الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

عموتة يعلن قائمة النشامى لنهائيات كأس آسيا

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عموتة يعلن قائمة النشامى لنهائيات كأس آسيا

 أعلن المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم الحسين عموتة، القائمة المبدئية لاعبين الذين سيمثلون الفريق في نهائيات كاس آسيا بقطر مطلع العام المقبل.

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وضمت القائمة اللاعبين: يزيد ابو ليلى، عبد الله الزعبي، عبد الله الفاخوري، أحمد الجعيدي، عبد الله نصيب، يزن العرب، أنس بني ياسين، براء مرعي، سالم العجالين، محمد أبو حشيش، احسان حداد، فراس شلباية، رجائي عايد، نزار الرشدان، سليم عبيد، فادي عوض، ابراهيم سعادة، محمود شوكت، نور الروابدة، محمود مرضي، مهند أبو طه، محمد أبو زريق، أنس العوضات، موسى التعمري، علي علوان، يوسف أبو جلبوش، صالح راتب، رزق بني هاني، حمزة الدردور، ويزن نعيمات.

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