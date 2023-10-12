عموتة: البطولة فرصة للتعرف على اللاعبين عن قرب

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أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن مواجهة منتخب إيران مهمة، كونه واحدا من أفضل المنتخبات في القارة الآسيوية، موضحا بأن المنتخب يجب أن يلعب مع منتخبات أقوى منه على الورق لتحقيق الاستفادة الفنية.وبين عموتة خلال المؤتمر الصحفي أمس، أن البطولة الرباعية فرصة مهمة للتعرف أكثر على لاعبين المنتخب الوطني، وذلك في ثاني تجمع له تحت قيادة "النشامى"، مع ذكره بأن هناك تحسنا على أداء اللاعبين فرديا وجماعيا.وأضاف: "قمنا باستدعاء لاعبين غابوا عن فرقهم مؤخرا من أجل إعادة الثقة لهم ومنحهم فرصة، وتحديدا المتواجدين في الخارج، وطالب اللاعبين أن يتخذوا موسى التعمري كمثال للنجاح لهم، والفريق لا يمكن الاعتماد عليه فقط، رغم قيمته الفنية الكبيرة بما يقدمه في الدوري الفرنسي".وعن استبعاد يزن العرب وعبد الله الفاخوري عن قائمة المنتخب بسبب تصرفاتهما مع أنديتهما، أوضح عموتة أن أي لاعب يجب أن يتحمل تصرفاته، وأن المنتخب لن يجلب أي لاعب لا يلعب باستمرار مع ناديه، مؤكدا وقوفه إلى جانب العرب ودعمه له رغم عدم رضاه عن تصرفه، فيما أكد بأن اللاعب فادي عوض سيكون ضمن اختياراته في المراحل المقبلة.وبدروه، أشاد المدير الفني للمنتخب الإيراني أمير قلعة نويي، بالمنتخب الوطني الذي يملك عناصر مميزة حسب وصفه، مفيدا بأن منتخب بلاده يغيب عنه 10 لاعبين بداعي الإصابة.وأشار نويي إلى أن لاعبه المحترف في بورتو البرتغالي مهدي طارمي ولاعب المنتخب الوطني موسى التعمري يقدمان أداء مميزا في البطولات الأوروبية، ولا يمكن المقارنة بينهما للعبهما في بلدين مختلفين.وذكر المدير الفني للمنتخب القطري كارلوس كيروش، أن البطولة تعد فرصة إضافية له من أجل التحضير بصورة أفضل لتصفيات المونديال ونهائيات آسيا، موضحا بأن المنتخب العراقي يمتلك لاعبين جيدين، وأن هدفه بلوغ النهائي ومواجهة الطرف الفائز من المباراة الأخرى.وبين المدير الفني للمنتخب العراقي خيسوس كاساس، أن البطولة الرباعية مهمة كونها تأتي قبل التصفيات المونديالية، إلى جانب تواجد منتخبات قوية بها، مفيدا بأن مواجهة قطر صعبة ومعقدة ويأمل في بلوغ النهائي من خلالها والظفر باللقب.