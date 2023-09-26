الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

عداء الأمن العام السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو الدولي

عداء الأمن العام السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو الدولي
عداء الأمن العام السوالمة يحصد فضية ماراثون وارسو الدولي
 حصد عداء فريق الأمن العام البارالمبي علي السوالمة فضية سباق (42)كم (كرسي متحرك) في النسخة الخامسة والأربعين من ماراثون وارسو الدولي، والذى شهد مشاركة اكثر من (27) الف عداء وعداءة يمثلون (22) دولة في مختلف السباقات والفئات.اضافة اعلان

ونجح "السوالمة" بتسجيل زمن وقدره (2:15:08) ساعة ، ليحل في المركز الثاني عن الفئة التي يشارك بها، رغم المنافسة الشديدة والقوية بين العدائين المشاركين . 

وتجدر الاشارة الى ان "السوالمة" حقق العديد من الإنجازات الدولية حيث حصد عديد الألقاب والميداليات مع المنتخب الوطني، وفريق الأمن العام، وكان من أبرزها "ذهبية غرب اسيا سباق (1500)كم ، ذهبية ماراثون عجمان الدولي، ذهبية ماراثون عمان الدولي، ذهبية ماراثون البحر الميت الدولي، ذهبية بطولة الشرطة العربية، فضية ماراثون دبي الدولي، فضية ماراثون بيروت الدولي، وغيرها العديد من الإنجازات والمراكز المتقدمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
لاعب المنتخب الوطني سامي بزيع يحاول التمرير أمام متابعة مزدوجة من لاعبي تايلند- (من المصدر)

"صقور الأردن" ينقضون على تايلند في مستهل مشوارهم بـ"الألعاب الآسيوية"

منذ4 ساعة
عدد من لاعبي المنتخب الوطني خلال التدريبات السابقة على ملعب الكرامة - (تصوير: أمجد الطويل)

بدء التجهيزات اللوجستية لاستضافة البطولة الدولية الرباعية بعمان

منذ4 ساعة
جانب من الحفل التكريمي الذي اقامه الأرثوذكسي لفريقي الطاولة (من المصدر)

الأرثوذكسي يكرم فريقي "الطاولة" للرجال والسيدات

منذ4 ساعة
فرحة لاعب الفيصلي أمين الشناينة في مباراة سابقة بدوري المحترفين - (تصوير: أمجد الطويل)

الفيصلي يستقبل حرثا.. الأهلي يواجه العالية.. الجزيرة يلتقي مرج الحمام.. ومعان يقابل اتحاد الرمثا

منذ4 ساعة
المنتخب الوطني للباركور والمشارك في بطولة العالم بهنغاريا - (من المصدر)

رياضة "الباركور".. خامات واعدة ونقطة تحول بعد مشاركة إيجابية في بطولة العالم

منذ4 ساعة
بوستر الإعلان الرسمي عن أكوافينا ماراثون عمان - (من المصدر)

"الأردنية للماراثونات" تفتح باب التسجيل لسباق "أكوافينا عمان"

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

القفز فوق الفلسطينيين بالبراشوت

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

الجداول الانتخابية تسخن الأجواء و" الدعم المؤجل" يؤزمها

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 