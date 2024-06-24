 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"طائرة" دي لاسال تتعاقد مع بوغانمي ووادي والعطعوط

التونسية مروة بوغانمي تحمل كأس "طائرة" السيدات الموسم الماضي-(الغد)
التونسية مروة بوغانمي تحمل كأس "طائرة" السيدات الموسم الماضي-(الغد)
عمان- توصلت إدارة نادي دي لاسال إلى اتفاق مع نادي النسائي قرطاج، للتعاقد مع لاعبة منتخب تونس مروة بوغانمي، استعدادا لدوري السيدات للكرة الطائرة للموسم الحالي، ومشاركته رحلة الدفاع عن اللقب واسترداد لقبي كأس السوبر وكأس الأميرة آية خلال آب (أغسطس) المقبل.اضافة اعلان
وأكد المدير الفني لفريق دي لاسال فواز زهران، أن النادي مصمم على استعادة خدمات بوغانمي، مشيرا إلى العلاقة القوية التي تربطها بلاعبات الفريق، ما يساهم في إرساء الأجواء العائلية وتعزيز الاستعداد النفسي للاعبات، متوقفا عند المستوى الفني لبوغانمي الذي وصفه بالرائع خلال احترافها في سنوات سابقة مع دي لاسال، حيث ساهمت إلى جانب اللاعبات في تحقيق الألقاب المحلية ومنها لقب الدوري بالموسم الماضي للمرة السادسة في تاريخ النادي.
وأضاف: "أنجزنا الأمور الإدارية كافة، مع النادي النسائي قرطاج واللاعبة، وتم توقيع عقد احترافها بحسب الأصول، ونمضي لتثبيت تسجيلها في كشوفات النادي للموسم الجديد لدى اتحاد الكرة الطائرة المحلي، ومن المتوقع أن تصل بوغانمي منتصف الشهر المقبل إلى صفوف الفريق ومشاركته الاستعداد للبطولات المحلية".
وعن تعزيز صفوف الفريق بلاعبات محليات على سوية عالية، أجاب زهران: "قمنا وقبل مشاركتنا في البطولة العربية التي أقيمت بالإمارات مطلع العام الحالي، باستقطاب لاعبة المنتخب الوطني داليا وادي، وقبل انطلاق بطولتي العربي وغرب آسيا الكرة الطائرة الشاطئية، عززنا الصفوف بلاعبة المنتخب الوطني فرح العطعوط، ولدينا مجموعة مميزة من لاعبات الخبرة والشباب، وكلي ثقة بجميع اللاعبات، وقدرتهن على تحقيق طموحات النادي في جميع المسابقات المحلية".
وتابع: "الفريق يتدرب بمعدل 3 وجبات أسبوعية، وسط التزام وحماس كبيرين من اللاعبات خلال التدريبات، ويساعدني في الجهاز الفني المدرب الوطني خالد سعيفان، ونلقى الدعم الكبير من الشركة الراعية فينان، ومديرها رئيس النادي الحالي نصري قسيسية فينان، والذي رعى الفريق قبل وصولة إلى سدة رئاسة نادي دي لاسال، ووفر أشكال الدعم المالي والمعنوي للفريق، ما ساهم في صعوده لمنصات التتويج المحلية في الموسم الماضي، ونضاعف الجهود والشراكة في الموسم الحالي، ورغم احترامنا لطموح المنافسين، إلا أن نادي دي لاسال يتطلع إلى ألقاب جميع أبطال السيدات المحلية للموسم 2024".
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