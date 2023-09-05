"صقور الناشئين" إلى جانب البحرين وكوريا ونيوزيلندا بـ"سلة آسيا"

خالد تيسير العميري

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أسفرت قرعة النسخة السابعة من بطولة كأس آسيا تحت 16 سنة لكرة السلة، والتي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة بصالتي الغرافة والريان في الفترة من 17 إلى 24 أيلول (سبتمبر) الحالي، عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات البحرين وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا.وضمت المجموعة الأولى، منتخبات أستراليا والهند ولبنان وسريلانكا، كما ضمت المجموعة الثانية منتخبات إيران واليابان وقطر والسعودية، فيما جاءت منتخبات الفلبين والصين وماليزيا وكازاخستان في المجموعة الرابعة والأخيرة.ويفتتح "الصقور" مشوارهم في البطولة الآسيوية يوم الأحد 17 أيلول (سبتمبر) الحالي، بمواجهة المنتخب البحريني عند الساعة 2:30 مساء بالتوقيت المحلي، ويلتقي نيوزيلندا عند الساعة 11:30 من صباح اليوم التالي، على أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة كوريا الجنوبية الساعة 2:30 مساء الثلاثاء 19 من الشهر الحالي.وأقام المنتخب الوطني معسكران في صربيا وتركيا، وتخللهما خوض مباريات ودية، في إطار سعي اتحاد السلة لتحضير "الناشئين" لخوض البطولة الآسيوية والظهور بأفضل صورة ممكنة رغم صعوبة المهمة، حيث تضم قائمة المنتخب الوطني بقيادة الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، اللاعبون: محمد آدم وفيصل شوا وسند غزال وعمر حجازي وسيف فانوس وحمزة شعبان وعمر بشير وعبدالمجيد شديفات وليث ساحلية والطيب قاسم ومحمود ذياب وكريم جعيبات.وتشكل البطولة الآسيوية محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024.ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال الناشئين في تركيا، وذلك بعدما حجزت منتخبات، مصر وغينيا وإسبانيا وإيطاليا وليتوانيا وفرنسا وألمانيا والأرجنتين والولايات المتحدة وكندا وبورتوريكو إلى جانب "الدولة المضيفة" تركيا، مقاعدها في مونديال الناشئين.ويعود المنتخب الوطني للواجهة الآسيوية بعد 10 أعوام من الغياب عن المشاركة وتحديدا منذ مشاركته في النسخة الثالثة من البطولة الآسيوية العام 2013 والتي أقيمت في العاصمة الإيرانية "طهران" بقيادة المدرب الوطني يوسف أبو بكر، وحل المنتخب الوطني بالمركز 11 آنذاك.وجاءت المشاركة الأردنية الأولى في البطولة الآسيوية للعام 2009، بقيادة المدرب النيجيري فريدريك أونيكا ومساعده د.إبراهيم العصعوص، حيث حل المنتخب الوطني ثانيا بين ترتيب فرق مجموعته الأولى، والتي ضمت إلى جانبه منتخبات الصين والهند وميانمار، وذلك في أعقاب انسحاب السعودية وإجراء تعديل على القرعة بإضافة منتخب ميانمار آنذاك.واستضافت ماليزيا النسخة الأولى من البطولة الآسيوية في العام 2009، ثم أقيمت النسخة الثانية بدولة فيتنام في العام 2011، واستضافت إيران النسخة الثالثة العام 2013، وهي النسخ الثلاث التي حمل لقبها المنتخب الصيني.وتوجت كوريا الجنوبية بلقب النسخة الرابعة العام 2015 في أندونيسيا، كما فازت استراليا بلقب النسخة الخامسة التي احتضنتها الصين بالعام 2017، ثم انقطعت البطولة لنحو 5 سنوات بسبب جائحة "كورونا"، قبل أن تستضيف قطر النسخة السادسة صيف العام الماضي، وحافظت خلالها أستراليا على اللقب للمرة الثانية تواليا.