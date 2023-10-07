عطاري أولا وجويحان ثانيا ووريكات ثالثا في آخر جولات بطولة الأردن لسباقات السرعة ‏

وسجل للمشاركة في السباق 51 سائقا من الأردن وفلسطين، وكانت المنافسة على لقب السباق قوية للغاية بين عطاري وجويحان وبلغ الفارق الزمني بينهما في الجولة الثالثة من السباق 823 جزء من الثانية، ودخل على خط المنافسة غيث وريكات، وظهر جليا سيطرة السائقين الشباب والمخضرمين على منافسات السباق في مختلف الفئات.
الترتيب العام للجولة الرابعة والأخيرة من بطولة الأردن لسباقات السرعة 2023:
- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.
- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.
- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.
- المركز الرابع: هشام النجار (ميتسوبيشي كولت) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.31.439 دقيقة.
- المركز الخامس: أمير ناصيف (ميتسوبيشي ايفو 6) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.32.495دقيقة.
- المركز السادس: فادي دهشان (ميتسوبيشي ايفو7) محققا أفضل وقت له في الجولة الثانية بزمن 1.33.378 دقيقة.
- المركز السابع: محمد شاهين (سوبارو امبريزا) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.578 دقيقة.
- المركز الثامن : رائد دهشان (ميتسوبيشي ايفو 3) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.33.660 دقيقة.
- المركز التاسع: حسام سالم (تويوتا كورولا) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.34.274 دقيقة.
- المركز العاشر: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الرباعي:
- المركز الأول: مصطفى عطاري (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.092دقيقة.
- المركز الثاني: شاكر جويحان (ميتسوبيشي أيفو 8) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.28.915 دقيقة.
- المركز الثالث: غيث وريكات (ميتسوبيشي ايفو 7 بروتو تايب) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.30.653 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الخلفي:
- المركز الأول:: عبد شيكاخوا (ريتسا جو) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.35.384 دقيقة.
- المركز الثاني: جاد نباص (تويوتا كورولا جي تي) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.36.772 دقيقة.
- المركز الثالث: سالم طعيمة (بي ام دبليو ايه 30) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.37.148 دقيقة.
الترتيب العام للدفع الأمامي:
- المركز الأول : أمجد الحوراني (سيات ليون) محققا افضل وقت له في الثالثة بزمن 1.37.784 دقيقة.
- المركز الثاني: مصطفى جمعة (ستروين دي اس 3) محققا افضل وقت له بالجولة الثالثة بزمن 1.38.166 دقيقة.
المركز الثالث : يزن جمعة (رينو كليو آر اس) محققا أفضل وقت له في الجولة الثالثة بزمن 1.39.216 دقيقة.
أبطال الكؤوس والفئات:
- الفئة 1: هشام النجار.
- كأس 2B: شاكر جويحان.
- كأس الفئة 2A: مصطفى عطاري.
- كأس CAT2: عبدشيكاخوا.
- كأس 3B: جاد نباص.
- كأس 4B: مصطفى جمعة.
- كأس 5B: يزن جمعة.
- كأس 4A: قيس تفاحة.
- كأس 5A:أحمد جانخوت.
- كأس 3A: رائد دهشان.
- كأس 5BC - السيارات الكلاسيكية : أيمن الساعي.
- الفئة 20 - السيارات الكهربائية : حمزة القيسي.
- كأس الماسترز: رائد دهشان .
- كأس المبتدئين: إستبرق كمال.