الأربعاء 24 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يؤكد بحثه عن الفوز أمام البحرين والتمسك بالصدارة

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عموتة يتحدث في المؤتمر الصحفي اليوم
الدوحة - الغد - قال المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، إن المنتخب يبحث عن تأكيد حضوره المميز في البطولة، والبحث عن نتيجة إيجابية في مباراته أمام البحرين عند الساعة 2.30 عصر يوم غد ، مشيرا إلى أنه يتطلع للفوز والبقاء في صدارة المجموعة مع نهاية الدور الأول.اضافة اعلان
وبين عموتة في حديثه لوسائل الإعلام  اليوم، أن المنتخب لن تكن مهمته سهلة في تجاوز المنتخب البحريني، نظرا لضمه العديد من العناصر الجيدة، وأن المباراة قوية على الطرفين، مفيدا بأن المباراة قد تشهد تغييرات على التشكيلة الأساسية في سبيل البحث عن إتاحة الفرصة للاعبين، وإراحة عدد آخر للمحطات المقبلة.
وأضاف: "لا نفكر كثيرا في منافسنا بالدور المقبل، جميع المواجهات في الدور الثاني صعبة، ونركز في كل مباراة لوحدها ونطمح للفوز بهدف الدخول بحالة معنوية أفضل بدور ثمن النهائي، وغياب نور الدين الروابدة بسبب الإصابة مؤثر، ولكننا نملك لاعبين آخرين قادرين على سد مكانه".
بدوره، أشار اللاعب علي علوان إلى أن مباراة البحرين لا تقل أهمية عن المباراتين السابقتين، وأن الهدف يكمن بالنسبة للاعبين بالتأهل للدور التالي، مثمنا دعم الجماهير الأردنية في المدرجات، وأن حضورها المستمر وتحفيزها للاعبين أمر ليس غريبا عليها.
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