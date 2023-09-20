الأربعاء 20 أيلول 2023
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"صقور الناشئين" يتطلع لبلوغ ربع نهائي "سلة آسيا" من بوابة ماليزيا

المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة - (من المصدر)
المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة - (من المصدر)
 يسعى المنتخب الوطني للناشئين تحت 16 سنة بكرة السلة، إلى خطف بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، وذلك عندما يلاقي نظيره المنتخب الماليزي عند الساعة 11:30 من صباح اليوم في صالة الغرافة بالعاصمة القطرية الدوحة، ضمن الملحق التأهيلي.اضافة اعلان
ويلتقي الفائز من مواجهة المنتخب الوطني وماليزيا مع (حامل اللقب) المنتخب الأسترالي يوم غد، في توقيت يحدد لاحقا على صالة الغرافة - لحساب الدور ربع النهائي، فيما سيودع الخاسر البطولة القارية. 
وكان "صقور الناشئين"، احتل المركز الثاني في مجموعته الثالثة برصيد 5 نقاط من فوزين على البحرين (85-44) وكوريا الجنوبية (62-59) وخسارة من نيوزيلندا (45-119)، فيما احتلت ماليزيا المركز الثالث في مجموعتها الرابعة برصيد 4 نقاط من فوز على كازاخستان (79-71) وخسارتين من الصين (33-95) والفلبين (52-75).
وطبقا لنظام البطولة، تأهل متصدرو المجموعات الأربع (الصين ونيوزيلندا واليابان وأستراليا) للدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب ثاني وثالث المجموعات الأربع مع بعضهما البعض "كروس" لإكمال أضلاع دور الثمانية، في الوقت الذي ودعت فيه منتخبات، سريلانكا والسعودية والبحرين وكازاخستان البطولة الآسيوية من الدور الأول.
وضمن مباريات الملحق التأهيلي للدور ربع النهائي، الذي تقام مبارياته اليوم في صالة الغرافة بالدوحة، تلتقي إيران مع لبنان عند الساعة 14:30 (الفائز من هذه المباراة يواجه الصين)، وقطر مع الهند  عند الساعة 17:00 (الفائز من هذه المباراة يواجه نيوزيلندا)، وكوريا الجنوبية مع الفلبين عند الساعة 19:30 مساء (الفائز من هذه المباراة يواجه اليابان). 
وتشكل البطولة الآسيوية، التي تختتم الأحد المقبل، محطة تأهيلية لبطولة العالم تحت 17 عاما، والتي تستضيفها تركيا في الفترة من 29 حزيران (يونيو) إلى 7 تموز (يوليو) من العام 2024، ويتأهل أصحاب المراكز الأربعة الأولى في بطولة آسيا بشكل مباشر إلى مونديال تركيا.
ويدرك المنتخبان أن الخسارة تعني توقف مسيرة أحدهما، لذلك يتوقع أن يرمي المدربان بأوراقهما كاملة في المباراة، سعيا لبلوغ الدور ربع النهائي.
"صقور الناشئين" بقيادة المدرب الصربي ماركو فيليبوفيتش ومساعده صهيب فراش، يدخل اللقاء منتشيا بفوزه الأخير المثير على كوريا الجنوبية، متجاوزا تداعيات الخسارة القاسية أمام نيوزيلندا، في خطوة تعكس حجم الإعداد النفسي الصحيح للاعبين من قبل المعد الذهني اللبناني داني عثمان، ليظهر ناشئو المنتخب الوطني رجالا في الموعد.
ويعول فيليبوفيتش على حيوية عبدالمجيد شديفات وكريم الجيبات وحمزة شعبان حول القوس، بإسناد من سند غزال وعمر حجازي تحت السلتين، فيما سيكون اللاعبون، الطيب قاسم ومحمد آدم وعمر بشير وسيف فانوس وليث ساحلية ومحمود دياب وفيصل شوا، متاحين للتناوب مع الأساسيين طبقا لظروف المباراة والرؤية الفنية للجهاز التدريبي.
وأبدى رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة، محمد عليان، سعادته بالشكل الذي ظهر عليه المنتخب الوطني في مواجهة كوريا الجنوبية، مشيرا: "مباراة نيوزيلندا لم تعبر عن الشكل الحقيقي للمنتخب، وكانت الخسارة بهذا الشكل صعبة ومرفوضة، لكن الجهاز الفني وضع بصماته في مواجهة كوريا مع حرص اللاعبين على الالتزام بتعليمات وخطط المدرب، لننجح في تحقيق الفوز وتقديم أداء يليق باسم الأردن"، كاشفا أن شكل الأداء يعكس سير الاتحاد على الطريق الصحيح في ملف الفئات العمرية.
في المقابل، يتوقع أن يجدد المدير الفني للمنتخب الماليزي كينغ تيان لي، اعتماده على الخماسي الذي بدأ فيه مباراته الأخيرة أمام الفلبين، ويضم كلا من اللاعبين: إلفين هو، ين جون تشوا، وي لين كهو، براندون كهو، وتزي جوان، إلى جانب إمكانية الاستعانة بلاعبي دكة البدلاء، جي تان وجيا لي وجيان وي وكار جوه وكانغ جون وهاو لي.  
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