الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

حارس مرمى الأهلي يؤكد الآثار السلبية لتوقف الدوري

عز الدين: عموتة لا يلجأ إلى "الكوتا" في اختيار عناصر المنتخب

حارس مرمى فريق الأهلي ربيع عزالدين يسيطر على الكرة في لقاء الوحدات - (من المصدر)
حارس مرمى فريق الأهلي ربيع عزالدين يسيطر على الكرة في لقاء الوحدات - (من المصدر)
 أكد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ربيع عز الدين، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، يتمتع بميزة عدم الاعتماد على "الكوتا" في اختيار لاعبي المنتخب، بعكس مراحل ماضية كانت الاختيارات من الفرق الجماهيرية غالبا. اضافة اعلان
وبين عز الدين في حديثه لـ "الغد"، رغم عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الرباعية الودية، التي ستنطلق غدا خلال فترة التوقف الدولي، أن عموتة يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم تسنح لهم الفرصة في مناسبات ماضية، بالتواجد مع المنتخب الوطني، لافتا إلى أن كل تشكيلة تشهد مغادرة لاعبين ودخول آخرين جدد ممن يثبتون أحقيتهم باللعب مع "النشامى"، ما يحفز اللاعبين على تقديم الأفضل لتمثيل المنتخب لاحقا.
وأضاف: "توقعت أن يتم استدعائي خلال التجمع الحالي أو السابق بعد أن قدمت مستويات طيبة مع الأهلي خلال الجولات الأولى من دوري المحترفين وبطولة الدرع، وذلك بحسب شهادة مدربين من الفرق المنافسة ومدربي حراس مرمى، إلا أنني سأواصل العمل الدؤوب من أجل الحضور مع المنتخب في الفترات المقبلة، والذي يعد تمثيله شرفا لأي لاعب".
ولفت عز الدين البالغ من العمر 29 عاما، إلى أن مدرب المنتخب أثبت عدم تركيزه على الفرق الجماهيرية والكبيرة في مسألة استدعائه للاعبين، وأن اللاعب الأكثر جاهزية وقدرة على خدمة أفكاره يجد نفسه ضمن قائمة المنتخب، مؤكدا أن الطريق أمامه لإثبات أحقيته في حراسة عرين "النشامى" في نهائيات كأس آسيا المقبلة.
واستطرد: "ساهم توقف الدوري لفترات طويلة سواء من حيث التوقف الدولي للمنتخبات، أو الإضراب وتأجيل جولة مؤخرا، في تراجع مستوى اللاعبين المحليين بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب إعادة الأجندة لسابق عهدها، إلى جانب غياب العامل المادي وتأخر الأندية في تسليم الرواتب للاعبيها، الذي يؤثر على حضورهم الذهني في الملعب".
وأكد عز الدين، أن الأهلي لم يقدم المطلوب منه حتى اللحظة بعد خوضه 5 مباريات ببطولة دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الفريق يملك عددا من اللاعبين المميزين، والقادرين على تغيير الصورة في الجولات المقبلة.
وبدأ عزالدين مسيرته الكروية عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث لعب في بداية مشواره مع مراكز الأمير علي للواعدين، لينضم إلى صفوف فريق الفيصلي عند بلوغه 13 عاما، ليمثل "الأزرق" في جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، علما بأنه تدرب مع الرجال عندما كان عمره 15 عاما.
وواصل: "مثلت أيضا جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية، وعندما بلغت 21 عاما، طلبت مغادرة الفيصلي بسبب عدم وجود فرصة لي للعب، لوجود حراس مرمى مميزين بتلك الفترة ومنهم لؤي العمايرة، لأمثل في دوري الأولى السلط وبلعما وسحاب، وأصعد مع الأخير لدوري المحترفين، ومثلته خلال المواسم الأربعة الماضية، رغم رغبتي والنادي بالاستمرار لموسم آخر، إلا أن بعض اختلاف وجهات النظر ساهمت في انتقالي للأهلي".
وتمنى عز الدين من جماهير الأهلي، مساندة الفريق بصورة أكبر لتحقيق هدف الثبات وعكس الصورة الحقيقية عن النادي، موضحا أنها تنتظر النتائج من أجل الحضور بكثافة لمؤازرة اللاعبين كما جرى خلال سنوات ماضية، وأن اللاعبين عاقدون العزم، على تحقيق الأفضل بالجولات المقبلة، مع إشارته إلى أن "الليث الأبيض"، يطمح إلى الذهاب بعيدا ببطولة الكأس بعد بلوغه مؤخرا دور ثمن النهائي.
وزاد: "نتمنى كلاعبين من رئيس النادي عمر شقم العدول عن استقالته التي تقدم بها مؤخرا، ونحن كلاعبين وجهاز فني لا ننظر كثيرا للأمور الإدارية التي لها أشخاص يديرونها، كما نأمل بأن يتحسن الوضع المالي للأندية من أجل تحسن الكرة الأردنية التي تراجعت مؤخرا بسبب هذه الأمور".
وذكر عز الدين، أن فرصة الوحدات بالمنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ما تزال قائمة، رغم خسارته في الجولة الماضية أمام الكويت، فيما توقع أن يخرج الفيصلي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مع تمنياته بأن يقدم "الأزرق" الصورة التي اعتادت عليها الجماهير الأردنية في البطولات الخارجية.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جماهير نادي سلتيك الإسكتلندي تدعم فلسطين خلال مباراة لفريقها - (من المصدر)

نجوم الكرة لا يملكون إلا شعبيتهم وكلماتهم لنصرة غزة

منذ 24 دقيقة
لاعبة الأهلي نتاشا النبر (يسار) خلال مشاركة سابقة مع فريقها بدوري المحترفات - (من المصدر)

دوري "أولى سيدات" ينطلق اليوم بمشاركة لاعبات معتزلات

منذ 25 دقيقة
جانب من تدريبات المنتخب الوطني على ملعب الكرامة تحضيرا لمواجهة منتخب إيران - (تصوير: أمجد الطويل)

"النشامى" يبحث عن النتيجة والأداء أمام إيران بالبطولة الرباعية

منذ 27 دقيقة
المنتخب الوطني للكرة الطائرة خلال مشاركته مؤخرا في الدورة العربية بالجزائر-(من المصدر)

قطيشات: الأردن يستضيف العديد من البطولات العربية على مستوى الأندية والمنتخبات الوطنية

منذ 28 دقيقة
لحظة تسليم البطل عبدالرحيم أبوجميلة بطاقة احتراف الكلاسيك في النسخة الماضية -(الغد)

300 لاعب يتسابقون نحو 3 بطاقات احتراف بـ"أجسام الأردن" اليوم

منذ 29 دقيقة
لاعب الجليل عبدالرحمن عبسي يتجه للتسجيل بسلة الأرثوذكسي في مباراة سابقة - (من المصدر)

مواجهة منتظرة تجمع شباب بشرى والجليل بـ"سلة الناشئين"

منذ 30 دقيقة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ24 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 