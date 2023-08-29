الثلاثاء 29 آب 2023
النسخة المطبوعة

عمان اف سي يصطدم بالنصر السعودي ومواجهة أردنية بين الاتحاد والأرثوذكسي اليوم

صراع على الكرة بين لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر ولاعبة عمان اف سي كوينا بيلي في مباراة دور المجموعات - (من المصدر)
صراع على الكرة بين لاعبة الاتحاد ليلى إسكندر ولاعبة عمان اف سي كوينا بيلي في مباراة دور المجموعات - (من المصدر)
 تنطلق اليوم منافسات المربع الذهبي من بطولة الأندية النسوية الأردنية السعودية لكرة القدم، والتي تقام أحداثها على ستاد الملك عبد الله الثاني في القويسمة وتستمر حتى بعد غد.اضافة اعلان
وتقام عند الساعة الخامسة مساء المواجهة الأولى بين فريقي النصر السعودي وعمان اف سي، تتبعها مواجهة الاتحاد والأرثوذكسي عند الساعة الثامنة مساء، على أن تقام المباراة النهائية عند الساعة الثامنة مساء بعد غد الجمعة بين الفريقين الفائزين، فيما سيخوض الفريقان الخاسران لقاء تحديد المركز الثالث عند الساعة الخامسة مساء.
وكشفت اللجنة المنظمة للبطولة في وقت سابق، عن جوائز مالية ضخمة تجاه الفرق الفائزة، إذ يحصل البطل على 20 ألف دولار، مقابل حصول الوصيف على 16 ألف دولار، و10 آلاف دولار لصاحب المركز الثالث، مع جوائز فردية لأفضل لاعبة في البطولة، وأفضل حارسة مرمى، وهدافة البطولة وجائزة اللعب النظيف.
وتأهل فريقا الاتحاد وعمان اف سي عن المجموعة الأولى، بعد أن جمع الاتحاد 7 نقاط، فيما حصد عمان اف سي 6 نقاط، بينما تأهل النصر السعودي متصدرا للمجموعة الثانية بحصوله على 6 نقاط ومتقدما بفارق المواجهات على الأرثوذكسي الذي جمع العدد النقطي ذاته.
ويعتبر فريق الاتحاد الوحيد من بين فرق البطولة الذي لم يتعرض لأي خسارة في البطولة، بعد أن فاز في مباراتيه على اتحاد جدة 3-0 وعلى عمان اف سي 4-2، فيما تعادل بالجولة الأخيرة مع الهلال السعودي بهدف لمثله.
واستقدمت اللجنة المنظمة للبطولة طواقم تحكيم نسوية من خارج الأردن والسعودية لمباراتي نصف النهائي، بهدف تحقيق العدالة بين الفرق المتأهلة.
وشهدت فعاليات البطولة عددا من المحاضرات وورش العمل النوعية على هامش المنافسات للجانبين، بإشراف مختصين بالتحكيم والطب الرياضي ومراقبة المباريات إلى جانب التنسيق الإعلامي للفرق وإدارتها.
النصر السعودي × عمان اف سي
يسعى حامل لقب الدوري السعودي في الموسم الماضي فريق النصر في حمل راية الأندية السعودية بأفضل صورة في هذه البطولة، بعد أن تأهل وحيدا من بين فرق بلاده، ومحاولة المضي بعيدا في البطولة التي أظهرت تفوق الفرق المحلية على الضيوف بصورة ملحوظة.
ويسعى النصر بقيادة المدرب السعودي عبد العزيز العلوني، بمواصلة الصحوة وتحقيق الفوز الثالث على التوالي وبلوغ المشهد الختامي، رغم معرفته بصعوبة المهمة، معتمدا في قائمته الأساسية على كل من سارة خالد، أسيل أحمد، سارة الحمد، غادة العيادي، سامية العوني، تهاني الينبعاوي، عطاف الصاوي، غدير سالم، إيزابيلا، لينا بوساحة وميساء جبارة.
بدوره، يستعد عمان اف سي لمواصلة رحلته المميزة في البطولة، وتأكيد سطوته على الفرق السعودية في البطولة، بعد تسجيله فوزين في دور المجموعات على اتحاد جدة والهلال.
وتتنوع خيارات المدير الفني لفريق عمان اف سي حسام أبو رياش في مواجهة اليوم، إلا أن الأسماء الأقرب لبدء المباراة بصفة أساسية هي روند كساب، ليان عجارمة، كونستانس أشيا، ماري بواتينغ، منى الصاحب، رند أبو حسين، جوسي لاربي، جنى العيساوي، كوينا بيلي، تالا برغوثي وبانه البيطار. 
الاتحاد × الأرثوذكسي
تتجدد المواجهة الأكثر إثارة في المنافسات المحلية النسوية خلال الموسم الحالي بصبغة خارجية، مع قدرة كل فريق على تحقيق الفوز 
وتنتظر الفريقين مواجهة في غاية الأهمية الأسبوع المقبل في دوري المحترفات، والتي ستكشف بنسبة كبيرة عن بطل النسخة الخامسة من البطولة، إذ يحتاج الاتحاد نقطة من تلك المواجهة لضمان حصوله على اللقب المرة الأولى في تاريخه.
ويعيش الاتحاد حاليا حالة معنوية جيدة، بعد الانتصارات المتتالية والعروض الفنية الإيجابية مع المدرب البرازيلي الجديد بالفريق جويل كورنيللي. 
ومن المتوقع أن تواصل إحدى أبرز لاعبات الفريق تسنيم أبو الرب غيابها عن مواجهة اليوم بداعي الإصابة، فيما سيعتمد المدرب بنسبة كبيرة على كل من شرين الشلبي، العنود غازي، أمنية محمود، ماسا زيادة، نور زوقش، زينة حازم، غانية عيادي، إيناس الجماعين، روزبهان فريج، ساندرا انسا وليلى إسكندر.
وعلى الطرف المقابل، يجد الأرثوذكسي في مواجهة اليوم فرصة مثالية من أجل إحباط معنويات منافسه. 
ومن المتوقع أن يدفع المدرب القرا بتشكيلة مكونة من جود الشنطي، سبأ الصقور، لما العمري، سلوى خليل، شذى سهاونة، جيليان مورغان، انشراح حياصات، سارة عامر، ناومي أنيما، رحمة جافارو وسارة أبرافي.
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