عداء الأمن العام السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو الدولي

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حصد عداء فريق الأمن العام البارالمبي علي السوالمة فضية سباق (42)كم (كرسي متحرك) في النسخة الخامسة والأربعين من ماراثون وارسو الدولي، والذى شهد مشاركة اكثر من (27) الف عداء وعداءة يمثلون (22) دولة في مختلف السباقات والفئات.ونجح "السوالمة" بتسجيل زمن وقدره (2:15:08) ساعة ، ليحل في المركز الثاني عن الفئة التي يشارك بها، رغم المنافسة الشديدة والقوية بين العدائين المشاركين .وتجدر الاشارة الى ان "السوالمة" حقق العديد من الإنجازات الدولية حيث حصد عديد الألقاب والميداليات مع المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام، وكان من أبرزها "ذهبية غرب اسيا سباق (1500)كم ، ذهبية ماراثون عجمان الدولي، ذهبية ماراثون عمان الدولي، ذهبية ماراثون البحر الميت الدولي، ذهبية بطولة الشرطة العربية، فضية ماراثون دبي الدولي، فضية ماراثون بيروت الدولي، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.