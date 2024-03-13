الأربعاء 13 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يستدعي بني ياسين لمواجهتي باكستان

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اللاعب أنس بني ياسين
استدعى المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة، اللاعب أنس بني ياسين، ليكون ضمن خياراته لمواجهتي باكستان ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأسي العالم وآسيا.اضافة اعلان

وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعبا، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.

وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الثانية عشرة ظهر الجمعة على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.

وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.
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