الإثنين 29 كانون الثاني 2024
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عموتة يؤكد الجاهزية لمبارة العراق ويشيد بالقوة الهجومية للمنتخب

عموتة يؤكد الجاهزية لمبارة العراق ويشيد بالقوة الهجومية للمنتخب
المدير الفني للمنتخب الوطني بكرة القدم حسين عموتة -(تصوير أمجد الطويل).
الدوحة - أكد المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، أن فريقه لن يلجأ إلى الدفاع في مبارة يوم غد أمام العراق في دور الستة عشر بكأس آسيا المقامة حاليا في قطر.اضافة اعلان

وأشار المدرب، إلى امتلاك المنتخب لقوة هجومية جيدة استعدادًا لملاقاة المنتخب العراقي، معتبرا أن المنتخب العراقي منتخب جيد وقوي. 

وأشار المدرب المغربي عموتة جاهزية لاعبيه لمباراة يوم غد بحثا عن التأهل للدور التالي من البطولة، رغم صعوبة المباراة أمام فريق جيد ومنظم بحجم المنتخب العراقي. 

وكشف عموتة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في المركز الإعلامي لبطولة كأس آسيا في الدوحة، عدم اكتراثه بما يكتبه البعض على مواقع التواصل الاجتماعي مشددا على أهمية التركيز في المرحلة الحالية سعيا للوصول إلى أبعد نقطة في البطولة القارية. 

ورفض المدرب حديث البعض عن لجوء المنتخب الوطني إلى الدفاع أمام العراق مشيرا إلى أن المنتخب لن يركن للدفاع خاصة وأن الفريق يملك قوة هجومية، مشددا في نفس الوقت على ضرورة التوازن بين الدفاع والهجوم. 

بدوره أكد لاعب المنتخب الوطني نزار الرشدان جاهزية اللاعبين لمباراة يوم غد لافتا إلى أن المعنويات عالية بحثا عن الفوز والتأهل وإسعاد الجماهير الأردنية.
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