طاقم حكام تركي يدير مواجهة المنتخب الوطني وأذربيجان

يحيى قطيشات

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اختار اتحاد أذربيجان لكرة القدم، طاقم حكام تركيا لإدارة المباراة الودية التي تجمع منتخبنا مع أصحاب الأرض عند الساعة السابعة من مساء يوم غد على ملعب “دالغا أرينا” في العاصمة باكو، في إطار تحضيرات “النشامى” للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026، ونهائيات كأس آسيا التي تقام في قطر مطلع العام المقبل.ويضم طاقم الحكام كلا من: ردا كارديشلر حكما للساحة، وجيهون سيسيغوزيل مساعد أول، إبراهيم تشاغلار أويارجان مساعد ثان، والحكم الرابع: تورال قربانوف (أذربيجان).وأنهى المنتخب الوطني أمس، تحضيراته الفنية والبدنية لمواجهة منتخب أذربيجان، حيث أجرى التدريب الرئيسي والأخير على ملعب اللقاء، بقيادة المدير الفني المغربي حسين عموتة، الذي وضع اللمسات الأخيرة على التشكيلة الأساسية التي ستظهر في بداية اللقاء.وأظهرت التدريبات التي خاضها المنتخب خلال اليومين الماضية في العاصمة باكو، إصرار وعزيمة اللاعبين على تغيير الصورة الفنية الضعيفة التي ظهروا عليها أمام المنتخب النرويجي وخسروها بنتيجة 0-6، وعمل الجهاز الفني على رفع الحالتين النفسية والمعنوية، ومعالجة الأخطاء التي واكبت المباراة الماضية.وأبدى اللاعبون مع المنتخب حاليا، جاهزيتهم الفنية والبدنية أمام الجهاز الفني، الذي أصبح يملك خيارات متنوعة لاختيار التشكيلة الأساسية لمواجهة المنتخب الأذري، وشارك في تدريب أمس كل من اللاعبين: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، محمد العمواسي، إحسان حداد، يوسف أبو الجزر، فراس شلباية، مصطفى عيد، محمد أبو حشيش، عبدالله نصيب، يزن العرب، مهند خير الله، محمود شوكت، نزار الرشدان، رجائي عايد، عبيدة السمارنة، نور الروابدة، إبراهيم سعادة، صالح راتب، محمود مرضي، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، حمزة الدردور، ويزن النعيمات.وحرص عموتة والجهاز الفني واللاعبين، على متابعة مباراة المنتخب الأذري مع المنتخب البلجيكي والتي جرت أول من أمس، ضمن منافسات الجولة الخامسة، للمجموعة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) بألمانيا، وانتهت بفوز المنتخب البلجيكي بهدف من دون رد، ليبقى المنتخب الأذري بالمركز الأخير بالمجموعة برصيد نقطة واحدة.ورصد عموتة نقاط القوة والضعف عند المنتخب الأذري واطلع على الفكر التدريبي لمديره الفني الإيطالي جياني دي بياسي، وتعد مواجهة يوم غد فرصة لعموتة لتطبيق نهجه الهجومي خصوصا في ظل تواضع المستوى الفني لمنتخب أذربيجان.ويحتل المنتخب المضيف المركز 121 عالميا حسب تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيما يحتل منتخب النشامى المركز 82.