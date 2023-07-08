صلاح: جاهز للتألق مع الوكرة.. ورفضت عرضين محليين إكراما لجماهير الوحدات

مهند جويلس

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أكد لاعب نادي الوكرة القطري عمر صلاح، أنه جاهز لخوض أول تجربة احترافية في مسيرته مع فريق يتمتع بسمعة طيبة وإمكانيات مميزة، مشيدا بالتعاقدات التي أنجزها الوكرة مؤخرا، سعيا لتجاوزه الدور التمهيدي المؤهل لدوري أبطال آسيا.وبين صلاح، في حديثه لـ"الغد"، بعد توجهه لقطر أول من أمس، تحضيرا للانضمام إلى الوكرة لاعبا مع الفريق الأول لتمثيله بدوري نجوم قطر، عكس ما تم تداوله باللعب مع الفريق الرديف فقط، مشيرا إلى أنه سيتوجه مع الفريق إلى إسبانيا الأسبوع المقبل لخوض معسكر تدريبي تحضيرا للموسم الجديد.وأوضح اللاعب البالغ من العمر 20 عاما، أن تواصل النادي القطري معه جاء بعد خوضه مع المنتخب الوطني للشباب نهائيات كأس آسيا خلال شهر آذار (مارس) الماضي، مفيدا بأن عملية الانتقال تمت بسلاسة بعد فسخ عقده مع نادي الوحدات، والذي كان ممتدا حتى العام 2027.وأضاف: "لم أتردد في قبول العرض القطري الذي يمتد لموسم واحد، وأسعى للتألق ووضع بصمة مع الفريق لإبقاء سمعة اللاعب الأردني بصورة مميزة في المنطقة، وحرصت على إفادة الوحدات من الناحية المادية عند خروجي، حيث استفاد النادي من قيمة الصفقة 140 ألف دولار، وأتطلع لاحقا للاحتراف في القارة الأوروبية".وأشار صلاح إلى أن بدايته الكروية كانت من خلال قطر؛ حيث خاض بطولة "جيم" في العام 2014، والتي كانت تهتم باللاعبين من خلال اختيارهم من المدارس العربية، مبينا أن تألقه في البطولة جعله لاعبا في الوحدات بعد فترة قصيرة، وتمثيله جميع الفئات العمرية وصولا للفريق الأول، إلى جانب تحقيقه 3 ألقاب دوري.وتابع: "كنا نطمح للوصول إلى نهائيات كأس العالم للشباب برفقة المنتخب الوطني، نظرا للتحضيرات المميزة التي كانت قبيل انطلاق البطولة، ولتوفر لاعبين مميزين في هذا المنتخب، إلا أن قوة المنافسين وتغير الأجواء والظروف على المنتخب، أسهمت في خروجنا من الدور ربع النهائي، ولم نتأثر بغياب لاعب أو آخر عنه في أي مباراة".وأعرب صلاح عن سعادته بالانضمام لصفوف منتخب الرجال في التجمع قبل الماضي، وأن هدفه الاستمرار بالتواجد في قائمة "النشامى" بإقناع المدرب المغربي الجديد للمنتخب حسين عموتة لضمه، مفيدا بأن غيابه عن المنتخب الأولمبي في نهائيات غرب آسيا الأخيرة في العراق، جاءت بسبب تعرضه لإصابة بالغضروف مع الوحدات في إحدى مباريات الدرع.واستطرد: "تلقيت عرضين محليين من الفيصلي والحسين إربد، وذلك لتمثيلهما في الموسم الحالي، إلا أنني رفضت الفكرة إكراما لجماهير الوحدات وللنادي الذي تربيت على عشقه من الصغر، على الرغم من أن القيمة المالية تفوق قيمة عقدي مع الوحدات بأضعاف".وكشف صلاح عن خضوعه للتدريبات بصورة منفردة خلال الفترة الماضية في عمان، وذلك بعد توقيع العقد وعودته من قطر، مبينا أن التدريبات تتوزع بين تحت إشراف المدرب الروسي أحمد آدموف.وختم حديثه: "خالص محبتي لجماهير الوحدات التي ساندتني وفهمت موقفي في سبيل الخروج من النادي خلال الفترة الماضية، وأتمنى للفريق التوفيق في حصد البطولات المحلية، مع ثقتي باستمرار دعم الجماهير لي في رحلتي الاحترافية".الجدير بالذكر أن إحدى شركات السياحة والسفر المحلية، اختارت مؤخرا اللاعب عمر صلاح ليكون وجها دعائيا وإعلاميا لها في الفترة المقبلة، لإيمانها المطلق بموهبة اللاعب الذي صعد بسرعة البرق خلال العامين الماضيين.