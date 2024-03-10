ضامن يبعث من بلغاريا رسائل مطمئنة للمصارعة

خالد تيسير العميري

اضافة اعلان

أرسل لاعب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية، سلطان علي ضامن، رسائل مطمئنة إلى الجهاز التدريبي واتحاد اللعبة، حول جاهزيته على المنافسة لخطف إحدى البطاقات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024"، وذلك بعد إحرازه الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية، والتي اختتمت أمس في العاصمة البلغارية صوفيا.وتجاوز اللاعب سلطان ضامن (وزن تحت 87 كغم)، في طريقة نحو اعتلاء منصات التتويج، أبطالا للعبة من الولايات المتحدة الأميركية والنمسا وفرنسا، فيما تلقى خساراتين من لاعبي "الدولة المضيفة" بلغاريا، وذلك في البطولة الدولية التي تشهد مشاركة أكثر من 400 لاعبا ولاعبة يمثلون 23 دولة من مختلف أرجاء العالم.وقال مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الرومانية يحيى أبو طبيخ في معرض رده على استفسارات "الغد": "هذه البطولة تشكل محطة مهمة لنا من أجل قياس مدى تطور مستوى اللاعب، وأثبت ذلك من خلال إطاحته بنخبة من الأبطال على مستوى اللعبة، لقد حظيت البطولة بمنافسة شرسة من اللاعبين المشاركين، والحمد لله أننا قطفنا ثمار جهودنا الطويلة والشاقة".من جانبه، أشار اللاعب سلطان ضامن في تصريحات على هامش إحرازه الميدالية البرونزية: "الحمد لله، لقد أحرزت الميدالية البرونزية في بطولة نيكولا بتروف الدولية ببلغاريا، وإن شاء الله الهدف المقبل هو التأهل إلى أولمبياد باريس، كل الفضل لوالدي، تاج راسي وسندي، والشكر أيضا إلى قدوتي ورفيق الدرب في الإنجازات السابقة والحالية والمقبلة الكابتن يحيى أبو طبيخ، وإلى الداعم الأول في مشوار التأهيل؛ رئيس اتحاد المصارعة م.محمد العواملة".واحتضنت "صوفيا" فعاليات معسكر المصارعة الرومانية، الذي أعقبه تنظيم بطولة "نيكولا بتروف" الدولية، فيما تتواصل فعاليات بطولة "دان كولوف" الدولية في مدينة "ساموكوف" مع ختام معسكر المصارعة الحرة، حيث يواصل لاعب المنتخب الوطني آرزو شاميل (وزن تحت 87 كغم)، بقيادة مدرب المنتخب الوطني للمصارعة الحرة رمزي المرافي؛ خوض منافسات البطولة الدولية.يشار إلى أن بطولة آسيا للرجال ستقام خلال الفترة من 11 إلى 16 نيسان (أبريل) المقبل في جمهورية قيرغستان، ويتبعها تنظيم بطولة آسيا التأهيلية إلى "أولمبياد باريس" بالمكان نفسه في الفترة من 19 إلى 21 من الشهر ذاته، ويسبق البطولتان إقامة بطولة تصنيفية تحظى بمشاركة نخبة من نجوم العالم، والتي ستكون نتائجها حاسمة في مشاركة لاعبي المنتخب الوطني بتصفيات بطولة العالم في مدينة إسطنبول التركية خلال أيار (مايو) المقبل.