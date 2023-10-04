الأربعاء 04 تشرين الأول 2023
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"عربي الطائرة" يحدد موعد بطولة الأندية "الأبطال" في الأردن

لاعب شباب الحسين خالد أبومشرف يوجه كرة ساحقة نحو ملعب الريان القطري في "طائرة" غرب آسيا مؤخرا-(الغد)
لاعب شباب الحسين خالد أبومشرف يوجه كرة ساحقة نحو ملعب الريان القطري في "طائرة" غرب آسيا مؤخرا-(الغد)
عمان- حدد الاتحاد العربي للكرة الطائرة موعد إقامة بطولة الأندية العربية أبطال الدوري في عمان، لتقام خلال الفترة من 17- 29 شباط (فبراير) المقبل، بعد أن حصل الاتحاد الأردني على الموافقة الرسمية من الاتحاد العربي للعبة، في ظل الطلب الذي تقدم به مؤخرا، وما حققه الاتحاد من نجاحات خلال استضافته لبطولة غرب آسيا للأندية العربية في شباط (فبراير) الماضي، وبطولة سيدات غرب آسيا في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي.اضافة اعلان
ورد نائب رئيس اتحاد الكرة الطائرة جهاد قطيشات على استفسارات "الغد" بهذا الخصوص، قائلا:"سعداء لنيلنا ثقة الاتحاد العربي للكرة الطائرة شرف تنظيم المحفل الكبير، وتأتي هذه الاستضافات لمنح أنديتها فرصة الاحتكاك والتنافس، مع أفضل الأندية سواء على الصعيد العربي أو في منطقة غرب آسيا، ما يدعم أفكارنا التي نود فيها التطوير والتقييم، وتحديد حاجيات فرقنا وبالتوازي مع حاجيات المنتخب الوطني بهدف تأكيد الحضور المميز وتحقيق النتائج المشرفة للطائرة الأردنية، خاصة وأننا قد حصلنا على تقييم من رؤساء الاتحادات العربية على تفوقنا بالتنظيم والمتسوى الفني، من خلال استضافتنا لبطولة أندية غرب آسيا، على نظيرتها بطولة الأندية العربية في النسخة الماضية". وتابع: "وأردنا من خلال الاستضافة، مساعدة أنديتنا المحلية والمرشحة للمشاركة، ولا سيما بطل الدوري شباب الحسين، ووصيفه عيرا، بتقليل التكاليف المالية التي أدت إلى اعتذارها في نسخ سابقة من البطولة، ما يؤكد شراكتنا النوعية مع أنديتنا المحلية، وتوفير التسهيلات الداعمة لتحليقها في الأجواء العربية والإقليمية، والذي ينعكس على المستوى العام للمنتخبات الوطنية، وبالتأكيد سيصب في مصلحة اللعبة".
وحول عدد الأندية المتوقع مشاركتها في بطولة الأندية العربية في عمان، أجاب قطيشات: "نتوقع مشاركة واسعة من الأندية العربية في هذه البطولة، حيث يحق لكل اتحاد وطني تسمية ناديين لهذه المنافسات، البطل والوصيف في دوري بلاده، ونتوقع ألا يقل عدد الأندية العربية المشاركة عن 18 ناديا، إلى جانب ممثلينا شباب الحسين وعيرا، وسنجتمع خلال الأسبوع المقبل، لمناقشة تحضيراتنا لاستضافة البطولة، وسيتم تشكيل لجنة منظمة عليا، وجلب الرعاة للبطولة، وتشكيل لجان البطولة، وتوفير أشكال النجاح المأمول، وننتظر وصول وفد الاتحاد العربي إلى عمان مطلع العام المقبل، للوقوف على تحضيراتنا الفنية للبطولة، وتحديد صالتين للمباريات الرسمية، وأخرى لتدريبات الفرق المشاركة".
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