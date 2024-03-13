عموتة يستدعي بني ياسين لمواجهتي باكستان

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وأجرى المنتخب تدريبه اليوم الأربعاء، على ملعب البترا في مدينة الحسين للشباب، بمشاركة 20 لاعبا، بانتظار اكتمال الصفوف تباعا.وينتظر أن يغادر وفد المنتخب إلى باكستان الثلاثاء المقبل، على أن يلتقي أصحاب الأرض عند الثانية عشرة ظهر الجمعة على ستاد جيناه سبورت في العاصمة إسلام أباد، قبل أن تتجدد المواجهة عند العاشرة مساء الثلاثاء 26 من الشهر الحالي على ستاد عمان الدولي.وباتت قائمة المنتخب تضم 25 لاعبا: يزيد أبو ليلى، عبدالله الزعبي، عبدالله الفاخوري، عبدالله نصيب، يزن العرب، براء مرعي، سعد الروسان، إحسان حداد، فراس شلباية، محمد أبو حشيش، سالم العجالين، محمود شوكت، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الروابدة، رجائي عايد، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، محمود مرضي، محمد أبو رزق، علي علوان، أنس العوضات، موسى التعمري، يزن النعيمات، وأنس بني ياسين.