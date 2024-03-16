السبت 16 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يستدعي بني عطية وأبو زريق لقائمة النشامى لمواجهتي باكستان

عموته
المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة
عمان - الغد - قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الحسين عموتة، استدعاء اللاعبين نور بني عطية ومحمد أبو زريق "شرارة"، إلى قائمة النشامى لمواجهتي باكستان، ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027.  اضافة اعلان
ويأتي قرار الاستدعاء، بعد أن أظهرت الفحوصات الطبية إصابة الحارس عبدالله الزعبي واللاعب أنس العوضات، خلال تدريبات النشامى، ما يعني غيابهما عن مواجهتي باكستان.
ومن المنتظر أن يلتحق الحارس نور بني عطية واللاعب محمد أبو زريق "شرارة"، بتدريبات المنتخب مساء اليوم السبت 16 آذار، على أن يحتجب بني عطية عن مواجهة باكستان الأولى ليغادر أحمد جعيدي حارس مرمى المنتخب الوطني ت 23، بدلا عنه ويرافق النشامى إلى إسلام أباد.
وحسب تعليمات البطولة يتم اعتماد القائمة الأولية للاعبين قبل 7 أيام من موعد اللقاء، حيث يصبح بني عطية متاحا أمام الجهاز الفني في المباراة الثانية يوم الثلاثاء 26 الحالي، فيما يعود أحمد جعيدي إلى قائمة المنتخب الوطني تحت 23  عاما المشاركة في بطولة غرب آسيا بالسعودية.
ويواصل منتخب النشامى تحضيراته في عمان، حيث يجري مساء اليوم السبت حصة تدريبية عند الرابعة عصرا على ستاد عمان الدولي، على أن يكون الجزء الأول منها متاحا أمام حضور وتغطية وسائل الإعلام.
وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء ، على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الثانية عشرة ظهر الخميس 21 منه - بتوقيت الأردن، على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر ذاته على ستاد عمان الدولي.
وكانت قرعة الدور الثاني من التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، والنهائيات الآسيوية 2027، وضعت منتخب النشامى في المجموعة السابعة إلى جانب السعودية وطاجيكستان وباكستان.
ويصعد أول فريقين من كل مجموعة إلى الدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2026، مع ضمان تأهلها إلى نهائيات كأس آسيا 2027 في السعودية.
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