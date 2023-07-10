"طائرة السيدات" تخسر أمام الإمارات في الدورة العربية

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تعرض المنتخب الوطني لكرة الطائرة للسيدات للخسارة أمام المنتخب الإماراتي بنتيجة ٢-٣ في المواجهة التي جمعت المنتخبين صباح اليوم في الجولة الأخيرة من الدور التمهيدي لمنافسات دورة الألعاب العربية (الجزائر ٢٠٢٣).وحسم المنتخب الوطني الشوط الأول لصالحه بنتيجة ٢٥-٢٣ وأدرك المنتخب الإماراتي التعادل وحسم الشوط الثاني بنتيجة ١٤-٢٥ قبل أن يتفوق المنتخب الوطني بالشوط الثالث بنتيجة ٢٥-٢٢، غير أن المنتخب الإماراتي عاد وفاز بالشوطين الرابع والخامس بنتيجة ٢٣-٢٥ و٦-١٥ ليُحقق الفوز.وعلى ضوء هذه النتيجة يكون المنتخب الوطني قد حقق انتصار واحد على قطر بنتيجة ٣-٠ وتعرض لثلاث خسائر أمام كل من تونس ٠-٣ والجزائر ٠-٣ والإمارات ٢-٣.وتمكن المنتخب الوطني يوم أمس من حسم تأهله إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على المنتخب القطري حيث سيلتقي في الدور نصف النهائي يوم غد مع المنتخب الجزائري.