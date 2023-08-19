السبت 19 آب 2023
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عليان يتألق في خامس جولات بطولة الأردن لفروسية القفز عن الحواجز

من منافسات الجولة الخامسة لبطولة الاردن للقفز على الحواجز( من المصدر)
من منافسات الجولة الخامسة لبطولة الاردن للقفز على الحواجز( من المصدر)
نال الفارس همام عليان، لقب مسابقة فئة ارتفاع 135 سم، في ختام منافسات الجولة الخامسة لبطولة الأردن للقفز عن الحواجز للعام الحالي، والتي جرت أول من أمس على ميدان نادي الصهيل للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية الملكي وبرعاية سمو الأميرة عالية بنت الحسين رئيسة الاتحاد.اضافة اعلان
وشهدت منافسات الجولة تنافسا مثيرا في ظل مشاركة واسعة من الفارسات والفرسان الأردنيين، إضافة للفرسان العرب والأجانب المقيمين بالأردن، وسجل حضور الجيل الصاعد في رياضة الفروسية علامة إعجاب عند الجماهير والمتابعين الذين شجعوا بكل روح رياضية. 
وضمت المنافسات 8 فئات، وهي فئة 60 سم، فئة 80 سم، فئة 90 سم، فئة 100 سم، فئة 110-115 سم، فئة 120-125 سم، فئة 130-135 سم، وفئة 140-145 سم.
وحدد الاتحاد النقاط التراكمية للدوري؛ حيث ينال الفائز بالمركز الأول 20 نقطة، والفائز بالمركز الثاني 17 نقطة، والفائز بالمركز الثالث 15 نقطة، والفائز بالمركز الرابع 14 نقطة، والفائز بالمركز الخامس 13 نقطة، والفائز بالمركز السادس 12 نقطة.
وأشرف على إدارة وتحكيم الجولة الخامسة رئيس لجنة الحكام محمد الفار والحكمان عدنان منصور ونادر الحموري، ورئيس لجنة المفوضين محمود العساف، والطبيب البيطري د. تاج سفيان بركات، ومصممة المسلك سوزان شريم، وجاءت النتائج الفنية على النحو التالي: 
- فئة 60 سم: المركز الأول: الفارسة ماسة رحال، المركز الثاني: الفارس حمزة أبو دلهوم.
- فئة 80 سم: المركز الأول: الفارس رائد عبد الرازق، المركز الثاني: الفارس زيد عويضة.
- فئة 90 سم: المركز الأول: الفارس عمر هملان، المركز الثاني: الفارسة سجى محمد.
- فئة 100 سم: المركز الأول: الفارس باسل الحجي، المركز الثاني: الفارسة هالة الخالد.  
- فئة 115 سم: المركز الأول: الفارس همام عليان، المركز الثاني: الفارس هيثم القصار.
- فئة 125 سم: المركز الأول، الفارس ستفين يعقوب، المركز الثاني: الفارس عمرو محمد، المركز الثالث: الفارس همام عليان.
- فئة 135 سم: المركز الأول: الفارس همام عليان، المركز الثاني: محمد أبو حمور، المركز الثالث: الفارس السوري رامي شاهين. 
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