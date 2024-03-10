الأحد 10 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

ضامن يبعث من بلغاريا رسائل مطمئنة للمصارعة

اللاعب سلطان ضامن ومدربه يحيى أبو طبيخ بعد إحرازهما الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية - (من المصدر)
اللاعب سلطان ضامن ومدربه يحيى أبو طبيخ بعد إحرازهما الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية - (من المصدر)
 أرسل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان علي ضامن، رسائل مطمئنة إلى الجهاز التدريبي واتحاد اللعبة، حول جاهزيته على المنافسة لخطف إحدى البطاقات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعد إحرازه الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي اختتمت أمس في العاصمة البلغارية صوفيا.اضافة اعلان
وتجاوز اللاعب سلطان ضامن (وزن تحت 87 كغم)، في طريقة نحو اعتلاء منصات التتويج، أبطالا للعبة من الولايات المتحدة الأميركية والنمسا وفرنسا، فيما تلقى خساراتين من لاعبي "الدولة المضيفة" بلغاريا، وذلك في البطولة الدولية التي تشهد مشاركة أكثر من 400 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف أرجاء العالم.
وقال مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "هذه البطولة تشكل محطة مهمة لنا من أجل قياس مدى تطور مستوى اللاعب، وأثبت ذلك من خلال إطاحته بنخبة من الأبطال على مستوى اللعبة، لقد حظيت البطولة بمنافسة شرسة من اللاعبين المشاركين، والحمد لله أننا قطفنا ثمار جهودنا الطويلة والشاقة". 
من جانبه، أشار اللاعب سلطان ضامن في تصريحات على هامش إحرازه الميدالية البرونزية: "الحمد لله، لقد أحرزت الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية ببلغاريا، وإن شاء الله الهدف المقبل هو التأهل إلى أولمبياد باريس، كل الفضل لوالدي، تاج راسي وسندي، والشكر أيضا إلى قدوتي ورفيق الدرب في الإنجازات السابقة والحالية والمقبلة الكابتن يحيى أبو طبيخ، وإلى الداعم الأول في مشوار التأهيل؛ رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة".
واحتضنت "صوفيا" فعاليات معسكر المصارعة الرومانية، الذي أعقبه تنظيم بطولة "نيكولا بتروف" الدولية، فيما تتواصل فعاليات بطولة "دان كولوف" الدولية في مدينة "ساموكوف" مع ختام معسكر المصارعة الحرة، حيث يواصل لاعب المنتخب الوطني آرزو شاميل (وزن تحت 87 كغم)، بقيادة مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة رمزي المرافي؛ خوض منافسات البطولة الدولية.
يشار إلى أن بطولة آسيا للرجال ستقام خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في جمهورية قيرغستان، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتان إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة لاعبي المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال أيار (مايو) المقبل.  
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعبو الوحدات يرفعون لافتة مواساة لجماهير الرمثا بوفاة المشجع أشرف أبو يارا - (من المصدر)

تقدم مستمر للثلاثي.. موقف ايجابي للحكم يعقوب.. ووفاة مشجع تربك "ديربي الشمال"

منذ1 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)

أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

منذ2 ساعة
لاعب المنتخب الوطني للجمباز احمد أبو السعود يؤدي جملته الفنية على جهاز حصان المقابض - (من المصدر)

أبو السعود خامسا في جولة باكو ضمن سلسلة بطولة كأس العالم للجمباز

منذ9 ساعة
طاقم حكام

طاقم حكام أردني لإدارة مباراة في كأس العراق

منذ10 ساعة
فرحة عدد من لاعبي الفيصلي بأحد الأهداف بمرمى معان - (من المصدر)

"خماسية" للفيصلي بشباك معان وفوز شاق للوحدات على مغير السرحان

09 آذار 2024
الأميرة آية بنت فيصل ونائبها جهاد قطيشات خلال اجتماع اتحاد غرب آسيا -(من المصدر)

اختيار الأميرة آية بنت فيصل عضوا بالاتحاد الآسيوي لكرة الطائرة

09 آذار 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

التهدئة المستحيلة في فلسطين

ماهر أبو طير |اليوم

المرأة الفلسطينية.. حياة صعبة..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

هناك في غزة.. رمضان جاء باكرا

جهاد المنسي |اليوم

الحرب ومعركة عض الأصابع

نضال منصور |اليوم

غزة والسيناريوهات الأربعة

حسني عايش |اليوم

مؤشرات تقرير التنمية المحلية المستدامة

موسى الساكت |اليوم

رمضان هذا العام

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الإخوان.. ضياع كلمة السر

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
1710068495490030600

الذنب والمسؤولية‏: حالة ألمانيا وإسرائيل‏

ترجمات | منذ3 ساعة
1710071088450131700

الإسرائيليون لا يستهدفون (الأونروا)

ترجمات | منذ3 ساعة
1709981007368410700

التاريخ يخبرنا كيف ستنتهي الحرب بين إسرائيل وحماس‏

ترجمات |09 آذار 2024
1709980604078376500

الجنوب العالمي يجد صوتا في الشرق الأوسط

ترجمات |09 آذار 2024
1709835128407102000

لماذا تجبر غزة أوروبا على التحرك

ترجمات |08 آذار 2024
1709739630205767800

أسطورة "الجيش الأخلاقي" في إسرائيل

ترجمات |06 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj copy

رمضان

آخر الشهر 09 آذار 2024

hajjah copy

تحري هلال شهر رمضان 08 آذار 2024

13535f3b-b5c2-4ecc-aa21-f36232318fc6 (1) copy

عزائم رمضان 07 آذار 2024

عزائم رمضان

استيراد البطيخ 06 آذار 2024

hajjaj copy

المجاعة في غزة 05 آذار 2024

المجاعة في غزة
 
 