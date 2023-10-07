السبت 07 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عطاري أولا وجويحان ثانيا ووريكات ثالثا في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

الفائزون في الترتيب العام وفئة الدفع الرباعي
الفائزون بالترتيب العام وفئة الفدع الرباعي
عمان - الغد - توج السائق مصطفى عطاري بلقب سباق السرعة الرابع (الجولة الأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة)، واحتل ‏السائق شاكر جويحان ‏المركز الثاني، وجاء غيث وريكات في المركز الثالث، واقيم السباق الجمعة على حلبة نادي السيارات ‏‏الملكي ‏‏بدعم من شركة زين الأردن.‏‏ ‏اضافة اعلان
وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري ‏وجويحان وبلغ الفارق الزمني ‏بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث ‏وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين ‏على منافسات السباق في مختلف الفئات.‏
الترتيب العام للجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023‏:
‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏
‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏- المركز الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت ‏له ‏في ‏الجولة الثانية  بزمن 1.31.439 دقيقة.‏
‏- المركز الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.32.495دقيقة.‏
‏- المركز السادس:  فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة.‏
‏- المركز السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة.‏
‏- المركز الثامن : رائد دهشان (ميتسوبيشي  ايفو 3) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة.‏
‏- المركز التاسع:  حسام سالم (تويوتا كورولا) محققا أفضل ‏وقت ‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة.‏
‏‏- المركز العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الرباعي:‏
‏‏- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت ‏له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.‏
‏- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) ‏محققا ‏‏أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.‏
‏ الترتيب العام للدفع الخلفي:‏



‏‏- المركز الأول:: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في ‏‏الجولة ‏الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.‏
‏- المركز الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل ‏‏وقت له ‏في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة.‏ ‏
‏- المركز الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت ‏‏له في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.‏ ‏
الترتيب العام للدفع الأمامي‏:‏



‏- المركز الأول : أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له ‏في ‏الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة.‏
‏- المركز  الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل ‏وقت له ‏بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة.‏ ‏
‏ المركز الثالث : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له ‏في ‏الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.‏
‏ أبطال الكؤوس والفئات‎:‎
‏- الفئة 1: هشام النجار.‏
‏‎‏- كأس ‏‎2B‎‏: شاكر جويحان.‏
‏‏- كأس الفئة ‏‎2A‎‏: مصطفى عطاري.‏‎
‏-‏ كأس ‏CAT2‎‏:‏‎ ‎عبدشيكاخوا.‏
‏‏- كأس ‏‎3B‎‏: جاد نباص.‏
‏‎‏-‏ كأس ‏‎4B‎‏: مصطفى جمعة‎.‎‎
‏- كأس ‏‎5B‎‏: يزن جمعة.‏‏
‏-‏‎ ‎كأس ‏‎4A‎‏: قيس تفاحة.‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 5A‎‏:أحمد جانخوت.‏
‏‎-‎‏ كأس ‏‎ 3A‎‏: رائد دهشان.‏
‏- كأس ‏‎5BC‎‏ - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي.‏‏
‏- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : حمزة القيسي.‏
‏-‏‎ ‎‏كأس الماسترز:‏‎ ‎رائد دهشان .‏‏
‏‏- كأس المبتدئين: ‏إستبرق كمال.‏
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