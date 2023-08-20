صلاح: أتمنى عودة كرة الصالات.. ولدينا خامات تؤهلنا للمنافسة

مهند جويلس

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تمنى اللاعب الأردني المحترف في صفوف فريق الحرس الوطني الكويتي لكرة الصالات ابراهيم صلاح، أن يعيد اتحاد الكرة التفكير بشأن كرة الصالات، بعد تجميد النشاط في العام 2018 بحجة تخفيف النفقات المالية.وأوضح صلاح الذي يتألق في كرة الصالات الكويتية، أن هناك لاعبين أردنيين مميزين في هذه اللعبة ومطلوبين في الخارج.وقال اللاعب في مقابلة مع "الغد" : كرة الصالات تعتمد على المهارات الفردية واللياقة البدنية العالية أكثر من المباريات التي تقام على ملاعب كبيرة، ولدينا فرق تشارك ببطولات خارجية ثمثل الجامعات والمدارس والمؤسسات الحكومية وشركات خاصة، وتحقق إنجازات، فلماذا لا يعيد الاتحاد بطولة الأندية والمنتخب الوطني".وطالب صلاح المسؤولين بالأندية ولاعبي "الخماسي" ومدرب المنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، بالعمل على اقناع اتحاد الكرة بإعادة إحياء اللعبة، التي أصبحت تحظى باهتمام كبير عند غالبية الدول، ومنها المغرب بطل العرب ورابع العالم، مشيرا إلى أن الأردن لو عاد للمشاركة الخارجية سينافس على جميع البطولات التي يشارك بها.وواصل حديثه: "بطولات الصالات لا تكلف الاتحاد كثيرا، بل أن الاتحاد قادر من خلالها على إيجاد مصادر دخل أخرى لأندية المحترفين، في حال أرادت المشاركة من خلال الحضور الجماهيري والمتابعة، ولدينا مواهب تستحق الدعم ولفت الأنظار إليها بهدف تمثيل المنتخب الوطني خارجيا في حال عودته، ولدي ثقة بأن المنتخب لو عاد سيكون رقما صعبا في القارة الآسيوية".ودعا صلاح للاستفادة من التجربة الكويتية، بعدما أصبحت كرة الصالات اللعبة الشعبية الأولى في البلاد، عقب الإنجازات التي حققها المنتخب في الفترات الماضية بالمشاركات الخارجية، إلى جانب اهتمام الاتحاد ببطولات الأندية وتوسيع قاعدتها على أوسع نطاق.وبين صلاح، أن الكويت وصلت إلى مرحلة متقدمة على الصعيدين القاري والدولي في الكرة "الخماسي"، بعد أن استضافت كأس آسيا العام الماضي، وبلغ منتخبها فيها المربع الذهبي، إلى جانب حصولها على لقب بطولة غرب آسيا الأخيرة، ووصافة بطولة كأس العرب أيضا خلال عام واحد.وأضاف: "الدوري الكويتي يشهد مشاركة لاعبين أجانب على سوية عالية، وسينطلق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وأنا اللاعب الأردني الوحيد الذي سيشارك في البطولة التي تشهد مشاركة 8 فرق على نظام مجموعات، وبطولات أخرى تقام على مدار العام تقريبا، مع التدرب بشكل يومي في الصالات التابعة للأندية".وحصل صلاح على جائزة أفضل لاعب في الدوري بالعام 2021، ونال لقب بطولة الكأس وكأس السوبر في الأعوام الماضية، وعو عازم على تحقيق لقب الدوري في الموسم المقبل، كاشفا النقاب عن تلقيه عروض من فرق بدوري المحترفين، رفضها لأسباب مختلفة.ولفت صلاح إلى أن الكويت بدأت في تطبيق بطولات الفئات العمرية من أجل زيادة اللاعبين المنتسبين لها تحت إشراف مدربين مختصين بـ "الخماسي"، إذ أن الاتحاد بدأ يسخر كامل إمكانياته لدعم اللعبة، والتي تحقق إنجازات باستمرار بعكس الرياضات الأخرى حسب وصفه.وأشار اللاعب البالغ من العمر 28 عاما، إلى أنه بدأ مسيرته الكروية في النادي الأهلي عندما كان يبلغ من العمر 15 عاما ومثل "الليث الأبيض" عامين، قبل أن يتجه إلى فريق الفيصلي ويلعب معه لموسم واحد، لينتقل بعدها لفريق الجزيرة الذي صعد معه للفريق الأول تحت قيادة المدرب عيسى الترك.وتابع: "إن عدم منح الفرق المحلية فرص للاعبين الشباب في الأعوام الماضية، إضافة لتراجع الكرة المحلية من الناحية المالية، أمور جعلتني أفكر في مغادرة الأردن والتوجه إلى الكويت لممارسة الكرة في الصالات بدلا من الملاعب الكبيرة، بعد خوضنا بطولة الروضان الرمضانية في الكويت خلال فترات سابقة".