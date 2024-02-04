الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عمان.. بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 تحقق نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية

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جانب من تتتويج البطولة

شهدت بطولة AJP الدولية للجوجيتسو 2024 التي أقيمت في قاعة قصر الرياضة، المدينة الرياضية بعمّان يوم الجمعة الماضي، نجاحاً استثنائياً بمشاركة عالمية.

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وامتدت البطولة التي جذبت 340 رياضيًا من 18 دولة و20 أكاديمية/فريق، على مدار 273 مباراة، كاشفة عن روح الجيوجيتسو على مستوى عالمي، وامتدت عبر مجموعة من الفئات العمرية من 6 إلى 47 عامًا.


وفاز في المركز الأول، Samy Al Jamal / Fit Jiu-Jitsu، فيما المركز الثاني من نصيب Knights Martial Arts، يليه ثالثا The Dojo Academy.


أما رابعا فكان المركز من نصيب FightX Martial Arts، وحل خامسا Top Champion Academy.


يشار إلى أن إجمالي الميداليات التي منحت تقدر بـ 241، منها 105 ذهب، 87 فضة، 49 برونز.


لم تحتف فقط ببراعة الرياضيين الفرديين، ولكنها أيضًا عززت أواصر الأخوة بين الدول والأكاديميات، مما يعزز مكانتها كحدث رائد على تقويم الجيوجيتسو العالمي.


مع العلم أن الدول المشاركة هي: "الأردن، فلسطين، الإمارات العربية المتحدة، العراق، قطر، الولايات المتحدة، المملكة المتحدة، كندا، سوريا، روسيا، ألمانيا، لبنان، أستراليا، بولندا، إيران، السويد، المملكة العربية السعودية، باكستان".

 





 

 

 

 


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