عمان اف سي والاتحاد يبحثان عن لقب تاريخي في نهائي البطولة النسوية الأردنية السعودية

يحيى قطيشات

يشهد ستاد الملك عبد الله الثاني بالقويسمة، عند الساعة الثامنة من مساء اليوم، المشهد الختامي من منافسات بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، بإقامة المباراة النهائية والتي جاءت أردنية خالصة وتجمع بين فريقي عمان اف سي والاتحاد.

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وتأهل فريق عمان اف سي، للمباراة النهائية بعد تغلبه على فريق النصر السعودي برباعية نظيفة، فيما تجاوز فريق الاتحاد نظيره الأرثوذكسي بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي سلبيا.



ويعتبر فريق الاتحاد، الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة حتى الآن، ولعب في الدور الأول بالمجموعة نفسها، مع فريق عمان اف سي وتغلب عليه بنتيجة 4-2، ويرنو المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش من رد الاعتبار والفوز باللقب التاريخي.



ويسبق المشهد الختامي، مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والتي تجمع الأرثوذكسي مع نظيره فريق النصر السعودي عند الساعة الخامسة على الملعب نفسه.



وخصصت اللجنة المنظمة للبطولة جوائز مالية كبيرة للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، إضافة إلى أصحاب الجوائز الفردية، وسيحصل بطل النسخة الأولى على 20 ألف دولار، مقابل حصول الوصيف على 16 ألف دولار، و10 آلاف دولار لصاحب المركز الثالث، مع جوائز فردية لأفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة البطولة وجائزة اللعب النظيف.





الاتحاد × عمان اف سي



تدخل لاعبات الفريقين مجريات المباراة، بأوراق فنية مكشوفة لدى المدربين البرازيلي جويل كورنيللي والوطني حسام أبو رياش، ويملك كل مدرب خيارات متنوعة في مختلف الخطوط، وأظهرت مباريات البطولة حسن اختيار المحترفات اللواتي لعبن دورا بارزا في الوصول للمباراة النهائية.



الفريقان سيعملان على معالجة الاخطاء الفنية التي ظهرت خلال البطولة خصوصا في الواجبات الدفاعية وعدم استغلال الفرص بشكل جيد، وتأكيد عدم تكرارها، يبدو أن التعليمات ستكون شديدة بالضغط على اللاعبة المهاجمة بالفريق المنافس وعدم إتاحة الفرصة لها للتقدم والتسديد من مختلف المحاور.



ورغم التعب وعدم وجود الراحة الكافية للاعبات، إلا أن هناك إصرارا كبيرا وحماسا من الفريقين لامتصاص أي إرهاق وتقديم صورة فنية طيبة عن الكرة الأردنية.



ويتوقع أن يبدأ المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش في مواجهة اليوم، بتشكيلة تضم كلا من: روند كساب، ليان عجارمة، كونستانس أشيا، ماري بواتينغ، منى الصاحب، رند أبو حسين، جوسي لاربي، جنى العيساوي، كوينا بيلي، تالا برغوثي، بانه البيطار.



فيما سيعتمد المدرب البرازيلي لفريق الاتحاد جويل كورنيللي، على قدرات وإمكانيات كل من: شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، زينة حازم، غانية عيادي، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، ساندرا انسا، ليلى إسكندر.

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