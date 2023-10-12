عز الدين: عموتة لا يلجأ إلى "الكوتا" في اختيار عناصر المنتخب

مهند جويلس

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أكد حارس مرمى فريق الأهلي لكرة القدم ربيع عز الدين، أن المدير الفني للمنتخب الوطني، المغربي حسين عموتة، يتمتع بميزة عدم الاعتماد على "الكوتا" في اختيار لاعبي المنتخب، بعكس مراحل ماضية كانت الاختيارات من الفرق الجماهيرية غالبا.وبين عز الدين في حديثه لـ "الغد"، رغم عدم استدعائه لقائمة المنتخب الوطني المشاركة في البطولة الرباعية الودية، التي ستنطلق غدا خلال فترة التوقف الدولي، أن عموتة يمنح الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين الذين لم تسنح لهم الفرصة في مناسبات ماضية، بالتواجد مع المنتخب الوطني، لافتا إلى أن كل تشكيلة تشهد مغادرة لاعبين ودخول آخرين جدد ممن يثبتون أحقيتهم باللعب مع "النشامى"، ما يحفز اللاعبين على تقديم الأفضل لتمثيل المنتخب لاحقا.وأضاف: "توقعت أن يتم استدعائي خلال التجمع الحالي أو السابق بعد أن قدمت مستويات طيبة مع الأهلي خلال الجولات الأولى من دوري المحترفين وبطولة الدرع، وذلك بحسب شهادة مدربين من الفرق المنافسة ومدربي حراس مرمى، إلا أنني سأواصل العمل الدؤوب من أجل الحضور مع المنتخب في الفترات المقبلة، والذي يعد تمثيله شرفا لأي لاعب".ولفت عز الدين البالغ من العمر 29 عاما، إلى أن مدرب المنتخب أثبت عدم تركيزه على الفرق الجماهيرية والكبيرة في مسألة استدعائه للاعبين، وأن اللاعب الأكثر جاهزية وقدرة على خدمة أفكاره يجد نفسه ضمن قائمة المنتخب، مؤكدا أن الطريق أمامه لإثبات أحقيته في حراسة عرين "النشامى" في نهائيات كأس آسيا المقبلة.واستطرد: "ساهم توقف الدوري لفترات طويلة سواء من حيث التوقف الدولي للمنتخبات، أو الإضراب وتأجيل جولة مؤخرا، في تراجع مستوى اللاعبين المحليين بعد فترة طويلة من الانقطاع بسبب إعادة الأجندة لسابق عهدها، إلى جانب غياب العامل المادي وتأخر الأندية في تسليم الرواتب للاعبيها، الذي يؤثر على حضورهم الذهني في الملعب".وأكد عز الدين، أن الأهلي لم يقدم المطلوب منه حتى اللحظة بعد خوضه 5 مباريات ببطولة دوري المحترفين، وتحقيق الفوز في مباراة واحدة فقط، مشيرا إلى أن الفريق يملك عددا من اللاعبين المميزين، والقادرين على تغيير الصورة في الجولات المقبلة.وبدأ عزالدين مسيرته الكروية عندما كان يبلغ من العمر 10 سنوات، حيث لعب في بداية مشواره مع مراكز الأمير علي للواعدين، لينضم إلى صفوف فريق الفيصلي عند بلوغه 13 عاما، ليمثل "الأزرق" في جميع فئاته العمرية وصولا للفريق الأول، علما بأنه تدرب مع الرجال عندما كان عمره 15 عاما.وواصل: "مثلت أيضا جميع الفئات السنية للمنتخبات الوطنية، وعندما بلغت 21 عاما، طلبت مغادرة الفيصلي بسبب عدم وجود فرصة لي للعب، لوجود حراس مرمى مميزين بتلك الفترة ومنهم لؤي العمايرة، لأمثل في دوري الأولى السلط وبلعما وسحاب، وأصعد مع الأخير لدوري المحترفين، ومثلته خلال المواسم الأربعة الماضية، رغم رغبتي والنادي بالاستمرار لموسم آخر، إلا أن بعض اختلاف وجهات النظر ساهمت في انتقالي للأهلي".وتمنى عز الدين من جماهير الأهلي، مساندة الفريق بصورة أكبر لتحقيق هدف الثبات وعكس الصورة الحقيقية عن النادي، موضحا أنها تنتظر النتائج من أجل الحضور بكثافة لمؤازرة اللاعبين كما جرى خلال سنوات ماضية، وأن اللاعبين عاقدون العزم، على تحقيق الأفضل بالجولات المقبلة، مع إشارته إلى أن "الليث الأبيض"، يطمح إلى الذهاب بعيدا ببطولة الكأس بعد بلوغه مؤخرا دور ثمن النهائي.وزاد: "نتمنى كلاعبين من رئيس النادي عمر شقم العدول عن استقالته التي تقدم بها مؤخرا، ونحن كلاعبين وجهاز فني لا ننظر كثيرا للأمور الإدارية التي لها أشخاص يديرونها، كما نأمل بأن يتحسن الوضع المالي للأندية من أجل تحسن الكرة الأردنية التي تراجعت مؤخرا بسبب هذه الأمور".وذكر عز الدين، أن فرصة الوحدات بالمنافسة على لقب كأس الاتحاد الآسيوي ما تزال قائمة، رغم خسارته في الجولة الماضية أمام الكويت، فيما توقع أن يخرج الفيصلي من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، مع تمنياته بأن يقدم "الأزرق" الصورة التي اعتادت عليها الجماهير الأردنية في البطولات الخارجية.