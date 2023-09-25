الإثنين 25 أيلول 2023
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عقوبات ضد الفيصلي والوحدات بسبب مباراة الديربي

لاعبو الفيصلي والوحدات في صراع على الكرة خلال مباراة سابقة-( من المصدر)
عقوبات ضد الفيصلي والوحدات بسبب مباراة الديربي
أصدرت اللجنة التأديبية في اتحاد كرة القدم، عقوبات مالية كبيرة ضد ناديي الفيصلي والوحدات، على خلفية المباراة التي جمعتهما يوم 25 الشهر الحالي، في اطار منافسات دوري المحترفين.اضافة اعلان

وتكبد النادي الفيصلي الغرامات الأكبر، بعد أن قررت اللجنة التأديبية إلزامه بدفع 1400 دينار بسبب الجمهور، ثم إلزامه بدفع ألفي دينار، وإلزامه بتصليح الأضرار التي لحقت بالملعب، إلى جانب تغريمه ألف دينار أخرى.

الوحدات تكبد بدوره غرامات وصلت إلى 700 دينار، وإلزامه بدفع تكاليف الأضرار التي لحقت بالملعب خلال المباراة.

كما فرضت اللجنة التأديبية عقوبات على نادي الحسين بسبب جمهوره خلال مباراتي معان والسلط وصلت إلى حوالي 1100 دينار.

وتقرر ايضا ايقاف مدرب حراس مرمى نادي الجليل زياد النمراوي 4 مباريات وغرامة مالية وصلت إلى ألف دينار، كما تقرر تغريم الجليل 200 دينار، على خلفية مباراته أمام الوحدات.

وفيما يتعلق بمباراة الرمثا والفيصلي التي جرت يوم 11 الشهر الماضي، فقد تقرر تغريم الرمثا 900 دينار بسبب جمهوره، وألزامه باستصلاح الأضرار التي لحقت بالملعب.

واتخذت اللجنة التأديبية أيضا، جملة من العقوبات بعدد كبير من الأندية في مختلف البطولات والفئات العمرية.
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