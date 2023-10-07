عطاري أولا وجويحان ثانيا ووريكات ثالثا في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

اضافة اعلان

توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، واحتل ‏السائق شاكر جويحان ‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث، واقيم السباق الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏ ‏وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏‏- المركز الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة.‏‏- المركز الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.32.495دقيقة.‏‏- المركز السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة.‏‏- المركز السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة.‏‏- المركز الثامن : رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة.‏‏- المركز التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة.‏‏‏- المركز العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏‏‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏‏‏- المركز الأول:: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏‏- المركز الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة.‏ ‏‏- المركز الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.‏ ‏‏- المركز الأول : أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة.‏‏- المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة.‏ ‏‏ المركز الثالث : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.‏‏- الفئة 1: هشام النجار.‏‏‎‏- كأس ‏‎2B‎‏: شاكر جويحان.‏‏‏- كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري.‏‎‏-‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبدشيكاخوا.‏‏‏- كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص.‏‏‎‏-‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎.‎‎‏- كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة.‏‏‏-‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة.‏‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 5A‎‏:أحمد جانخوت.‏‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: رائد دهشان.‏‏- كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي.‏‏‏- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : حمزة القيسي.‏‏-‏‎ ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان .‏‏‏‏- كأس المبتدئين: ‏إستبرق كمال.‏