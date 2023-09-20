عليان: بوهانون جاء لتعويض النقص.. ونبحث عن ميدالية في "الأسياد"

خالد تيسير العميري

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تتجه لجنة الانضباط والسلوك في اتحاد كرة السلة، إلى تطبيق التعليمات المنصوص عليها بحق ثلاثة من لاعبي المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، الذي يتحضر لخوض النسخة الـ19 من فعاليات دورة الألعاب الآسيوية، التي تنطلق بعد غد في مدينة هانغتشو الصينية وتستمر حتى 8 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.ورفض اللاعبون؛ زين النجداوي وكيدن النجداوي وأمين أبو حواس، الاستجابة إلى المخاطبات المتكررة من اللجنة المؤقتة وأعضاء الجهاز التدريبي، للالتحاق بتدريبات "صقور الأردن" المتواجد في الصين؛ حيث خلت القائمة النهائية من أسماء اللاعبين الثلاثة، وضمت كلا من: أحمد الدويري وأحمد حمارشة ومحمد شاهر ومالك كنعان وفريدي إبراهيم وسامي بزيع وأشرف الهندي وهاشم عباس وفادي قرمش وأحمد الحموري والمجنسين الأميركيين جون بوهانون ورونديه جيفرسون، بقيادة المدير الفني وسام الصوص ومساعديه محمد حمدان وعبدالله أبو قورة.وقال رئيس اللجنة المؤقتة محمد عليان، في معرض رده على استفسارات "الغد": "ملف اللاعبين الثلاثة أصبح على طاولة لجنة الانضباط والسلوك لدراسته وتطبيق التعليمات بشكل صارم"، كاشفا أن القرار الرسمي بحق اللاعبين الثلاثة سيصدر خلال الأيام القليلة المقبلة.وعلمت "الغد" أن القرار المتوقع إصداره طبقا للتعليمات المتعارف عليها في لائحة النظام والسلوك، يصل حد الإيقاف المحلي والدولي لمدة عام كامل (موسم رياضي).وفيما يتعلق باستدعاء المجنس الأميركي جون بوهانون لتمثيل المنتخب الوطني في الألعاب الآسيوية إلى جانب مواطنه رونديه جيفرسون، أشار عليان: "سأكون صريحا، نتطلع للوصول بعيدا في البطولة بالشراكة مع اللجنة الأولمبية، وواجبنا اقتناص أي فرصة فوز للأردن، نريد حقا الظفر بميدالية ملونة وهذا هدفنا الواضح، ووجود بوهانون وجيفرسون إلى جانب الدويري وشاهر وباقي اللاعبين، يمنحنا القوة لمقارعة المنتخبات المشاركة"، لافتا إلى أن جهودهم لاستقطاب المجنس الأميركي دار تاكر أيضا لخوض فعاليات "الأسياد" اصطدمت برفض فريقه الجديد بيروت اللبناني.ولدى سؤاله حول أهمية منح الفرصة للاعبين آخرين بدلا من المجنس جون بوهانون في دورة الألعاب الآسيوية، أجاب: "يجب أن يطرح هذا السؤال على اللاعبين الذين رفضوا الاستجابة لنداء الواجب وتمثيل المنتخب الوطني، بوهانون لم يأخذ مكان أي لاعب، وجاء لتعويض النقص لعبة كرة السلة تعتمد على المراكز والتوظيف"، مؤكدا أن تواجد اللاعب الصاعد محمود الهزايمة في المنتخب الوطني لثلاثيات كرة السلة يأتي بناء على الرؤية الفنية للمدربين وحاجتهم له في هذه البطولة دونا عن غيرها.وشارك بوهانون مع المنتخب الوطني في النافذة الأولى من تصفيات كأس العالم 2023، التي تبادل فيها "صقور الأردن" الفوز مع المنتخب السعودي (68-61) و(64-72)، ولم يظهر بوهانون حينهما بالشكل المتوقع بعد مساهمته في تسجيل 9 نقاط و11 متابعة وتمريرة وسرقة للكرة و2 بلوك شوت بفاعلية 16 خلال 39 دقيقة لعب له في أول مباراتين بالتصفيات، لتشكل البطولة المرتقبة فرصة جديدة له من أجل إثبات إمكانياته ونيل ثقة الجهاز الفني والشارع الرياضي المحلي.وتبادل المنتخب الوطني الفوز مع فريق غوانغدونغ نمور الجنوب الصيني؛ حيث خسر (77-86) وفاز (69-60)، في إطار تحضيراته للألعاب الآسيوية، التي يفتتح المنتخب الوطني مشواره فيها بمواجهة تايلند عند الساعة 8:30 من صباح الثلاثاء 26 أيلول (سبتمبر) الحالي، ويلتقي مع البحرين عند الساعة 6:30 من صباح الخميس 28 منه، على أن يختتم مشواره في مرحلة المجموعات بمواجهة الفلبين عند الساعة 12:30 من ظهر يوم السبت 30 من الشهر ذاته.وطبقا لنظام البطولة، يتأهل متصدر كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي بشكل مباشر، فيما يلعب الفريقان صاحبا المركزين الثاني والثالث في المجموعات الأربع مع بعضهما بعضا "كروس" في الدور التأهيلي للدور ذاته.وكانت نتائج قرعة دورة الألعاب الآسيوية قد أسفرت عن وقوع "صقور الأردن" في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات؛ البحرين والفلبين وتايلند، فيما ضمت المجموعة الأولى منتخبات الإمارات وكازاخستان وإيران والسعودية، وجاءت منتخبات لبنان والصين وتايوان ومنغوليا بالمجموعة الثانية، وحلت منتخبات اليابان وقطر وكوريا الجنوبية وأندونيسيا في المجموعة الرابعة.