات البطولة الصيفية المفتوحة الثانية

منذ5 ساعة
افكار و مواقف

روزنبرغ إذ يتراجع

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مخطط الحدود العازلة بين الأردن وإسرائيل

ماهر أبو طير |اليوم

النخبة الليبرالية الأردنية

سائد كراجة |اليوم

رفع أسعار المياه.. حلول سطحية لملفات معقدة

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات | منذ6 ساعة
1693829480474593400

فك شيفرة علاقات "الاستعمارية الجديدة": الآثار الجيوسياسية للانقلاب النيجيري‏

ترجمات |04 أيلول 2023
Untitled-1

من قتل يفغيني بريغوزين؟‏

ترجمات |04 أيلول 2023
ليبيا

صعود العلاقات الإسرائيلية الليبية وانهيارها الفوري

ترجمات |04 أيلول 2023
1693735108952623600

مستقبل هيمنة الدولار‏

ترجمات |03 أيلول 2023
1693735056502617700

ملامح دورة انتخابات العام 2024 في إيران

ترجمات |03 أيلول 2023
 