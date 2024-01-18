عموتة يشرح للاعبين أخطاء مواجهة ماليزيا ويتحدث للإعلام اليوم

مهند جويلس - موفد اتحاد الإعلام الرياضي

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شرح المدير الفني للمنتخب الوطني الحسين عموتة للاعبين أمس، الأخطاء التي تعرض لها اللاعبون خلال مواجهة ماليزيا، أملا بتفاديها في المباراة المهمة المقبلة أمام منتخب كوريا الجنوبية، ضمن منافسات الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لنهائيات كأس آسيا.والتقى عموتة أمس باللاعبين قبل بدء الوجبة التدريبية، واستعرض للاعبين مباراة ماليزيا، وشرح من خلالها الأخطاء التي وقع بها اللاعبون في الناحية الدفاعية، حيث تسببت بعض المشاكل، وكيفية إهدار الفريق للعديد من الفرص رغم المحاولات المتكررة على مرمى المنتخب الماليزي، والتي انتهت نتيجتها برباعية بيضاء.وكان المنتخب قد ظهر بصورة طيبة في مباراته الأولى، إلا أن بعض المشاكل ظهرت في الناحيتين الدفاعية والهجومية، لكن تواضع مستوى الفريق المنافس باعتباره الحلقة الأضعف في المجموعة، جعل الفوز غير مطمئن لمشوار المنتخب الوطني في البطولة.ويلتقي المنتخب الوطني مع نظيره الكوري الجنوبي غدا السبت عند الساعة الثانية والنصف عصرا، في المباراة التي يحتضنها ستاد الثمامة، في ثاني مباريات المنتخب بالبطولة التي تقام حتى العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبل في قطر، بمشاركة 24 منتخبا.ويقام المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة كوريا الجنوبية اليوم عند الساعة الثانية عشرة ظهرا، حيث سيظهر المدير الفني للمنتخب الحسين عموتة برفقة أحد اللاعبين، للحديث عن تطلعات وجاهزية المنتخب للمباراة، على أن يقام التدريب الرئيسي والنهائي للمنتخب عند الساعة الواحدة والنصف مساء على ملعب العقلة، مقر إقامة تدريبات المنتخب الوطني منذ بداية.وشهد تدريب الأمس تواجد اللاعبان محمود مرضي وإبراهيم سعادة في غرفة العيادة بالملعب قبل بدء التدريب، للاطمئنان على سلامتهما الصحية والبدنية، قبل أن ينخرطا بالتدريببات الجماعية، ما أظهر جاهزيتهما للمواجهة المقبلة.وتضم قائمة المنتخب للبطولة 26 لاعبا، وهم: يزيد أبو ليلى، عبد الله الفاخوري، أحمد جعيدي، عبد الله نصيب “ديارا”، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، إحسان حداد، فراس شلباية، فادي عوض، رجائي عايد، نزار الرشدان، إبراهيم سعادة، نور الدين الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، أنس العوضات، محمد أبو زريق “شرارة”، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش “صيصا”، صالح راتب، حمزة الدردور ويزن النعيمات.ويتطلع المنتخب لتحقيق أول فوز تاريخي له على المنتخب الكوري الجنوبي، بعد 5 مباريات لم يذق طعم الفوز بها، علما بأنهما تقابلا مرة واحدة في النهائيات الآسيوية وتحديدا في نسخة العام 2004، والذي شارك بها المنتخب الوطني للمرة الأولى في تاريخه، وانتهت بنتيجتها بالتعادل السلبي.ويخوض المنتخب مباراته المقبلة وعينه على تحقيق نتيجة إيجابية من أجل قطع شوط كبير للتأهل للدور المقبل، والتي تعد الأصعب في مشوار المنتخب الحالي، علما بأن المنتخب أعطى انطباعا جيدا في حضوره الأول، بانتظار تطور الأداء أمام كوريا أحد الفرق المرشحة للظفر باللقب.وأعلن الاتحاد الآسيوي أن الحكم القطري سلمان فلاحي سيتولى إدارة مباراة المنتخب الوطني أمام كوريا الجنوبية، علما بأن الحكم البالغ من العمر 34 عاما أدار العديد من المواجهات المهمة في مسيرته الدولية، منها نهائي كأس آسيا تحت 23 سنة في العام 2022 بين السعودية وأوزبكستان، ونهائي كأس الخليج مطلع العام الماضي بين العراق وعمان.