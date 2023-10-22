عمان يقترب من استرداد لقب "يد السيدات"

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اقترب فريق عمان من استرداد لقب دوري أندية السيدات لكرة اليد لموسم 2023، بعد أن واصل تحقيق انتصاراته، والتي وضعته جولة أخرى على قمة الترتيب العام برصيد 12 نقطة، تحصل عليها بعد الفوز في لقاءاته الستة الماضية كافة، وهو الفريق الوحيد الذي لم يتذوق طعم الخسارة لغاية الآن، في الوقت الذي يجد فيه فريق حرثا صعوبة كبيرة في اللحاق بمنافسه عمان، في ظل الخسارة الكبيرة التي تعرض لها أمامه في مرحلة الذهاب 27-21، ما يتطلب منه الفوز عليه بفارق أكثر من 7 أهداف، حيث يتمركز حرثا حاليا بالمركز الثاني برصيد 10 نقاط.بقية الفرق تأتي مشاركتها من أجل المشاركة، والاستفادة الفنية، نظرا للفوارق الفنية بينها وبين فريقي عمان وحرثا، ويحتل كفرسوم المركز الثالث برصيد 6 نقاط، يليه بالمركز الرابع الفجر برصيد نقطتين، ثم بالمركز الخامس والأخير البتراء من دون نقاط.وحسب الجدول الرسمي لمنافسات الدوري، يلتقي يوم السبت المقبل، فريقا البتراء والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي يوم السبت 4 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، فريقا حرثا وكفرسوم عند الساعة الرابعة مساء في صالة مدينة الحسن الرياضية بإربد، ويلتقي يوم الاثنين 6 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل فريقا البتراء وعمان عند الساعة السادسة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب.ويذكر أن مرحلة الإياب شهدت فوز فريق كفرسوم على فريق البتراء بنتيجة 31-16، وفاز عمان على الفجر بنتيجة 44-19، وفاز حرثا على البتراء بنتيجة 29-14، وفاز عمان على كفرسوم بنتيجة 30-19، وفاز حرثا على الفجر بنتيجة 25-13.وقبل ذلك، كانت لقاءات مرحلة الذهاب أسفرت عن فوز عمان على كفرسوم 41-19، والفجر على البتراء 29-20، وعمان على الفجر 34-14، وحرثا على البتراء 38-21، وحرثا على الفجر 37-18، وكفرسوم على البتراء 26-17، وحرثا على كفرسوم 31-14، وعمان على البتراء 47-9.وتختتم منافسات الدوري يوم السبت 11 من تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، عندما يلتقي فريقا كفرسوم والفجر عند الساعة الرابعة مساء في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب، ثم يلتقي فريقا عمان وحرثا عند الساعة السادسة مساء.من ناحية أخرى، ينتظر أن يصدر اتحاد اللعبة في غضون اليومين المقبلين جدول مباريات بطولة كأس الأميرة سمية 2023، والذي يشهد مشاركة فرق عمان وحرثا والفجر والبتراء، وتقام اللقاءات وفق نظام خروج المغلوب من مرة واحدة.وكان فريق عمان، استهل الموسم الحالي بالفوز بلقب كأس السوبر، بعد أن تغلب على فريق حرثا.