الثلاثاء 04 تموز 2023
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عموتة يصل اليوم ويلتقي اتحاد الكرة

المدرب المغربي حسين عموتة - (من المصدر)
المدرب المغربي حسين عموتة - (من المصدر)
 يصل إلى عمان اليوم، المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني لكرة القدم، المغربي حسين عموتة، الذي تعاقد معه اتحاد الكرة لتسلم تدريب الفريق خلفا للعراقي عدنان حمد.اضافة اعلان
ومن المنتظر أن يلتقي عموتة بسمو الأمير علي بن الحسين رئيس الهيئة التنفيذية لاتحاد الكرة، ونائب رئيس الهيئة مروان جمعة والأمين العام للاتحاد سمر نصار، لبحث العديد من القضايا والأمور التي تخص تحضيرات النشامى خلال الفترة المقبلة، وفي مقدمتها المشاركة في تصفيات كأس العالم 2026، والتي تنطلق خلال شهر تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، وبطولة نهائيات كأس آسيا 2023، التي تقام في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
وكانت قرعة نهائيات كأس آسيا وضعت منتخب النشامى في المجموعة الخامسة، والتي تضم أيضا منتخبات البحرين وماليزيا وكوريا الجنوبية.
ويقدم عموتة رؤيته لقيادة المنتخب الوطني خلال الفترة المقبلة، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده اتحاد الكرة عند الساعة الثانية عشرة ظهر يوم غد الخميس في مقره.
وتم الاتفاق بين الاتحاد وعموتة على اختيار الجهاز الفني المعاون والذي سيعلن عنه خلال المؤتمر الصحفي.
ويبدأ عموتة أولى محطاته مع منتخب النشامى في شهر أيلول (سبتمبر) المقبل، بمواجهة المنتخب النرويجي يوم السابع عشر من الشهر ذاته، قبل مقابلة أذربيجان بعد خمسة أيام في باكو.
كما يشارك "النشامى" تحت قيادة عموتة في البطولة الودية الرباعية، والتي يستضيفها اتحاد الكرة على ستاد عمان الدولي، خلال الفترة من التاسع ولغاية السابع عشر من شهر تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بمشاركة منتخبات قطر وإيران والعراق.
وجاء اختيار اتحاد الكرة للمدير الفني الجديد نظرا للسيرة التدريبية المميزة لعموتة، وإنجازاته خلال السنوات الماضية على مستوى الأندية والمنتخبات، وحقق العديد من الإنجازات اللافتة، وأبرزها لقب دوري أبطال إفريقيا مع نادي الوداد، وكأس الاتحاد الإفريقي مع نادي الفتح الرباطي، والعديد من الألقاب المحلية مع السد القطري والوداد والفتح، وأخيرا الدوري المحلي مع الجيش الملكي المغربي، كما قاد عموتة المنتخب المغربي للمحليين وحقق معه لقب كأس أفريقيا.
بحسب مصدر مقرب من عموته، فإنه على معرفة بقدرات وإمكانيات اللاعبين الأردنيين المحليين والمحترفين بالخارج، وسيحرص المدرب على رصد  اللاعبين الذين يستحقون تمثل "النشامى" في الفترة المقبلة، من خلال متابعة منافسات بطولات الدرع وكأس السوبر ودوري المحترفين الذي ينطلق يوم الثالث من شهر آب (أغسطس) المقبل.
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