عجلون فخورة بمقارعة ناديها لفرق المحترفين

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باتت محافظة عجلون فخورة، ببدء فريقها تحت سن 19 لكرة القدم، بمقارعة فرق أندية المحترفين، في سابقة أدخلت الفرح والبهجة في قلوب العجلونيين، حيث لم يسبق لأي فريق أو ناد من المحافظة، الوصول إلى هذه المرحلة المتقدمة التي تتيح له اللعب مع الكبار في كرة القدم المحلية.واستهل فريق عجلون مشواره في مقارعة الكبار، أول من أمس، عندما واجه فريق الحسين إربد في انطلاق منافسات دوري سن 19، بانتظار مقارعة الفرق الأخرى أمثال الفيصلي والوحدات والرمثا وغيرها من الأندية القوية والكبيرة التي تحظى بإمكانيات مادية تفوق كثيرا ما يحظى به نادي عجلون.وكانت جهود إدارة نادي عجلون، برئاسة رجائي الصمادي، قادت فريق سن 19 الموسم الماضي، للتأهل إلى مصاف أندية المحترفين، في خطوة تؤكد أن المحافظة زاخرة بالمواهب القادرة على مقارعة الأندية الكبيرة والمتمرسة في كرة القدم، في حال تم اكتشاف هذه المواهب وصقلها والاهتمام بها بشكل مقبول.وأكد رئيس نادي عجلون، أن الوصول إلى هذه المرحلة التي تتيح لفريق النادي، منافسة فرق بحجم الفيصلي والحسين إربد والوحدات والرمثا، لم يأت من فراغ بل جاء بجهود إدارة النادي، وصبر وتفاني اللاعبين والجهاز الفني، إلى جانب التسلح بالعزيمة والإصرار على تحقيق أفضل النتائج، وبلوغ أعلى المراتب في كرة القدم الأردنية.وأضاف، في تصريح لـ"الغد": "وصولنا إلى مرحلة مقارعة أندية المحترفين، جاء بالرغم من شح الموارد المالية، غياب البنية التحتية المطلوبة، ناهيك عن تلاشي الدعم المادي من قبل المؤسسات ورجالات المحافظة، إلا من رحم ربي"، لافتا إلى أن فرق النادي تنحت بالصخر من أجل الصمود والاستمرار والبحث عن الإنجازات.وأشار الصمادي إلى أن فريق سن 19 في نادي عجلون، حقق قفزة فنية لم يسبق لأي فريق في المحافظة وأن فعلها، والتي تمثلت في اللعب بمصاف أندية المحترفين، وهو حلم طالما راود شباب المحافظة الذين يتطلعون في السنوات المقبلة، لمشاهدة فريق أول يمثل عجلون في دوري المحترفين للكبار.وأضاف: "هدفنا المعلن الآن، هو المضي في مشروع تطوير كرة القدم، حتى الوصول إلى مصاف أندية المحترفين كفريق أول، وهذا يتطلب عملا كبيرا وجهدا زاخرا، كما يتطلب تضافر جهود جميع أبناء المحافظة لدعم فرق النادي ماديا ومعنويا".وكشف الصمادي عن توجيه كتاب لاتحاد كرة القدم، يطلب فيه النادي استضافة مباريات في دوري سن 19، بحيث تقام هذه المباريات على ملعب مجمع عجلون الرياضي، لافتا إلى أن مواجهة فرق كبيرة بحجم الرمثا والفيصلي والوحدات والحسين إربد على ملعب عجلون، تشجع الجمهور على الحضور والمتابعة، وبالتالي دعم الفريق.وبدوره، أكد المشجع العجلوني الشاب محمد فريحات، أن وصول فريق عجلون تحت سن 19 لمصاف أندية النخبة، يمثل إنجازا رياضيا كبيرا لمحافظة عجلون، وعلى العجلونيين دعمه ومساندته لتحقيق إنجازات أكبر.وأضاف "أنا من مشجعي فريق الرمثا لكرة القدم، وأحرص على متابعة مبارياتهم في كل البطولات، ولكني بالوقت نفسه أتمنى أن يخرج فريق من محافظة عجلون لتمثيلها في مصاف أندية المحترفين، ومقارعة فرق بحجم الفيصلي والرمثا والوحدات والحسين".