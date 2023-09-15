عمان اف سي يواجه الاستقلال في ختام دوري المحترفات اليوم

مهند جويلس

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يسدل الستار اليوم عن الموسم الكروي النسوي لأندية المحترفات، بلقاء يجمع فريقي عمان اف سي والاستقلال عند الساعة السابعة مساء، على ملعب البولو في مدينة الحسين للشباب، في ختام الجولة الخامسة والأخيرة من المرحلة الذهبية لدوري المحترفات لكرة القدم للموسم 2023.ويعقب اللقاء حفل تتويج فريق الاتحاد بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن جمع 27 نقطة من 12 مباراة، حيث سيحصل الفريق على الميداليات الذهبية بعد تتويجه بالفضة في الموسم الماضي.وأقيمت في ساعة متأخرة من مساء أمس المواجهة الأولى لحساب الجولة الخامسة عشرة من البطولة، والتي جمعت فريقي الأرثوذكسي (22 نقطة) والنصر (13 نقطة).ومن المتوقع أن تحصل اليوم المهاجمة اللبنانية ليلى إسكندر على جائزة الحذاء الذهبي كأكثر اللاعبات تسجيلا للأهداف بواقع 14 هدفا، مع ترقب لمعرفة أفضل لاعبة وأفضل حارسة مرمى، فيما سيتم تتويج الوصيف الأرثوذكسي بالميداليات الفضية، والميداليات البرونزية لصاحب المركز الثالث.ويتطلع عمان اف سي لتحقيق الفوز الثالث على نظيره الاستقلال خلال الموسم الحالي، بعد أن فاز عليه في مرحلة الذهاب بثلاثة أهداف لهدف، قبل أن يسجل فوزا كبيرا في لقاء الإياب بسبعة أهداف مقابل هدف.ويسعى اف سي بقيادة المدرب حسام أبو رياش، لتأكيد أحقيته بالمركز الثالث، من أجل الظفر بالبرونز، في مشاركته الأولى بدوري المحترفات، بانتظار ارتفاع سقف الطموحات في المشاركات المقبلة.ومن المتوقع أن يدفع أبو رياش في لقاء اليوم بشكل أساسي بكل من روند كساب، ليان عجارمة، أشيا كونستانس، رند أبو حسين، منى الصاحب، لوجين البطوش، راما حامد، جوسي لاربي، جنى العيساوي، تالا برغوثي وبانه البيطار.وعلى الطرف المقابل، تجد مدربة فريق الاستقلال سارة الشهابي نفسها أمام مهمة صعبة، نظرا لمواجهاتها فريق يمتلك عناصر مميزة، علما بأن الفريق جمع نقطة واحدة فقط خلال البطولة، بخسارته في 10 مباريات مقابل تحقيق نتيجة التعادل في افتتاحية البطولة أمام الأرثوذكسي، وهو يعد الفريق الوحيد الذي لم يذق طعم الانتصار خلال الموسم.وستعتمد الشهابي في قائمتها الأساسية على كل من جود العبادي، ريم العبادي، أسيل الخواجة، سارة كمباز، نور أحمد، علا عوض، يمنى أبو ذياب، ياسمين الأجرب، ريتال الشوبكي، أفنان حماد وجنفير كنكام.