ظروف صعبة تواجه الجليل بعد فسخ عقود 6 لاعبين

يحيى قطيشات

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ينتظر أن يكون الاجتماع التي عقد أمس بين المدير الفني لفريق الجليل محمد العبابنة وإدارة النادي، حسم الكثير من الأمور العالقة في مسيرة الفريق، بعد قرار الإدارة أول من أمس، فسخ عقود 6 لاعبين من دون الرجوع للمدير الفني، أو انتظار التقرير الذي سيقدمه العبابنة للإدارة بعدما أنهى الفريق مبارياته في مرحلة الذهاب من دوري المحترفين.ويتضمن التقرير العديد من الملاحظات والطلبات والاستغناء عن لاعبين، وتعزيز صفوف الفريق في مرحلة الإياب، وحسب مصدر مقرب من النادي، فإن الجهاز الفني فوجئ بقرار الإدارة بفسخ عقود اللاعبين، قبل وصول التقرير الفني واستشارة المدرب.وينتظر أن يشهد النادي العديد من التقلبات في غضون الأيام القليلة المقبلة، ومن أبرزها اعتذار المدير الفني محمد العبانية عن إكمال مهمته، في حال عدم تحقيق طلباته من خلال توفير الأجواء الفنية والإدارية المناسبة خلال المرحلة المقبلة، حيث ساهمت الظروف المالية في تراجع المستوى الفني للفريق الذي قدم مستويات طيبة في بداية مشواره الموسم الحالي.كما أن الإدارة تعيش وضعا لا تحسد عليه، بعدما وجدت نفسها أمام تحديات صعبة فرضتها الظروف السابقة، التي حرمت الإدارة من الحصول على المستحقات الشهرية التي يقدمها الاتحاد للأندية، فكانت المبالغ المستحقة للنادي تذهب للأطراف المشتكية.وبين مصدر مطلع، أن فسخ عقد اللاعبين المغربين أوليفيرا ولقمان عزيز لم يتم بصورة رسمية حتى الآن، ويحتاج لمخالصة مالية بين الطرفين.وكان الحساب الرسمي للنادي، أعلن أسماء لاعبي الفريق الذين تم فسخ عقودهم، وهم المغربيان نبيل خرشاش وياسين طهري، إلى جانب 4 لاعبين محليين وهم: محمود مشعل، محمد العدوان، طلال الحواري وموسى الزعبي.وقدم النادي شكره للاعبين على الجهود التي بذلوها مع الفريق طيلة المرحلة الماضية، والتي شهدت مشاركته في بطولات الدرع وكأس الأردن ومرحلة الذهاب لدوري المحترفين.ويعاني الجليل أسوة ببقية فرق المحترفين ضائقة مالية فرضتها تراكمات الشكاوى المالية، والمستحقات المتأخرة للاعبين والمدربين والموظفين، وأدت إلى زيادة الأعباء المالية، وصدور قرار بالحجز على باص النادي، ورفض النادي استلام مبلغ 7 آلاف دينار من اتحاد الكرة على سبيل الدين للفرق التي لا يوجد لها مستحقات من رعاية شركة المناصير، في الوقت الذي لم يتقاض فيه اللاعبون والجهاز الفني رواتبهم منذ 5 أشهر.ويعد فريق الجليل من أبرز فرق الكرة في الشمال، ونال لقب بطولة درع الاتحاد موسم 2021، بعد تغلبه على فريق الوحدات بفارق ركلات الترجيح.ويستقر الجليل حاليا في المركز العاشر برصيد 8 نقاط على سلم ترتيب دوري المحترفين مع نهاية المرحلة الأولى، بالتساوي مع الأهلي وسحاب صاحبي المركزين الحادي عشر والثاني عشر.