الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يؤكد جاهزية منتخب النشامى للقاء السعودية ومانشيني يعتبرها مباراة صعبة

عموتة يؤكد جاهزية منتخب النشامى للقاء السعودية ومانشيني يعتبرها مباراة صعبة
عموتة يؤكد جاهزية منتخب النشامى للقاء السعودية ومانشيني يعتبرها مباراة صعبة
أكد المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، أن الاستعداد لمواجهة أمام المنتخب السعودي كانت جيدة، موضحا بأنها مهمة وصعبة أمام منتخب متمرس، بحجم المنتخب السعودي. اضافة اعلان
وبين عموتة خلال  المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم في الفندق بعمان أن المنتخب يسعى الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور. 
وأضاف: "أحتاج إلى الوقت من أجل وضع بصمتي على أداء اللاعبين، ووصولي قبل 3 أشهر فترة غير كافية لترجمة أفكاري الفنية، ومنحنا الفرصة لأكبر عدد من اللاعبين في المباريات الودية السابقة للوصول للتوليفة المناسبة، ونأمل بتحقيق الفوز غدا  والمضي قدما في جمع النقاط للتاهل لكأس العالم".
ولفت عموتة إلى أن المنافسة في المجموعة على التأهل ليست بالسهلة، في ظل وجود منتخبات تملك المقومات للتأهل للدور المقبل، مؤكدا بأن خياراته الفنية جميعها جاءت بعناية، واستدعاء اللاعبين كان أمرا صعبا في ظل المشاكل التي تعاني منها الكرة الأردنية من توقف المنافسات وغياب بعض اللاعبين المحترفين في الخارج عن المنافسات".
بدوره، أوضح لاعب المنتخب الوطني موسى التعمري، أن اللاعبين ينظرون لمباراة السعودية بهدف التعويض بعد التعثر في الجولة الأولى، مشيرا إلى أن الهدف هو الفوز واستعادة ثقة الجماهير.
وذكر المدير الفني للمنتخب السعودي روبرتو مانشيني، أن تاريخ المواجهات الرسمية بين المنتخبين يؤكد صعوبة المواجهة اليوم أمام المنتخب الوطني، موضحا بأنه درس منافسه عن كثب بهدف العودة بالنقاط كاملة.
وتابع: "اخترنا أفضل اللاعبين في مباراة باكستان والأجهز كونها المباراة الأولى التي تكون عادة الأهم، ومشكلة زيادة اللاعبين الأجانب في الدوري السعودي موجودة بغالبية دول العالم، وستتحسن مع المستقبل، وأحتاج إلى وقت أطول من أجل تطبيق أفكاري على أداء المنتخب لتطويره".
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